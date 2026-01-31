Logu mazgātājs WV 4-4 Plus Battery Set

Logu tīrītājs ar novatorisko silikona savācējgumiju daudzveidīgam lietojumam un neierobežotam darbības laikam. Komplektā ietilpst 4 V Kärcher Battery Power baterija un tās lādētājs.

Veiktspēja, kas Jūs patīkami pārsteigs. WV 4-4 Plus Battery Set logu tīrītāja komplektācijā ietilpst maināma baterija, kas gādās par bezgalīgu darbības laiku bez vajadzības pēc pārtraukumiem, LED baterijas stāvokļa indikators un novatoriska silikona savācējgumija, kas Jums ļaus tīrīt logus līdz pat to apmalēm. Prasmīgā izsmidzināšanas pudeles un mikrošķiedras drāniņas kombinācija ar iekārtas nosūkšanas funkciju nodrošinās mirdzošus logus, uz kuriem nebūs ne švīkas, ne kāda nosēduma. Ar WV Jūs varat notīrīt arī citas gludās virsmas. Logu mazgāšana ar ergonomisko Kärcher WV 4-4 Plus Battery Set ir īpaši higiēniska, jo pat tvertnes iztukšošanas un tīrīšanas laikā nenonāksiet tiešā saskarē ar netīro ūdeni. Šajā komplektā ir iekļauta Kärcher Battery Power baterija. Tā ir savietojama ar visām Kärcher 4 V Battery Power platformas ierīcēm.

Īpašības un ieguvumi
Logu mazgātājs WV 4-4 Plus Battery Set: Iekārtas komplektācijā ir iekļauta 4 V Battery Power baterija
Iekārtas komplektācijā ir iekļauta 4 V Battery Power baterija
Papildu baterija nodrošina pagarinātu darbības laiku. Ilgmūžību nodrošina droša un jaudīga litija jonu baterija. Savietojama ar visām 4 V Kärcher Battery Power iekārtām.
Logu mazgātājs WV 4-4 Plus Battery Set: Savācējgumija ar šķidrā silikona tehnoloģiju
Savācējgumija ar šķidrā silikona tehnoloģiju
Novatoriskā savācējgumija paplašina iekārtas pielietojumu – tā ir ideāli piemērota uzkopšanai tuvu grīdai.
Logu mazgātājs WV 4-4 Plus Battery Set: LED indikators atlikušā darbības laika noteikšanai
LED indikators atlikušā darbības laika noteikšanai
Trīs līmeņu LED indikators norāda uz pašreizējo iekārtas uzlādes līmeni.
Ātra un higiēniska tvertnes iztukšošana
  • Varat viegli iztukšot un iztīrīt tvertni bez saskares ar netīro ūdeni vai netīrumiem.
Patīkami kluss
  • Window Vac klusā darbība padara darbu vēl patīkamāku.
Oriģinālais
  • Oriģinālā Window Vac izgudrotāja – Kärcher – kvalitāte.
Trīsreiz ātrāk
  • Logu mazgāšana ir trīs reizes ātrāka ar baterijas logu tīrītāju.
Rezultāts bez švīkām un nopilējumiem
  • Ūdens nosūkšana atstāj nepatīkamos pilienus pagātnē.
Daudzveidīgs lietojums
  • Piemērots visām gludajām virsmām, piemēram, flīzēm, spoguļiem un dušas kabīnēm.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 4 V baterijas platforma
Sūkšanas uzgaļa darba platums (mm) 280
Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml) 150
Spriegums (V) nomināls 3.6 - 3.7 - maks. 4.2
Baterijas kapacitāte (Ah) 2.5
Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i)) 1
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²) apt. 120 (2,5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) apt. 40 (2,5 Ah)
Baterijas uzlādes laiks ar palielinātas jaudas lādētāju 80%/100% (min) 130 / 150
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Krāsa Balta
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 133 x 281 x 311

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
  • Baterija: 2,5 Ah Battery Power baterija (1 gab.)
  • Lādētājs: 4 V Battery Power lādētājs (1 gab.)
  • Izsmidzināšanas pudele Extra ar mikrošķiedras drāniņu
  • Tīrīšanas līdzekļi: RM 503 Window Vac tīrīšanas līdzeklis, 20 ml
Pielietošanas veidi
  • Gludās virsmas
  • Logiem un stikla virsmām
  • Spoguļi
  • Flīzes
  • Stikla galdi
  • Sienu flīzes
Atrast WV 4-4 Plus Battery Set rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

