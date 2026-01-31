Logu mazgātājs WV 6 Plus Multi Edition
Ar bateriju darbināmais logu tīrītājs WV 6 Plus Multi Edition, kam ir trīs novatoriskas savācējgumijas dažādās krāsās, pavisam īsā laikā nodrošina tīrus un mirdzošus logus bez švīkām.
Ar bateriju darbināmais logu tīrītājs WV 6 Plus Multi Edition tā lietotājiem atstāj patīkamu iespaidu ar novatorisko savācējgumijas tehnoloģiju un ilgo baterijas darbības laiku. Garā savācējgumija ļauj vienā piegājienā savākt lieko šķidrumu no virsmām. Īpašās komplektācijas WV 6 Plus tīra ne tikai efektīvi, bet arī stilīgi – tajā iekļautās trīs dažādu krāsu savācējgumijas ļauj personalizēt Jūsu Window Vac izskatu. Turklāt iekārtai ir īpaši ilgs baterijas darbības laiks – 100 minūtes –, kas nozīmē, ka varat darboties vēl ilgāk. Arī tīrīšanu varēsiet plānot precīzi, jo iekārtai ir ekrāns, kas uzrāda atlikušās darbības laika minūtes. Izsmidzināšanas pudeles un mikrošķiedras drāniņas kombinācija kopā ar tīrītāja sūkšanas funkciju nodrošinās mirdzošus logus bez švīkām un nosēdumiem. Turklāt logu mazgāšana ar ergonomisko Kärcher logu tīrītāju WV 6 Plus ir īpaši higiēniska, jo tvertnes iztukšošanas un tīrīšanas laikā Jūs nesaskarsieties ar netīro ūdeni.
Īpašības un ieguvumi
Uzlabota savācējgumija
- Novatoriskā savācējgumija paplašina iekārtas pielietojumu – tā ir ideāli piemērota uzkopšanai tuvu grīdai.
Īpaši ilgs baterijas darbības laiks
- Baterijas īpaši ilgais darbības laiks nodrošina 100 minūšu ilgu netraucētu darbu.
Ātra un higiēniska tvertnes iztukšošana
- Ātra un vienkārša tvertnes iztukšošana bez saskares ar netīro ūdeni.
Pievilcīgs dizains
- Vizuālā priekšrocība – dažādo krāsu savācējgumijas kontrastē ar iekārtas melno krāsu
Patīkami kluss
- Window Vac zemais trokšņu līmenis padara darbu vēl patīkamāku.
Ekrāns, kas uzrāda atlikušo baterijas darbības laiku minūtēs
- Baterijas ekrāns uzrāda atlikušo darbības laiku minūtēs. Tagad ir daudz vieglāk plānot tīrīšanu.
Nomaināma savācējgumija
- Savācējgumiju ir viegli noņemt un notīrīt pēc katras lietošanas reizes.
Trīs reizes ātrāk
- Tīrīšana ir daudz vieglāka un trīs reizes ātrāka ar Window Vac nekā ar parastajām tīrīšanas metodēm.
Rezultāts bez švīkām un nopilējumiem
- Ūdens nosūkšana nodrošina to, ka nopilējumi tiks atstāti pagātnē. Mirdzoši tīriem logiem.
Daudzveidīgs lietojums
- Piemērots visām gludajām virsmām, piemēram, flīzēm, spoguļiem un dušas kabīnēm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Sūkšanas uzgaļa darba platums (mm)
|280
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|150
|Baterijas darbības laiks (min)
|100
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|170
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|apt. 300
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Svars ar bateriju (kg)
|0.8
|Svars bez piederumiem (kg)
|0.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|126 x 280 x 310
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Izsmidzināšanas pudele Extra ar mikrošķiedras drāniņu
- Tīrīšanas līdzekļi: RM 503 Window Vac tīrīšanas līdzeklis, 20 ml
- Savācējgumija, plata: 3 x
Aprīkojums
- Maināms sūkšanas uzgalis
Pielietošanas veidi
- Gludās virsmas
- Logiem un stikla virsmām
- Spoguļi
- Flīzes
- Stikla galdi
- Sienu flīzes
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast WV 6 Plus Multi Edition rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.