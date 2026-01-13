Iegremdējams netīrā ūdens sūknis SP 16.000 Dirt
Ar izturīgo netīrā ūdens sūkni SP 16 000 Dirt ātri izsūknējiet vai pārsūknējiet netīro ūdeni ar sūknēšanas jaudu līdz 16 000 l/h: aprīkots ar regulējama augstuma pludiņslēdzi.
Lielāki ūdens apjomi ir tā specializācija: netīrā ūdens sūknis SP 16 000 Dirt ar maksimālo jaudu 16 000 l/h droši sūknē netīru ūdeni ar līdz pat 20 mm netīrumu daļiņām, piemēram, no dārza dīķiem vai applūdušiem pagrabiem. Lielu netīrumu gadījumā papildu priekšfiltrs pasargā no aizsprostojumiem. Profesionālajā tehnikā sastopamais slīdgredzena blīvējums ir uzstādīts ilgākam kalpošanas laikam. Iegremdējamajam sūknim ir pludiņa slēdzis automātiskai ieslēgšanai un izslēgšanai. Pludiņš piestiprināts pie sliedes, un to var vertikāli noregulēt, lai sūknētu zemā līmenī. Manuālajā režīmā tas var pat izsūknēt līdz 25 mm atlikušajam ūdens līmenim. Ātrā savienojuma savienojuma vītne ļauj ātri un vienkārši savienot 1", 1 1/4" un 1 1/2" šļūtenes.
Īpašības un ieguvumi
Keramiskais blīvslēgs.Īpaši ilgam kalpošanas laikam.
Pludiņslēdzis ar regulējamu augstumuUzlabo sūkņa elastību iestatot tā ieslēgšanās un izslēgšanās slieksni, kā arī aizsargā sūkni pret darbību tukšgaitā.
Quick ConnectSavienošanas vītne ļauj ātri un viegli pievienot 1", 1 1/4" un 1 1/2" šļūtenes vai G1 savienojumu.
Paredzēts netīrā ūdens pārsūknēšanai
- Uzticami izsūknēs ūdeni ar netīrumu daļiņām līdz 20 mm diametrā.
Iespēja fiksēt pludiņslēdzi
- Ļauj pārslēgties uz nepārtrauktas darbības režīmu.
Ērts rokturis pārnēsāšanai
- Ērts turēšanai, kā arī to var izmantot par auklas turētāju.
Izturīgs un viegli pievienojams priekšfiltrs, kas pieejams kā piederums
- Aizsargā sūkni pret pārmērīgu netīrumu uzkrāšanos, tādējādi pasargājot sūkņa mehānismu pret aizsērēšanos.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|550
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|< 16000
|Šķidruma temperatūra (°C)
|maks. 35
|Piegādes augstums (m)
|8
|Spiediens (bar)
|maks. 0.8
|Cieto daļu izmērs (mm)
|maks. 20
|Iegremdēšanas dziļums (m)
|maks. 7
|Min. atlikušais ūdens, manuāli (mm)
|25
|Minimālais atlikušā ūdens līmenis (mm)
|25
|Savienošanas vītne
|G1 1/2
|Spiediena puses savienojuma vītne
|G1/2 iekšējā vītne
|Strāvas kabelis (m)
|10
|Spriegums (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|229 x 238 x 303
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Savienojums ar šļūteni: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Aprīkojums
- Ērts rokturis pārnēsāšanai
- Vienkārša savienošana ar šļūteni Quick Connect
- Pārslgšanās starp manuālo/automātisko režīmu: Iespēja fiksēt pludiņslēdzi
- Elastīgs, augstumā regulējams pludinšlēdzis
- Automātiskajā režīmā (auto) sūknis automātiski pārslēdzas, pielāgojoties ūdens līmenim
- Rokas vadības režīmā sūknis darbojas nepārtraukti, līdz ir sasniegts minimālais ūdens atlikuma līmeņa augstums
- Keramiskais blīvslēgs.
Videos
Pielietošanas veidi
- Ūdens izsūknēšanai no dārza dīķiem
- Ideāli piemērots izmantošanai appludinātās platībās
Piederumi
Atrast SP 16.000 Dirt rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.