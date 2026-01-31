Logu mazgātājs WV 1 Plus
Ar WV 1 Plus logu tīrītāju un izsmidzināšanas pudeli, kurā ir integrēta mikrošķiedras drāniņa, Jūs varēsiet nomazgāt savus logus bez piepūles un trīs reizes ātrāk nekā iepriekš, turklāt bez švīkām.
Kärcher WV 1 Plus logu tīrītājs Jums ietaupīs daudz laika un pūļu, kā arī nodrošinās tīrus logus bez švīkām. Atjautīgais izsmidzināšanas pudeles risinājums, kas apvienots ar drāniņu, gādās par īpaši ērtu logu mazgāšanu. Katru reizi parocīgā iekārta viegli sasūks ūdeni no samitrinātās loga virsmas, neatstājot uz loga švīkas un nopilējumus zem loga. Salīdzinot ar ierastajām manuālajām metodēm, tīrīšana ar WV ir ievērojami vienkāršāka un trīs reizes ātrāka nekā iepriekš. Ērtā darbošanās ar baterijas iekārtu un kompaktais dizains nodrošina visu gludo sadzīves virsmu tīrīšanu. Izmēģiniet un pārliecinieties paši!
Īpašības un ieguvumi
VieglsĒrti ieguļas plaukstā, neradot sāpes.
Kompakts un parocīgsMazā, parocīgā iekārta padara gludo virsmu tīrīšanu vēl vienkāršāku.
LED ekrāns redzamā vietāEnerģijas patēriņa kontrole – ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzī iebūvētais LED ekrāns savlaicīgi norāda par nepieciešamību uzlādēt bateriju.
Daudzveidīgs lietojums
- Window Vac var izmantot uz visām gludajām virsmām, piemēram, flīzēm, spoguļiem, dušas kabīnēm.
Trīs reizes ātrāk
- Tīrīšana ir daudz vieglāka un trīs reizes ātrāka ar Window Vac nekā ar parastajām tīrīšanas metodēm.
Rezultāts bez švīkām un nopilējumiem
- Ūdens nosūkšana nodrošina to, ka nopilējumi tiks atstāti pagātnē. Mirdzoši tīriem logiem.
Pilnībā higiēnisks
- Ātra un vienkārša tvertnes iztukšošana bez saskares ar netīro ūdeni.
Oriģinālais
- Oriģinālā Window Vac izgudrotāja – Kärcher – kvalitāte.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Sūkšanas uzgaļa darba platums (mm)
|250
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|100
|Baterijas darbības laiks (min)
|25
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|150
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|apt. 70
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars ar bateriju (kg)
|0.5
|Svars bez piederumiem (kg)
|0.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|130 x 250 x 275
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Izsmidzināšanas pudele Standard ar mikrošķiedras drāniņu
- Tīrīšanas līdzekļi: RM 503 Window Vac tīrīšanas līdzeklis, 20 ml
Videos
Pielietošanas veidi
- Gludās virsmas
- Logiem un stikla virsmām
- Spoguļi
- Flīzes
- Stikla galdi
- Sienu flīzes
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast WV 1 Plus rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.