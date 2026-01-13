Iegremdējams netīrā ūdens sūknis SP 11.000 Dirt
Ar kompakto un izturīgo netīrā ūdens sūkni SP 11 000 Dirt uzticami izsūknējiet tīru un netīru ūdeni ar sūknēšanas jaudu līdz 11 000 l/h: aprīkots ar pludiņslēdzi.
Ar sūknēšanas jaudu līdz 11 000 litriem stundā, SP 11 000 Dirt iegremdējamajam sūknim nav problēmu ātri izsūknēt ūdeni no ūdens tvertnēm un dārza dīķiem. Tas droši izsūknē tīru un netīru ūdeni, kas satur netīrumu daļiņas līdz 20 mm diametrā. Kā papildaprīkojums ir pieejams arī priekšfiltrs, lai aizsargātu sūkņa lāpstiņriteni vēl lielāku netīrumu daļiņu gadījumā. Iegremdējamais netīrā ūdens sūknis ir aprīkots arī ar pludiņslēdzi, kas ieslēdz un izslēdz sūkni atkarībā no ūdens līmeņa, tādējādi novēršot darbību bez ūdens. Pludiņa slēdzi var fiksēt tā, lai sūkni varētu izmantot pat zemā ūdens līmenī, līdz atlikušajam ūdens dziļumam 25 mm. Papildu ekstras: izturīgais slīdgredzena blīvējums īpaši ilgam kalpošanas laikam, iespējama garantijas pagarināšana līdz pieciem gadiem un Quick Connect savienojuma vītne ātrai 1", 1 1/4" un 1 1/2" šļūteņu pievienošanai.
Īpašības un ieguvumi
Keramiskais blīvslēgs.Īpaši ilgam kalpošanas laikam.
PludiņslēdzisAtbilstoši ūdens līmenim tas ieslēdz un izslēdz sūkni, nodrošinot aizsardzību pret tā darbību bez ūdens.
Quick ConnectSavienošanas vītne ļauj ātri un viegli pievienot 1", 1 1/4" un 1 1/2" šļūtenes vai G1 savienojumu.
Paredzēts netīrā ūdens pārsūknēšanai
- Uzticami izsūknēs ūdeni ar netīrumu daļiņām līdz 20 mm diametrā.
Iespēja fiksēt pludiņslēdzi
- Ļauj pārslēgties uz nepārtrauktas darbības režīmu.
Ērts rokturis pārnēsāšanai
- Ērts turēšanai, kā arī to var izmantot par auklas turētāju.
Izturīgs un viegli pievienojams priekšfiltrs, kas pieejams kā piederums
- Aizsargā sūkni pret pārmērīgu netīrumu uzkrāšanos, tādējādi pasargājot sūkņa mehānismu pret aizsērēšanos.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|400
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|< 11000
|Šķidruma temperatūra (°C)
|maks. 35
|Piegādes augstums (m)
|7
|Spiediens (bar)
|maks. 0.7
|Cieto daļu izmērs (mm)
|maks. 20
|Iegremdēšanas dziļums (m)
|maks. 7
|Min. atlikušais ūdens, manuāli (mm)
|25
|Minimālais atlikušā ūdens līmenis (mm)
|25
|Savienošanas vītne
|G1 1/2
|Spiediena puses savienojuma vītne
|G1/2 iekšējā vītne
|Strāvas kabelis (m)
|10
|Spriegums (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|229 x 238 x 303
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Savienojums ar šļūteni: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Aprīkojums
- Ērts rokturis pārnēsāšanai
- Vienkārša savienošana ar šļūteni Quick Connect
- Pārslgšanās starp manuālo/automātisko režīmu: Iespēja fiksēt pludiņslēdzi
- Pludiņslēdzis
- Automātiskajā režīmā (auto) sūknis automātiski pārslēdzas, pielāgojoties ūdens līmenim
- Rokas vadības režīmā sūknis darbojas nepārtraukti, līdz ir sasniegts minimālais ūdens atlikuma līmeņa augstums
- Keramiskais blīvslēgs.
Videos
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērots izmantošanai appludinātās platībās
- Ūdens izsūknēšanai no dārza dīķiem