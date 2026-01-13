Logu mazgātājs WV 7 Signature Line
Bezvadu logu tīrītājs WV 7 Signature Line ar novatorisku savācējgumiju, izsmidzināšanas pudeli, divām drāniņām, tīrīšanas līdzekli un īpašu kasti glabāšanai.
Tikai mūsu novatoriskākie, augstākās veiktspējas produkti ir apzīmēti ar uzņēmuma dibinātāja Alfrēda Kērhera (Alfred Kärcher) vārdu. Jaunais WV 7 Signature Line logu tīrītājs jau no pirmā acu skatiena ir atpazīstams kā labākā iekārta savā produktu grupā, kā paraugs tā priekšgājējiem. Tā elegantais dizains, kurā iekļauts tikai pats būtiskākais, padara tīrīšanu vēl ērtāku un vieglāku. Ar tādām unikālām priekšrocībām kā lietotnes atbalstu sākotnējai uzstādīšanai, uzkopšanas padomu iegūšanai (un vēl daudz kam citam), kā arī ar uzlaboto savācējgumiju ir vēl vieglāk no jauna piešķirt logiem un citām gludajām virsmām iepriekš pazaudēto WOW efektu.
Īpašības un ieguvumi
Signature Line priekšrocībasAr uzņēmuma dibinātāja Alfrēda Kērhera (Alfred Kärcher) parakstu izceltās iekārtas ir labākās savā kategorijā. Papildu ieguvumi – lietotnes atbalsts un pagarināta garantija.
Īpaša kaste iekārtas un piederumu glabāšanaiPraktiskai logu tīrītāja un piederumu uzglabāšanai.
Uzlabota savācējgumijaNovatoriskā savācējgumija paplašina iekārtas pielietojumu – tā ir ideāli piemērota uzkopšanai tuvu grīdai.
Ekrāns, kas uzrāda atlikušo baterijas darbības laiku minūtēs
- Baterijas īpaši ilgais darbības laiks nodrošina 100 minūšu ilgu netraucētu darbu.
Ergonomiska forma
- Kompakts un viegls ar ergonomisku rokturi maksimālam komfortam.
Nomaināma savācējgumija
- Savācējgumiju ir viegli noņemt un notīrīt pēc katras lietošanas reizes.
Ātra un higiēniska tvertnes iztukšošana
- Higiēniska netīrumu tvertnes noņemšana un iztukšošana, nemaz nesaskaroties ar netīrumiem.
Trīs reizes ātrāk
- Tīrīšana ir daudz vieglāka un trīs reizes ātrāka ar Window Vac nekā ar parastajām tīrīšanas metodēm.
Rezultāts bez švīkām un nopilējumiem
- Ūdens nosūkšana nodrošina to, ka nopilējumi tiks atstāti pagātnē. Mirdzoši tīriem logiem.
Daudzveidīgs lietojums
- Piemērots visām gludajām virsmām, piemēram, flīzēm, spoguļiem un dušas kabīnēm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Sūkšanas uzgaļa darba platums (mm)
|280
|Šaurā sūkšanas uzgaļa darba platums (mm)
|170
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|150
|Baterijas darbības laiks (min)
|100
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|170
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|apt. 300
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|0.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|126 x 280 x 310
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Izsmidzināšanas pudele Extra ar mikrošķiedras drāniņu
- Tīrīšanas līdzekļi: RM 503 Window Vac tīrīšanas līdzeklis, 20 ml
- Mikrošķiedras drāniņa loga ārpuses tīrīšanai: 1 x
- Netīrumu skrāpis
Videos
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast WV 7 Signature Line rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.