Logu mazgātājs WV 5 Plus

Īpašības un ieguvumi
Logu mazgātājs WV 5 Plus: Izņemama baterija
Izņemama baterija
Maināmās baterijas gādā par logu tīrīšanu bez vajadzības pēc pārtraukumiem.
Logu mazgātājs WV 5 Plus: Ērta tīrīšana gar apmalēm
Ērta tīrīšana gar apmalēm
Manuāli regulējamie distanceri nodrošina perfektu tīrīšanas rezultātu bez švīkām līdz pat apmalēm.
Logu mazgātājs WV 5 Plus: Ērts rokturis ar baterijas uzlādes līmeņa indikatoru
Ērts rokturis ar baterijas uzlādes līmeņa indikatoru
Mīkstais rokturis padara iekārtu vēl ērtāku lietošanai. Trīs LED gaismas diodes uzrāda pašreizējo baterijas uzlādes stāvokli.
Maināms sūkšanas uzgalis
  • Varat izvēlēties starp lielo un mazo sūkšanas uzgali atkarībā no tīrāmās virsmas lieluma.
Patīkami kluss
  • Window Vac zemais trokšņu līmenis padara darbu vēl patīkamāku.
Oriģinālais
  • Oriģinālā Window Vac izgudrotāja – Kärcher – kvalitāte.
Trīs reizes ātrāk
  • Logu tīrīšana ar Window Vac ir trīs reizes ātrāka nekā ar parastajām metodēm.
Rezultāts bez švīkām un nopilējumiem
  • Ūdens nosūkšana nodrošina to, ka nopilējumi tiks atstāti pagātnē. Mirdzoši tīriem logiem.
Pilnībā higiēnisks
  • Ātra un vienkārša tvertnes iztukšošana bez saskares ar netīro ūdeni.
Daudzveidīgs lietojums
  • Window Vac var izmantot uz visām gludajām virsmām, piemēram, flīzēm, spoguļiem, dušas kabīnēm.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Sūkšanas uzgaļa darba platums (mm) 280
Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml) 100
Baterijas darbības laiks (min) 35
Baterijas uzlādes laiks (min) 185
Baterijas tips Izņemama litija jonu baterija
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²) apt. 105
Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Krāsa Balta
Svars ar bateriju (kg) 0.7
Svars bez piederumiem (kg) 0.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 125 x 280 x 325

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Izsmidzināšanas pudele Extra ar mikrošķiedras drāniņu
  • Tīrīšanas līdzekļi: RM 503 Window Vac tīrīšanas līdzeklis, 20 ml

Aprīkojums

  • Maināms sūkšanas uzgalis
Logu mazgātājs WV 5 Plus
Pielietošanas veidi
  • Gludās virsmas
  • Logiem un stikla virsmām
  • Spoguļi
  • Flīzes
  • Stikla galdi
  • Sienu flīzes
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast WV 5 Plus rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija