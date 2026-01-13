Logu mazgātājs WV 2 Black Edition
Pārsteidzoši: WV 2 Black Edition unikālā dizainā.
Kärcher WV 2 Black Edition nodrošina mirdzošus logus bez švīkām. Vizuāli limitētās sērijas ar akumulatoru darbināmais Window Vac no standarta WV 2 versijas atšķiras ar pārsteidzošu melnās un dzeltenās krāsas dizainu, kā arī metāla logotipu uz iesūkšanas uzgaļa. Black Edition papildus smidzinātājpudelei ar mikrošķiedras tīrāmo drānu ietver arī šauru iesūkšanas uzgali un mazgāšanas līdzekli. Tas ļauj notīrīt netīrumus pat no režģa logiem un vitrīnām.
Īpašības un ieguvumi
Rezultāts bez švīkām un nopilējumiemŪdens nosūkšana nodrošina to, ka nopilējumi tiks atstāti pagātnē. Mirdzoši tīriem logiem.
Daudzveidīgs lietojumsWindow Vac var izmantot uz visām gludajām virsmām, piemēram, flīzēm, spoguļiem, dušas kabīnēm.
LED ekrāns redzamā vietāEnerģijas patēriņa kontrole – ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzī iebūvētais LED ekrāns savlaicīgi norāda par nepieciešamību uzlādēt bateriju.
Ātri iztukšojams
- Netīrā ūdens tvertne ir viegli un ātri iztukšojama, kad vien tas nepieciešams.
Maināms nosūkšanas uzgalis
- Varat izvēlēties starp lielo un mazo sūkšanas uzgali atkarībā no tīrāmās virsmas lieluma.
Trīs reizes ātrāk
- Tīrīšana ir daudz vieglāka un trīs reizes ātrāka ar Window Vac nekā ar parastajām tīrīšanas metodēm.
Viegls un kluss
- WV 2 logu tīrītāja mazais svars un klusā darbība padara logu tīrīšanu vēl tīkamāku.
Oriģinālais
- Oriģinālā Window Vac izgudrotāja – Kärcher – kvalitāte.
Pilnībā higiēnisks
- Ātra un vienkārša tvertnes iztukšošana bez saskares ar netīro ūdeni.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Sūkšanas uzgaļa darba platums (mm)
|280
|Šaurā sūkšanas uzgaļa darba platums (mm)
|170
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|100
|Baterijas darbības laiks (min)
|35
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|230
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|apt. 105
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Svars ar bateriju (kg)
|0.6
|Svars bez piederumiem (kg)
|0.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|120 x 280 x 320
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Izsmidzināšanas pudele Standard ar mikrošķiedras drāniņu
- Tīrīšanas līdzekļi: RM 503 Window Vac tīrīšanas līdzeklis, 20 ml
Aprīkojums
- Maināms sūkšanas uzgalis
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
