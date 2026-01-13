Logu mazgātājs WV 2 Black Edition

Pārsteidzoši: WV 2 Black Edition unikālā dizainā.

Kärcher WV 2 Black Edition nodrošina mirdzošus logus bez švīkām. Vizuāli limitētās sērijas ar akumulatoru darbināmais Window Vac no standarta WV 2 versijas atšķiras ar pārsteidzošu melnās un dzeltenās krāsas dizainu, kā arī metāla logotipu uz iesūkšanas uzgaļa. Black Edition papildus smidzinātājpudelei ar mikrošķiedras tīrāmo drānu ietver arī šauru iesūkšanas uzgali un mazgāšanas līdzekli. Tas ļauj notīrīt netīrumus pat no režģa logiem un vitrīnām.

Īpašības un ieguvumi
Logu mazgātājs WV 2 Black Edition: Rezultāts bez švīkām un nopilējumiem
Rezultāts bez švīkām un nopilējumiem
Ūdens nosūkšana nodrošina to, ka nopilējumi tiks atstāti pagātnē. Mirdzoši tīriem logiem.
Logu mazgātājs WV 2 Black Edition: Daudzveidīgs lietojums
Daudzveidīgs lietojums
Window Vac var izmantot uz visām gludajām virsmām, piemēram, flīzēm, spoguļiem, dušas kabīnēm.
Logu mazgātājs WV 2 Black Edition: LED ekrāns redzamā vietā
LED ekrāns redzamā vietā
Enerģijas patēriņa kontrole – ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzī iebūvētais LED ekrāns savlaicīgi norāda par nepieciešamību uzlādēt bateriju.
Ātri iztukšojams
  • Netīrā ūdens tvertne ir viegli un ātri iztukšojama, kad vien tas nepieciešams.
Maināms nosūkšanas uzgalis
  • Varat izvēlēties starp lielo un mazo sūkšanas uzgali atkarībā no tīrāmās virsmas lieluma.
Trīs reizes ātrāk
  • Tīrīšana ir daudz vieglāka un trīs reizes ātrāka ar Window Vac nekā ar parastajām tīrīšanas metodēm.
Viegls un kluss
  • WV 2 logu tīrītāja mazais svars un klusā darbība padara logu tīrīšanu vēl tīkamāku.
Oriģinālais
  • Oriģinālā Window Vac izgudrotāja – Kärcher – kvalitāte.
Pilnībā higiēnisks
  • Ātra un vienkārša tvertnes iztukšošana bez saskares ar netīro ūdeni.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Sūkšanas uzgaļa darba platums (mm) 280
Šaurā sūkšanas uzgaļa darba platums (mm) 170
Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml) 100
Baterijas darbības laiks (min) 35
Baterijas uzlādes laiks (min) 230
Baterijas tips Litija jonu baterija
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²) apt. 105
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Svars ar bateriju (kg) 0.6
Svars bez piederumiem (kg) 0.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 120 x 280 x 320

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Izsmidzināšanas pudele Standard ar mikrošķiedras drāniņu
  • Tīrīšanas līdzekļi: RM 503 Window Vac tīrīšanas līdzeklis, 20 ml

Aprīkojums

  • Maināms sūkšanas uzgalis
Logu mazgātājs WV 2 Black Edition
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast WV 2 Black Edition rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija