Logu mazgātājs WV 7 Signature Line

Bezvadu logu tīrītājs WV 7 Signature Line ar novatorisku savācējgumiju, izsmidzināšanas pudeli, divām drāniņām, tīrīšanas līdzekli un īpašu kasti glabāšanai.

Tikai mūsu novatoriskākie, augstākās veiktspējas produkti ir apzīmēti ar uzņēmuma dibinātāja Alfrēda Kērhera (Alfred Kärcher) vārdu. Jaunais WV 7 Signature Line logu tīrītājs jau no pirmā acu skatiena ir atpazīstams kā labākā iekārta savā produktu grupā, kā paraugs tā priekšgājējiem. Tā elegantais dizains, kurā iekļauts tikai pats būtiskākais, padara tīrīšanu vēl ērtāku un vieglāku. Ar tādām unikālām priekšrocībām kā lietotnes atbalstu sākotnējai uzstādīšanai, uzkopšanas padomu iegūšanai (un vēl daudz kam citam), kā arī ar uzlaboto savācējgumiju ir vēl vieglāk no jauna piešķirt logiem un citām gludajām virsmām iepriekš pazaudēto WOW efektu.

Īpašības un ieguvumi
Logu mazgātājs WV 7 Signature Line: Signature Line priekšrocības
Signature Line priekšrocības
Ar uzņēmuma dibinātāja Alfrēda Kērhera (Alfred Kärcher) parakstu izceltās iekārtas ir labākās savā kategorijā. Papildu ieguvumi – lietotnes atbalsts un pagarināta garantija.
Logu mazgātājs WV 7 Signature Line: Īpaša kaste iekārtas un piederumu glabāšanai
Īpaša kaste iekārtas un piederumu glabāšanai
Praktiskai logu tīrītāja un piederumu uzglabāšanai.
Logu mazgātājs WV 7 Signature Line: Uzlabota savācējgumija
Uzlabota savācējgumija
Novatoriskā savācējgumija paplašina iekārtas pielietojumu – tā ir ideāli piemērota uzkopšanai tuvu grīdai.
Ekrāns, kas uzrāda atlikušo baterijas darbības laiku minūtēs
  • Baterijas īpaši ilgais darbības laiks nodrošina 100 minūšu ilgu netraucētu darbu.
Ergonomiska forma
  • Kompakts un viegls ar ergonomisku rokturi maksimālam komfortam.
Nomaināma savācējgumija
  • Savācējgumiju ir viegli noņemt un notīrīt pēc katras lietošanas reizes.
Ātra un higiēniska tvertnes iztukšošana
  • Higiēniska netīrumu tvertnes noņemšana un iztukšošana, nemaz nesaskaroties ar netīrumiem.
Trīs reizes ātrāk
  • Tīrīšana ir daudz vieglāka un trīs reizes ātrāka ar Window Vac nekā ar parastajām tīrīšanas metodēm.
Rezultāts bez švīkām un nopilējumiem
  • Ūdens nosūkšana nodrošina to, ka nopilējumi tiks atstāti pagātnē. Mirdzoši tīriem logiem.
Daudzveidīgs lietojums
  • Piemērots visām gludajām virsmām, piemēram, flīzēm, spoguļiem un dušas kabīnēm.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Sūkšanas uzgaļa darba platums (mm) 280
Šaurā sūkšanas uzgaļa darba platums (mm) 170
Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml) 150
Baterijas darbības laiks (min) 100
Baterijas uzlādes laiks (min) 170
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²) apt. 300
Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Krāsa Balta
Svars bez piederumiem (kg) 0.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 2
Izmēri (G x P x A) (mm) 126 x 280 x 310

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Izsmidzināšanas pudele Extra ar mikrošķiedras drāniņu
  • Tīrīšanas līdzekļi: RM 503 Window Vac tīrīšanas līdzeklis, 20 ml
  • Mikrošķiedras drāniņa loga ārpuses tīrīšanai: 1 x
  • Netīrumu skrāpis
Videos
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast WV 7 Signature Line rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

