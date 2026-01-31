Logu mazgātājs WV 6 Bath Edition

Īpašības un ieguvumi
Logu mazgātājs WV 6 Bath Edition: Uzlabota savācējgumija
Novatoriskā savācējgumija paplašina iekārtas pielietojumu – tā ir ideāli piemērota uzkopšanai tuvu grīdai.
Logu mazgātājs WV 6 Bath Edition: Īpaši ilgs baterijas darbības laiks
Baterijas īpaši ilgais darbības laiks nodrošina 100 minūšu ilgu netraucētu darbu.
Logu mazgātājs WV 6 Bath Edition: Nomaināma savācējgumija
Savācējgumiju ir viegli noņemt un notīrīt pēc katras lietošanas reizes.
Ātra un higiēniska tvertnes iztukšošana
  • Ātra un vienkārša tvertnes iztukšošana bez saskares ar netīro ūdeni.
Patīkami kluss
  • Window Vac zemais trokšņu līmenis padara darbu vēl patīkamāku.
Ekrāns, kas uzrāda atlikušo baterijas darbības laiku minūtēs
  • Baterijas ekrāns uzrāda atlikušo darbības laiku minūtēs. Tagad ir daudz vieglāk plānot tīrīšanu.
Oriģinālais
  • Oriģinālā Window Vac izgudrotāja – Kärcher – kvalitāte.
Trīs reizes ātrāk
  • Tīrīšana ir daudz vieglāka un trīs reizes ātrāka ar Window Vac nekā ar parastajām tīrīšanas metodēm.
Rezultāts bez švīkām un nopilējumiem
  • Ūdens nosūkšana nodrošina to, ka nopilējumi tiks atstāti pagātnē. Mirdzoši tīriem logiem.
Daudzveidīgs lietojums
  • Piemērots visām gludajām virsmām, piemēram, flīzēm, spoguļiem un dušas kabīnēm.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Sūkšanas uzgaļa darba platums (mm) 280
Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml) 150
Baterijas darbības laiks (min) 100
Baterijas uzlādes laiks (min) 170
Baterijas tips Litija jonu baterija
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²) apt. 300
Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Krāsa Balta
Svars ar bateriju (kg) 0.8
Svars bez piederumiem (kg) 0.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 126 x 280 x 310

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Mikrošķiedras drāniņa
  • Savācējgumija, plata: 1 x

Aprīkojums

  • Maināms sūkšanas uzgalis
Logu mazgātājs WV 6 Bath Edition
Videos
Pielietošanas veidi
  • Gludās virsmas
  • Sienu flīzes
  • Flīzes
  • Spoguļi
  • Logiem un stikla virsmām
  • Stikla galdi
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast WV 6 Bath Edition rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

  • SSL Secured
