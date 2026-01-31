Logu mazgātājs WV 6 Plus
Vēl plašāks pielietojums un novatoriska savācējgumiju tehnoloģija. Ar bateriju darbināmais logu tīrītājs WV 6 Plus pavisam īsā laikā nodrošinās spodrību bez smērējumiem, traipiem un švīkām.
Kärcher jau atkal ir uzlabojis oriģinālo Window Vac un izstrādājis vēl labāku modeli – WV 6 Plus – ar novatorisku savācējgumiju tehnoloģiju un ilgāku baterijas darbības laiku. Jaunā, garākā savācējgumija ļauj Jums ar vienu kustību nosūkt lieko šķidrumu no virsmām. Window Vac baterijas darbības laiks – 100 minūtes – ļauj Jums darboties vēl ilgāk, turklāt iekārtai ir ekrāns, kurā atlikušais laiks ir norādīts minūtēs, lai Jūs varētu precīzi plānot savu laiku. Kā ierasts, prātīgā izsmidzināšanas pudeles, mikrošķiedras drāniņas un nosūkšanas funkcijas kombinācija gādā par īpaši iedarbīgu tīrīšanu un mirdzoši tīriem logiem bez švīkām un nosēdumiem. Ergonomiskais Kärcher Window Vac 6 Plus nodrošina īpaši higiēnisku logu mazgāšanu, jo nav tiešas saskares ar netīro ūdeni.
Īpašības un ieguvumi
Uzlabota savācējgumijaNovatoriskā savācējgumija paplašina iekārtas pielietojumu – tā ir ideāli piemērota uzkopšanai tuvu grīdai.
Īpaši ilgs baterijas darbības laiksBaterijas īpaši ilgais darbības laiks nodrošina 100 minūšu ilgu netraucētu darbu.
Nomaināma savācējgumijaSavācējgumiju ir viegli noņemt un notīrīt pēc katras lietošanas reizes.
Ātra un higiēniska tvertnes iztukšošana
- Ātra un vienkārša tvertnes iztukšošana bez saskares ar netīro ūdeni.
Patīkami kluss
- Window Vac zemais trokšņu līmenis padara darbu vēl patīkamāku.
Ekrāns, kas uzrāda atlikušo baterijas darbības laiku minūtēs
- Baterijas ekrāns uzrāda atlikušo darbības laiku minūtēs. Tagad ir daudz vieglāk plānot tīrīšanu.
Oriģinālais
- Oriģinālā Window Vac izgudrotāja – Kärcher – kvalitāte.
Trīs reizes ātrāk
- Tīrīšana ir daudz vieglāka un trīs reizes ātrāka ar Window Vac nekā ar parastajām tīrīšanas metodēm.
Rezultāts bez švīkām un nopilējumiem
- Ūdens nosūkšana nodrošina to, ka nopilējumi tiks atstāti pagātnē. Mirdzoši tīriem logiem.
Daudzveidīgs lietojums
- Piemērots visām gludajām virsmām, piemēram, flīzēm, spoguļiem un dušas kabīnēm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Sūkšanas uzgaļa darba platums (mm)
|280
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|150
|Baterijas darbības laiks (min)
|100
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|170
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|apt. 300
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars ar bateriju (kg)
|0.8
|Svars bez piederumiem (kg)
|0.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|126 x 280 x 310
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Izsmidzināšanas pudele Extra ar mikrošķiedras drāniņu
- Tīrīšanas līdzekļi: RM 503 Window Vac tīrīšanas līdzeklis, 20 ml
Aprīkojums
- Maināms sūkšanas uzgalis
Pielietošanas veidi
- Gludās virsmas
- Logiem un stikla virsmām
- Spoguļi
- Flīzes
- Stikla galdi
- Sienu flīzes
