Logu mazgātājs WV 5 Plus N
Logu tīrītāja WV 5 Plus N komplekts nekavējoties gādās par mirdzošiem logiem bez švīkām un nopilējumiem. Maināmā baterija, kuru iespējams iegādāties atsevišķi, ļaus Jums darboties nepārtraukti.
Kärcher, Window Vac izgudrotājs, ar WV 5 Plus N laiž tirgū iekārtu, kas padara logu tīrīšanu vēl vieglāku un gādā par lielisku uzkopšanas rezultātu bez švīkām un nopilējumiem. Pagarinātais baterijas darbības laiks garantēs to, ka arī ilgāki uzkopšanas darbi nebūs problēma. Turklāt praktiskās baterijas platformas dēļ Jums atliek vien iegādāties otru bateriju un tad varēsiet tīrīt logus pat bez pārtraukumiem. Iekārtas rokturis ar mīksto polsterējumu nodrošina to, ka WV 5 Plus N pat pārspēj savu priekšgājēju lietošanas un ergonomikas ziņā. Uz iesūkšanas uzgaļa atrodas distanceri, kas ļaus Jums tīrīt logus līdz pat to rāmja apmalēm. Komplektācijā ietilpst arī šaurāks iesūkšanas uzgalis smalkrūtotiem logiem. Perfektā mijiedarbība starp izsmidzinātāja pudeli un mikrošķiedras tīrīšanas drāniņu garantē iedarbīgu uzkopšanu un kombinācijā ar pašu Window Vac – arī mirdzošus logus bez švīkām vai nosēdumiem.
Īpašības un ieguvumi
Izņemama baterijaMaināmās baterijas gādā par logu tīrīšanu bez vajadzības pēc pārtraukumiem.
Ērta tīrīšana gar apmalēmManuāli regulējamie distanceri nodrošina perfektu tīrīšanas rezultātu bez švīkām līdz pat apmalēm.
Ērts rokturis ar baterijas uzlādes līmeņa indikatoruMīkstais rokturis padara iekārtu vēl ērtāku lietošanai. Trīs LED gaismas diodes uzrāda pašreizējo baterijas uzlādes stāvokli.
Maināms nosūkšanas uzgalis
- Varat izvēlēties starp lielo un mazo sūkšanas uzgali atkarībā no tīrāmās virsmas lieluma.
Patīkami kluss
- Window Vac zemais trokšņu līmenis padara darbu vēl patīkamāku.
Oriģinālais
- Oriģinālā Window Vac izgudrotāja – Kärcher – kvalitāte.
Trīs reizes ātrāk
- Logu tīrīšana ar Window Vac ir trīs reizes ātrāka nekā ar parastajām metodēm.
Rezultāts bez švīkām un nopilējumiem
- Ūdens nosūkšana nodrošina to, ka nopilējumi tiks atstāti pagātnē. Mirdzoši tīriem logiem.
Pilnībā higiēnisks
- Ātra un vienkārša tvertnes iztukšošana bez saskares ar netīro ūdeni.
Daudzveidīgs lietojums
- Window Vac var izmantot uz visām gludajām virsmām, piemēram, flīzēm, spoguļiem, dušas kabīnēm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Sūkšanas uzgaļa darba platums (mm)
|280
|Šaurā sūkšanas uzgaļa darba platums (mm)
|170
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|100
|Baterijas darbības laiks (min)
|35
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|185
|Baterijas tips
|Izņemama litija jonu baterija
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|apt. 105
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars ar bateriju (kg)
|0.7
|Svars bez piederumiem (kg)
|0.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|125 x 280 x 325
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Izsmidzināšanas pudele Extra ar mikrošķiedras drāniņu
- Tīrīšanas līdzekļi: RM 503 Window Vac tīrīšanas līdzeklis, 20 ml
Aprīkojums
- Maināms sūkšanas uzgalis
Pielietošanas veidi
- Logiem un stikla virsmām
- Smalkrūtoti logi
- Gludās virsmas
- Spoguļi
- Flīzes
- Stikla galdi
- Sienu flīzes
