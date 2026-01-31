Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 5/6 25L 2,2m 6m *EU
Jaudīgs sniegums: Ierīce WD 5 V-25/5/22, kas ir aprīkota ar 25 litru plastmasas tvertni, 5 metru vadu un 2,2 metru iesūkšanas šļūteni, nodrošina izcilu iesūkšanu un vienlaikus arī augstu energoefektivitātes līmeni.
Jaudīgs un vienlaikus energoefektīvs risinājums tīrīšanas darbiem mājās. Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs WD 5 V-25/5/22 ir lieliska izvēle, jo tas nodrošina optimālus tīrīšanas rezultātus, savācot sausus, slapjus, smalkus vai raupjus netīrumus, turklāt ar 1100 vatu enerģijas patēriņu. Ierīce ir aprīkota ar izturīgu 25 litru plastmasas tvertni, 5 metru vadu, 2,2 metrus garu iesūkšanas šļūteni ar noņemamu, elektrostatiski aizsargātu rokturi, pārslēdzamu grīdas uzgali, plakanu, ielocītu filtru un flīsa filtra maisu. Plakanais, ielocītais filtrs ir piemērots slapju un sausu netīrumu savākšanai, turklāt nav nepieciešams nomainīt filtru. Pateicoties patentētajai filtra izņemšanas tehnoloģijai, filtru var izņemt dažu sekunžu laikā, vienlaikus izvairoties no saskares ar netīrumiem. Var piespiest filtra tīrīšanas pogu, lai efektīvi iztīrītu filtru un atjaunotu iesūkšanas jaudu. Noņemamais rokturis nodrošina iespēju piederumus piestiprināt tieši pie iesūkšanas šļūtenes. Šļūteni var droši nostiprināt uz ierīces korpusa, lai taupītu vietu. Uz bufera ierīkotā novietne ļauj ātri un ērti uzglabāt caurules un grīdas uzgali darba pārtraukumos.
Īpašības un ieguvumi
Izcila filtra tīrīšanaPēc pogas nospiešanas spēcīgas, pulsējošas gaisa plūsmas pārvieto netīrumus no filtra uz tvertni. Iesūkšanas jauda tiek ātri atjaunota.
Patentēta filtra izņemšanas tehnoloģijaĀtra un vienkārša filtra izņemšana no filtra kastes, nenonākot saskarē ar netīrumiem. Slapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusaVietu taupoša iesūkšanas šļūtenes uzglabāšana, uztinot to uz iekārtas galvas. Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Flīsa filtra maiss
- Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Praktiska piederumu uzglabāšana
- Ātra un ērta iesūkšanas caurules un grīdas uzgaļa novietošana darba pārtraukumos.
Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietne
- Vietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne.
- Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot tam paredzētus āķus.
Virsma sīkumu novietošanai
- Rīku un sīku priekšmetu (piemēram, skrūvju un naglu) drošai uzglabāšanai.
Noņemams rokturis
- Dažādus uzgaļus var pievienot tieši pie iesūkšanas šļūtenes.
- Ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju pat šaurās vietās.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
- Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
- Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1200
|Sūkšanas jauda (W)
|280
|Vakuums (mbar)
|maks. 260
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 70
|Tvertnes tilpums (l)
|25
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne dzeltena Iekārtas buferis dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|73
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|8.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|11.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|418 x 382 x 653
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.2 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Noņemams rokturis ar elektrostatisko aizsardzību
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: Pārslēdzams
- Uzgalis spraugām
- Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- Filtra tīrīšanas funkcija
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Ērts rokturis pārnēsāšanai "trīs vienā"
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 5 Gabals(i)
Videos
Pielietošanas veidi
- Renovācija
- Automašīnas salons
- Garāža
- Darbnīca
- Terase
- Šķidrumi
- Pagrabs
- Hobija darbnīca
- Ieeja
Piederumi
Atrast WD 5/6 25L 2,2m 6m *EU rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.