Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
Jaudīga un energoefektīva, izcila veiktspēja: WD 5 S V-30/5/22 ir lieliska izvēle, pateicoties tās 30 litru nerūsējošā tērauda tvertnei ar iebūvētu iztukšošanas skrūvēto savienojumu, 5 metru vadam un 2,2 metrus garajai iesūkšanas šļūtenei.
Lieliska iesūkšana un energoefektivitāte ar tikai 1100 vatu enerģijas patēriņu: Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs WD 5 S V-30/5/22, kas ir aprīkots ar 30 litru nerūsējošā tērauda tvertni, 5 metru vadu, 2,2 metrus garu iesūkšanas šļūteni un pārslēdzamu grīdas uzgali, garantē izcilus tīrīšanas rezultātus, savācot sausus, slapjus, smalkus vai raupjus netīrumus. Plakanais, ielocītais filtrs ir īpaši piemērots slapju un sausu netīrumu savākšanai, turklāt nav nepieciešams nomainīt filtru. Pateicoties patentētajai filtra izņemšanas tehnoloģijai, plakano, ielocīto filtru var izņemt dažu sekunžu laikā, vienlaikus izvairoties no saskares ar netīrumiem. Kad filtrs ir netīrs, to var ātri un efektīvi iztīrīt, izmantojot iebūvēto filtra tīrīšanas funkciju. Noņemamais rokturis ar elektrostatisko aizsardzību nodrošina iespēju tieši pie iesūkšanas šļūtenes pievienot dažādus piederumus. Tas ir īpaši ērti, tīrot šaurās vietās. Iesūkšanas šļūteni var droši uzkārt uz ierīces korpusa, lai taupītu vietu. Novietne uz bufera ļauj ātri un ērti uzglabāt caurules un grīdas uzgali darba pārtraukumos. Lielu ūdens daudzumu var ātri iztukšot, izmantojot iztukšošanas skrūvēto savienojumu.
Īpašības un ieguvumi
Izcila filtra tīrīšanaPēc pogas nospiešanas spēcīgas, pulsējošas gaisa plūsmas pārvieto netīrumus no filtra uz tvertni. Iesūkšanas jauda tiek ātri atjaunota.
Patentēta filtra izņemšanas tehnoloģijaĀtra un vienkārša filtra izņemšana no filtra kastes, nenonākot saskarē ar netīrumiem. Slapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusaVietu taupoša iesūkšanas šļūtenes uzglabāšana, uztinot to uz iekārtas galvas. Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Flīsa filtra maiss
- Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Praktiska piederumu uzglabāšana
- Ātra un ērta iesūkšanas caurules un grīdas uzgaļa novietošana darba pārtraukumos.
Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietne
- Vietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne.
- Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot tam paredzētus āķus.
Virsma sīkumu novietošanai
Noņemams rokturis
- Dažādus uzgaļus var pievienot tieši pie iesūkšanas šļūtenes.
- Ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju pat šaurās vietās.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
- Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
- Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1200
|Sūkšanas jauda (W)
|280
|Vakuums (mbar)
|maks. 260
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 70
|Tvertnes tilpums (l)
|30
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne Nerūsējošais tērauds Iekārtas buferis dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|73
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|8.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|11.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|418 x 382 x 693
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.2 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Noņemams rokturis ar elektrostatisko aizsardzību
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: Pārslēdzams
- Uzgalis spraugām
- Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- Filtra tīrīšanas funkcija
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Ērts rokturis pārnēsāšanai "trīs vienā"
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Skrūvējams korķis šķidruma iztukšošanai
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 5 Gabals(i)
Pielietošanas veidi
- Renovācija
- Automašīnas salons
- Garāža
- Darbnīca
- Šķidrumi
- Pagrabs
- Hobija darbnīca
- Ieeja
- Terase
Piederumi
Atrast WD 5 S V-30/5/22 (YSY) rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.