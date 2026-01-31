Logu mazgātājs WV 2 Plus N D500
Ar Kärcher oriģinālo WV 2 Plus N D500 komplektu logi acumirklī būs mirdzoši tīri. Nosūkšanas funkcija gādās par to, lai uz virsmas nepaliktu netīrā ūdens pilieni, švīkas, turklāt ietaupīsiet daudz laika.
Ar novatorisko Window Vac Kärcher ir revolucionizējis logu tīrīšanu. Kad izmantojat oriģinālo Window Vac, logu mazgāšana kļūst pavisam vienkārša, jo tiek ietaupīts daudz laika un pūļu. Elektriskā ūdens nosūkšana atstās kaitinošos nopilējumus pagātnē. Prātīgā izsmidzināšanas pudeles, mikrošķiedras drāniņas un ūdens nosūkšanas funkcijas kombinācija nodrošina īpaši iedarbīgu mazgāšanu un mirdzoši tīrus logus bez švīkām un nosēdumiem. Turklāt parocīgais un ergonomiskais Kärcher Window Vac ļauj tīrīt logus īpaši higiēniski, jo nav tiešas saskares ar netīro ūdeni. Ar papildu šauro uzgali var bez piepūles piekļūt arī mazākām, grūtāk aizsniedzamām vietām, piemēram, smalkrūtoto logu rūtīm un vitrīnām. Rezultāts? Tīrīšana bez ierobežojumiem.
Īpašības un ieguvumi
Ātri iztukšojamsNetīrā ūdens tvertne ir viegli un ātri iztukšojama, kad vien tas nepieciešams.
Maināms nosūkšanas uzgalisVarat izvēlēties starp lielo un mazo sūkšanas uzgali atkarībā no tīrāmās virsmas lieluma.
LED ekrāns redzamā vietāEnerģijas patēriņa kontrole – ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzī iebūvētais LED ekrāns savlaicīgi norāda par nepieciešamību uzlādēt bateriju.
Viegls un kluss
- WV 2 logu tīrītāja mazais svars un klusā darbība padara logu tīrīšanu vēl tīkamāku.
Oriģinālais
- Oriģinālā Window Vac izgudrotāja – Kärcher – kvalitāte.
Trīs reizes ātrāk
- Tīrīšana ir daudz vieglāka un trīs reizes ātrāka ar Window Vac nekā ar parastajām tīrīšanas metodēm.
Rezultāts bez švīkām un nopilējumiem
- Ūdens nosūkšana nodrošina to, ka nopilējumi tiks atstāti pagātnē. Mirdzoši tīriem logiem.
Pilnībā higiēnisks
- Ātra un vienkārša tvertnes iztukšošana bez saskares ar netīro ūdeni.
Daudzveidīgs lietojums
- Window Vac var izmantot uz visām gludajām virsmām, piemēram, flīzēm, spoguļiem, dušas kabīnēm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Sūkšanas uzgaļa darba platums (mm)
|280
|Šaurā sūkšanas uzgaļa darba platums (mm)
|170
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|100
|Baterijas darbības laiks (min)
|35
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|230
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|apt. 105
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|0.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|120 x 280 x 320
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Izsmidzināšanas pudele Standard ar mikrošķiedras drāniņu
- Tīrīšanas līdzekļi: RM 503 Window Vac tīrīšanas līdzeklis, 500 ml
Aprīkojums
- Maināms sūkšanas uzgalis
Pielietošanas veidi
- Gludās virsmas
- Logiem un stikla virsmām
- Spoguļi
- Flīzes
- Stikla galdi
- Dušas kabīne, vanna
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast WV 2 Plus N D500 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.