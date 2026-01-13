Iegremdējamais drenāžas sūknis netīram ūdenim un zema līmeņa sūkšanai SP 16.000 Dual
Izturīgais SP 16 000 Dual iegremdējamais sūknis ar funkciju 2-in-1 sūknē līdz 16 000 l/h netīru un tīru ūdeni līdz pat 1 mm dziļumam, ar regulējama augstuma pludiņslēdzi.
Pateicoties funkcijai 2-in-1, izturīgo SP 16 000 Dual iegremdējamo sūkni var izmantot gan tīram, gan netīram ūdenim, un tas droši izsūknē netīro ūdeni, kas satur netīrumu daļiņas līdz 20 mm diametrā. Turklāt filtra grozu var ļoti ātri pārstatīt no netīrā ūdens iestatījuma uz zema līmeņa savācēju, lai atlikušais līmenis nepārsniegtu 1 mm. Ar maksimālo jaudu 16 000 l/h, SP 16 000 Dual ir lieliski piemērots ūdens izsūknēšanai no appludinātiem pagrabiem, dārza dīķiem un baseiniem. Blīvgredzena blīvējums – pārbaudīts un pārbaudīts risinājums no mūsu Professional klāsta – nodrošina sūkņa īpaši ilgu kalpošanas laiku. To var automātiski ieslēgt un izslēgt, izmantojot pludiņa slēdzi. Pludiņš ir arī piestiprināts pie sliedes, un to var vertikāli noregulēt, lai sūknētu zemā līmenī. 1", 1 1/4" un 1 1/2" šļūtenes var ātri un vienkārši savienot, izmantojot ātrā savienojuma vītnes.
Īpašības un ieguvumi
Keramiskais blīvslēgs.Īpaši ilgam kalpošanas laikam.
Funkcija „divi vienā"Netīrā ūdens sūknēšanai un var atstāt tikai 1 mm biezu slāni. Izvēlieties vajadzīgo režīmu, viegli pārslēdzot filtra grozu.
Pludiņslēdzis ar regulējamu augstumuUzlabo sūkņa elastību iestatot tā ieslēgšanās un izslēgšanās slieksni, kā arī aizsargā sūkni pret darbību tukšgaitā.
Quick Connect
- Savienošanas vītne ļauj ātri un viegli pievienot 1", 1 1/4" un 1 1/2" šļūtenes vai G1 savienojumu.
Paredzēts netīrā ūdens pārsūknēšanai
- Uzticami izsūknēs ūdeni ar netīrumu daļiņām līdz 20 mm diametrā.
Iespēja fiksēt pludiņslēdzi
- Ļauj pārslēgties uz nepārtrauktas darbības režīmu.
Ērts rokturis pārnēsāšanai
- Ērts turēšanai, kā arī to var izmantot par auklas turētāju.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|550
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|< 16000
|Šķidruma temperatūra (°C)
|maks. 35
|Piegādes augstums (m)
|9
|Spiediens (bar)
|maks. 0.9
|Cieto daļu izmērs (mm)
|maks. 20
|Iegremdēšanas dziļums (m)
|maks. 7
|Min. atlikušais ūdens, manuāli (mm)
|1
|Minimālais atlikušā ūdens līmenis (mm)
|1
|Savienošanas vītne
|G1 1/2
|Spiediena puses savienojuma vītne
|G1/2 iekšējā vītne
|Strāvas kabelis (m)
|10
|Spriegums (V)
|230 / 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|237 x 241 x 279
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Savienojums ar šļūteni: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Aprīkojums
- Ērts rokturis pārnēsāšanai
- Vienkārša savienošana ar šļūteni Quick Connect
- Pārslgšanās starp manuālo/automātisko režīmu: Iespēja fiksēt pludiņslēdzi
- Funkcija „divi vienā"
- Elastīgs, augstumā regulējams pludinšlēdzis
- Keramiskais blīvslēgs.
- Automātiskajā režīmā (auto) sūknis automātiski pārslēdzas, pielāgojoties ūdens līmenim
- Rokas vadības režīmā sūknis darbojas nepārtraukti, līdz ir sasniegts minimālais ūdens atlikuma līmeņa augstums
Videos
Pielietošanas veidi
- Ūdens izsūknēšanai no dārza dīķiem
- Ideāli piemērots izmantošanai appludinātās platībās
- Mājai un pagrabam, kas cietuši no applūšanas (piemēram, dēļ bojātas veļas mazgājamās mašīnas vai gruntsūdens nonākšanas pagrabā)
- Ūdens izsūknēšanai no peldbaseiniem