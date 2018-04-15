Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 2 Plus S V-15/4/18/C
WD 2 Plus S V-15/4/18/C ir ideāls sākuma līmeņa slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs, tam ir 15 l nerūsējošā tērauda tvertne, viengabala cilindriskais filtrs, pūtēja funkcija, 4 m kabelis un 1,8 m šļūtene.
WD 2 Plus V-15/4/18/C putekļsūcējs ir kompakts, īpaši jaudīgs un energoefektīvs – tā enerģijas patēriņš ir tikai 1000 W. Ar šo iekārtu var sasniegt vislabāko sauso, mitro, smalko un rupjo netīrumu tīrīšanas rezultātu. Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējam ir 15 l nerūsējošā tērauda tvertne, 4 metru garš strāvas kabelis, 1,8 m gara iesūkšanas šļūtene ar taisnu rokturi, grīdas uzgalis ar fiksatoriem, kā arī flīsa filtra maiss. Viengabala cilindriskais filtrs ļauj sasūkt kā sausus, tā mitrus netīrumus, un to var uzstādīt uz iesūkšanas pludiņa korpusa, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā. Putekļsūcējam ir praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vietās, kurās sūkšana nav pielietojama. Uz iekārtas esošā novietne var tikt izmantota dažādu priekšmetu, sīkumu (piemēram, skrūvju un naglu) glabāšanai. Arī caurules un grīdas uzgaļus iespējams ātri un ērti novietot tam paredzētajā vietā uz iekārtas bufera. Papildus tam iekārtai ir arī kompakta konstrukcija, Pull & Push fiksācijas sistēma un ergonomiskas formas rokturis ērtai pārvietošanai.
Īpašības un ieguvumi
Cilindriskais filtrsSlapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas. Vienkārša filtra uzstādīšana un noņemšana, to pagriežot (bez papildu fiksācijas daļas).
Praktiska piederumu novietneVietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne. Kompakta iekārtas uzglabāšana
Praktiska pūtēja funkcijaPraktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama. Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Flīsa filtra maiss
- Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Virsma sīkumu novietošanai
- Drošai uzgaļu un sīkumu (piemēram, naglu un skrūvju) uzglabāšanai.
Praktiska piederumu uzglabāšana
- Ātra un ērta iesūkšanas caurules un grīdas uzgaļa novietošana darba pārtraukumos.
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Darba pārtraukumos varat ātri novietot rokturi uz iekārtas korpusa.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
- Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
- Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Pull & Push fiksācijas sistēma
- Ātrai, vienkāršai un drošai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai.
Ergonomisks rokturis pārvietošanai
- Iekārta ir vienkārši un ērti pārvietojama.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1000
|Sūkšanas jauda (W)
|220
|Vakuums (mbar)
|maks. 220
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 43
|Tvertnes tilpums (l)
|15
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne Nerūsējošais tērauds Iekārtas buferis dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|4
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|74
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|353 x 328 x 431
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.8 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar taisnu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
- Uzgalis spraugām
- Cilindriskais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Salokāms rokturis pārnēsāšanai
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
Pielietošanas veidi
- Terase
- Automašīnas salons
- Garāža
- Pagrabs
- Šķidrumi
- Ieeja
- Hobija darbnīca
Piederumi
Atrast WD 2 Plus S V-15/4/18/C rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.