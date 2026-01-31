Logu mazgātājs WV 2 Plus Multi Edition
Īpašības un ieguvumi
Ātri iztukšojamsNetīrā ūdens tvertne ir viegli un ātri iztukšojama, kad vien tas nepieciešams.
Maināms nosūkšanas uzgalisVarat izvēlēties starp lielo un mazo sūkšanas uzgali atkarībā no tīrāmās virsmas lieluma.
LED ekrāns redzamā vietāEnerģijas patēriņa kontrole – ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzī iebūvētais LED ekrāns savlaicīgi norāda par nepieciešamību uzlādēt bateriju.
Viegls un kluss
- WV 2 logu tīrītāja mazais svars un klusā darbība padara logu tīrīšanu vēl tīkamāku.
Trīs reizes ātrāk
- Logu tīrīšana ar Window Vac ir trīs reizes ātrāka nekā ar parastajām metodēm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Sūkšanas uzgaļa darba platums (mm)
|280
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|100
|Baterijas darbības laiks (min)
|35
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|230
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|apt. 105
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars ar bateriju (kg)
|0.6
|Svars bez piederumiem (kg)
|0.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|120 x 280 x 320
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Izsmidzināšanas pudele Standard ar mikrošķiedras drāniņu
- Tīrīšanas līdzekļi: RM 503 Window Vac tīrīšanas līdzeklis, 20 ml
- Savācējgumija, plata: 3 x
Pielietošanas veidi
- Gludās virsmas
- Logiem un stikla virsmām
- Spoguļi
- Flīzes
- Stikla galdi
- Sienu flīzes
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast WV 2 Plus Multi Edition rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.