Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 3 V-15/4/20 Car
Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs WD 3 V-15/4/20 Car dziļi iztīra transportlīdzekļa salonu ar īpašiem uzgaļiem, 15 l plastmasas tvertni, 4 m kabeli un 2 m iesūkšanas šļūteni.
WD 3 V-15/4/20 Car slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs nodrošina lielisku rezultātu un ir energoefektīvs un kompakts – tā enerģijas patēriņš ir tikai 1000 vati. Iekārtai ir automašīnas uzgalis, īpaši garš spraugu uzgalis un birste ar mīkstiem un cietiem sariņiem. Neatkarīgi no tā, vai runa ir par jutīgām virsmām (piemēram, instrumentu paneli), stipri netīrām vietām (kāju nodalījumu), lielām platībām (bagāžnieku) vai šaurām vietām starp sēdekļiem, pateicoties īpašajām birstēm un uzgaļiem, katru transportlīdzekļa salona vietu var iztīrīt rūpīgi, bez īpašas piepūles. Noņemamais rokturis ļauj Jums birstes un uzgali piestiprināt tieši pie sūkšanas šļūtenes, tādējādi ļaujot arī bez piepūles strādāt šaurās telpās. Aprīkots ar izturīgu un triecienizturīgu 15 litru plastmasas tvertni, 4 metru kabeli un 2 metru iesūkšanas šļūteni ar noņemamu rokturi, grīdas uzgali ar fiksatoriem, uzgali spraugām, cilindrveida filtru un flīsa filtra maisu. Viengabala filtrs ļauj sasūkt sausus un mitrus netīrumus, to nemainot. Citas priekšrocības – novietne uz iekārtas galvas, praktiska pūtēja funkcija, Pull & Push fiksācijas sistēma, kas nodrošina vienkāršu tvertnes atvēršanu un aizvēršanu, un ergonomisks rokturis pārnēsāšanai.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši piederumi automašīnas salona tīrīšanaiLabākiem tīrīšanas rezultātiem uz saudzīgi tīrāmām virsmām, lielām virsmām un šaurās spraugās. Smalku un noturīgu netīrumu optimālai notīrīšanai.
Noņemams rokturisDažādus uzgaļus var pievienot tieši pie iesūkšanas šļūtenes. Ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju pat šaurās vietās.
Cilindriskais filtrsSlapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas. Vienkārša filtra uzstādīšana un noņemšana, to pagriežot (bez papildu fiksācijas daļas).
Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietne
- Vietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne.
- Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot tam paredzētus āķus.
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Vietu taupoša iesūkšanas šļūtenes uzglabāšana, uztinot to uz iekārtas galvas.
- Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Virsma sīkumu novietošanai
- Rīku un sīku priekšmetu (piemēram, skrūvju un naglu) drošai uzglabāšanai.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Flīsa filtra maiss
- Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Darba pārtraukumos varat ātri novietot rokturi uz iekārtas korpusa.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
- Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
- Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1000
|Sūkšanas jauda (W)
|230
|Vakuums (mbar)
|maks. 230
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 45
|Tvertnes tilpums (l)
|15
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne dzeltena Iekārtas buferis dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|4
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|74
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|349 x 328 x 457
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Noņemams rokturis
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
- Īpaši garš uzgalis spraugām (350 mm)
- Uzgalis automašīnām
- Iesūkšanas birste ar mīkstiem sariem
- Iesūkšanas birste ar cietiem sariem
- Cilindriskais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Salokāms rokturis pārnēsāšanai
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
Videos
Pielietošanas veidi
- Automašīnas bagāžas nodalījums
- Automašīnas sēdekļi
- Aizmugurējais sēdeklis
- Kāju paklājiņš
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
- Instrumentu panelis
- Centrālā konsole
- Terase
- Pagrabs
- Šķidrumi
Piederumi
Atrast WD 3 V-15/4/20 Car rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.