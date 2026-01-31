Logu mazgātājs WV 1 Plus Frame Edition
Tīriet logus bez piepūles vai švīkām un trīs reizes ātrāk nekā līdz šim! WV 1 Plus Frame Edition tīrītājs ar piemērotu izsmidzināšanas pudeles komplektu un manuālo loga rāmja tīrīšanas rīku.
Izmēģiniet to un pārliecinieties paši: Kärcher WV 1 Plus Frame Edition gādās par mirdzošiem logiem bez švīkām un ietaupīs daudz laika un pūļu. Prasmīgā izsmidzināšanas pudeles un pielāgojamā tīrītāja kombinācija garantē īpaši iedarbīgu uzkopšanu. Ar ērto iekārtu varēsiet vienkārši un bez problēmām, švīkām vai nopilējumiem nosūkt ūdeni no loga, kad tas vajadzīgs. Salīdzinājumā ar tradicionālajām metodēm šis risinājums ir ievērojami vienkāršāks un prasīs trīs reizes mazāk laika nekā iepriekš. Turklāt tīrītāja ērtā darbība ar bateriju un kompaktais dizains nodrošinās maksimālu iekārtas pielāgošanās spēju visu gludo sadzīves virsmu tīrīšanā. Komplektācijā ietilpst arī logu rāmju tīrīšanas rīks, ar ko varēsiet manuāli un viegli nospodrināt arī logu rāmjus, rokturus un spraugas.
Īpašības un ieguvumi
VieglsĒrti ieguļas plaukstā, neradot sāpes.
Kompakts un parocīgsMazā, parocīgā iekārta padara gludo virsmu tīrīšanu vēl vienkāršāku. Pat logu apakšmala ir viegli sasniedzama ar Kärcher Window Vac.
LED ekrāns redzamā vietāEnerģijas patēriņa kontrole – ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzī iebūvētais LED ekrāns savlaicīgi norāda par nepieciešamību uzlādēt bateriju.
Daudzveidīgs lietojums
- Window Vac var izmantot uz visām gludajām virsmām, piemēram, flīzēm, spoguļiem, dušas kabīnēm.
Trīs reizes ātrāk
- Tīrīšana ir daudz vieglāka un trīs reizes ātrāka ar Window Vac nekā ar parastajām tīrīšanas metodēm.
Rezultāts bez švīkām un nopilējumiem
- Ūdens nosūkšana nodrošina to, ka nopilējumi tiks atstāti pagātnē. Mirdzoši tīriem logiem.
Pilnībā higiēnisks
- Ātra un vienkārša tvertnes iztukšošana bez saskares ar netīro ūdeni.
Oriģinālais
- Oriģinālā Window Vac izgudrotāja – Kärcher – kvalitāte.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Sūkšanas uzgaļa darba platums (mm)
|250
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|100
|Baterijas darbības laiks (min)
|25
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|150
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|apt. 70
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars ar bateriju (kg)
|0.5
|Svars bez piederumiem (kg)
|0.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|130 x 250 x 275
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Izsmidzināšanas pudele Standard ar mikrošķiedras drāniņu
- Tīrīšanas līdzekļi: RM 503 Window Vac tīrīšanas līdzeklis, 20 ml
- Loga rāmja tīrīšanas rīks
Pielietošanas veidi
- Gludās virsmas
- Logiem un stikla virsmām
- Logu rāmji
- Spoguļi
- Flīzes
- Stikla galdi
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast WV 1 Plus Frame Edition rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.