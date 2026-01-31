Logu mazgātājs WV 1

Logu mazgāšana būs vienkāršāka, trīs reizes ātrāka nekā iepriekš, un Jūs iegūsiet mirdzošu rezultātu bez švīkām: šis ir Kärcher logu tīrītājs WV 1.

Salīdzinājumā ar tradicionālajām metodēm ar Kärcher parocīgo logu tīrītāju WV 1 virsmu uzkopšana būs vienkārša, trīs reizes ātrāka nekā iepriekš un Jūs iegūsiet rezultātu bez švīkām vai nopilējumiem. Ūdens tiek uzticami nosūkts no loga, neatstājot ne miņas no netīrā ūdens pilieniem vai nosēdumiem. Turklāt WV 1 tīrītāja ērtais baterijas risinājums un kompaktais dizains nodrošinās maksimālu iekārtas pielāgošanās spēju visu gludo sadzīves virsmu tīrīšanā.

Īpašības un ieguvumi
Logu mazgātājs WV 1: Viegls
Viegls
Ērti ieguļas plaukstā, neradot sāpes.
Logu mazgātājs WV 1: Kompakts un parocīgs
Kompakts un parocīgs
Mazā, parocīgā iekārta padara gludo virsmu tīrīšanu vēl vienkāršāku.
Logu mazgātājs WV 1: LED ekrāns redzamā vietā
LED ekrāns redzamā vietā
Enerģijas patēriņa kontrole – ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzī iebūvētais LED ekrāns savlaicīgi norāda par nepieciešamību uzlādēt bateriju.
Daudzveidīgs lietojums
  • Window Vac var izmantot uz visām gludajām virsmām, piemēram, flīzēm, spoguļiem, dušas kabīnēm.
Trīs reizes ātrāk
  • Tīrīšana ir daudz vieglāka un trīs reizes ātrāka ar Window Vac nekā ar parastajām tīrīšanas metodēm.
Rezultāts bez švīkām un nopilējumiem
  • Ūdens nosūkšana nodrošina to, ka nopilējumi tiks atstāti pagātnē. Mirdzoši tīriem logiem.
Pilnībā higiēnisks
  • Ātra un vienkārša tvertnes iztukšošana bez saskares ar netīro ūdeni.
Oriģinālais
  • Oriģinālā Window Vac izgudrotāja – Kärcher – kvalitāte.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Sūkšanas uzgaļa darba platums (mm) 250
Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml) 100
Baterijas darbības laiks (min) 25
Baterijas uzlādes laiks (min) 150
Baterijas tips Litija jonu baterija
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²) apt. 70
Spriegums (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Krāsa Balta
Svars ar bateriju (kg) 0.5
Svars bez piederumiem (kg) 0.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.7
Izmēri (G x P x A) (mm) 130 x 250 x 275
Logu mazgātājs WV 1
Pielietošanas veidi
  • Gludās virsmas
  • Logiem un stikla virsmām
  • Spoguļi
  • Flīzes
  • Stikla galdi
  • Sienu flīzes
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast WV 1 rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

