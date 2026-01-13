Logu mazgātājs WV 4–4 Plus

Tīrīšana bez švīkām. Logu tīrītājs ar novatorisku, daudzveidīgi lietojamu silikona savācējgumiju, tam ir neierobežots darbības laiks. 4 V Kärcher Battery Power baterija un lādētājs nav iekļauti komplektā.

Sniegums, kas atstāj patīkamu iespaidu. Kärcher logu tīrītājs WV 4–4 Plus ar maināmu bateriju un neierobežotu darbības laiku bez nepieciešamības pēc pārtraukumiem. Tam ir LED baterijas uzlādes līmeņa indikators un novatoriska silikona savācējgumija, kas ļauj notīrīt logus līdz pat pašai malai. Izstrādātā izsmidzināšanas pudeles un mikrošķiedras drāniņas kombinācija kopā ar tīrītāja sūkšanas funkciju nodrošinās mirdzošus logus bez švīkām un nosēdumiem. Arī citas gludās virsmas var tīrīt ar šo iekārtu. Logu mazgāšana ar ergonomisko Kärcher logu tīrītāju WV 4–4 Plus ir īpaši higiēniska, jo tvertnes iztukšošanas un tīrīšanas laikā Jūs nesaskarsieties ar netīro ūdeni. Kärcher Battery Power 4 V maināmā baterija nav iekļauta komplektā. Savietojams ar visām 4 V Kärcher Battery Power platformas iekārtām.

Īpašības un ieguvumi
Logu mazgātājs WV 4–4 Plus: 4 V Kärcher Battery Power baterija pieejama atsevišķi
4 V Kärcher Battery Power baterija pieejama atsevišķi
Papildu baterija nodrošina pagarinātu darbības laiku. Ilgmūžību nodrošina droša un jaudīga litija jonu baterija. Savietojama ar visām 4 V Kärcher Battery Power iekārtām.
Logu mazgātājs WV 4–4 Plus: Savācējgumija ar šķidrā silikona tehnoloģiju
Savācējgumija ar šķidrā silikona tehnoloģiju
Novatoriskā, garā savācējgumija padara tīrīšanu vēl parocīgāku.
Logu mazgātājs WV 4–4 Plus: LED indikators atlikušā darbības laika noteikšanai
LED indikators atlikušā darbības laika noteikšanai
Trīs līmeņu LED indikators norāda uz pašreizējo iekārtas uzlādes līmeni.
Ātra un higiēniska tvertnes iztukšošana
  • Varat viegli iztukšot un iztīrīt tvertni bez saskares ar netīro ūdeni vai netīrumiem.
Patīkami kluss
  • Window Vac klusā darbība padara darbu vēl patīkamāku.
Oriģinālais
  • Oriģinālā Window Vac izgudrotāja – Kärcher – kvalitāte.
Trīsreiz ātrāk
  • Logu mazgāšana ir trīs reizes ātrāka ar baterijas logu tīrītāju.
Rezultāts bez švīkām un nopilējumiem
  • Ūdens nosūkšana atstāj nepatīkamos pilienus pagātnē.
Daudzveidīgs lietojums
  • Piemērots visām gludajām virsmām, piemēram, flīzēm, spoguļiem un dušas kabīnēm.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 4 V baterijas platforma
Sūkšanas uzgaļa darba platums (mm) 280
Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml) 150
Spriegums (V) nomināls 3.6 - 3.7 - maks. 4.2
Baterijas kapacitāte (Ah) 2.5
Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i)) 1
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²) apt. 120 (2,5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) apt. 40 (2,5 Ah)
Krāsa Balta
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 133 x 281 x 311

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Izsmidzināšanas pudele Extra ar mikrošķiedras drāniņu
  • Tīrīšanas līdzekļi: RM 503 Window Vac tīrīšanas līdzeklis, 20 ml
Logu mazgātājs WV 4–4 Plus
Pielietošanas veidi
  • Gludās virsmas
  • Logiem un stikla virsmām
  • Spoguļi
  • Flīzes
  • Stikla galdi
  • Sienu flīzes
