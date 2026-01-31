Logu mazgātājs WV 5 Plus N Battery
Īpašības un ieguvumi
Papildaprīkojumā pieejama papildu baterija un uzlādes stacijaAr papildu bateriju iespējams veikt tīrīšanu bez bez pārtraukumiem.
Ērta tīrīšana gar apmalēmManuāli regulējamie distanceri nodrošina perfektu tīrīšanas rezultātu bez švīkām līdz pat apmalēm.
Ērts rokturis ar baterijas uzlādes līmeņa indikatoruMīkstais rokturis padara iekārtu vēl ērtāku lietošanai. Trīs LED gaismas diodes virs ieslēgšanas/izslēgšanas pogas uzrāda pašreizējo baterijas uzlādes stāvokli.
Maināms sūkšanas uzgalis
- Varat izvēlēties starp lielo un mazo sūkšanas uzgali atkarībā no tīrāmās virsmas lieluma.
Patīkami kluss
- Window Vac zemais trokšņu līmenis padara darbu vēl patīkamāku.
Oriģinālais
- Oriģinālā Window Vac izgudrotāja – Kärcher – kvalitāte.
Trīs reizes ātrāk
- Tīrīšana ir daudz vieglāka un trīs reizes ātrāka ar Window Vac nekā ar parastajām tīrīšanas metodēm.
Rezultāts bez švīkām un nopilējumiem
- Ūdens nosūkšana nodrošina to, ka nopilējumi tiks atstāti pagātnē. Mirdzoši tīriem logiem.
Pilnībā higiēnisks
- Ātra un vienkārša tvertnes iztukšošana bez saskares ar netīro ūdeni.
Daudzveidīgs lietojums
- Window Vac var izmantot uz visām gludajām virsmām, piemēram, flīzēm, spoguļiem, dušas kabīnēm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Sūkšanas uzgaļa darba platums (mm)
|280
|Šaurā sūkšanas uzgaļa darba platums (mm)
|170
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|100
|Baterijas darbības laiks (min)
|35
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|185
|Baterijas tips
|Izņemama litija jonu baterija
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|apt. 210
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars ar bateriju (kg)
|0.7
|Svars bez piederumiem (kg)
|0.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|125 x 280 x 325
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Izsmidzināšanas pudele Extra ar mikrošķiedras drāniņu
- Tīrīšanas līdzekļi: RM 503 Window Vac tīrīšanas līdzeklis, 20 ml
Aprīkojums
- Maināms sūkšanas uzgalis
Pielietošanas veidi
- Logiem un stikla virsmām
- Smalkrūtoti logi
- Gludās virsmas
- Spoguļi
- Flīzes
- Stikla galdi
- Sienu flīzes
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast WV 5 Plus N Battery rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.