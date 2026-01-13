Iegremdējamais drenāžas sūknis netīram ūdenim un zema līmeņa sūkšanai SP 16.000 Dual

Izturīgais SP 16 000 Dual iegremdējamais sūknis ar funkciju 2-in-1 sūknē līdz 16 000 l/h netīru un tīru ūdeni līdz pat 1 mm dziļumam, ar regulējama augstuma pludiņslēdzi.

Pateicoties funkcijai 2-in-1, izturīgo SP 16 000 Dual iegremdējamo sūkni var izmantot gan tīram, gan netīram ūdenim, un tas droši izsūknē netīro ūdeni, kas satur netīrumu daļiņas līdz 20 mm diametrā. Turklāt filtra grozu var ļoti ātri pārstatīt no netīrā ūdens iestatījuma uz zema līmeņa savācēju, lai atlikušais līmenis nepārsniegtu 1 mm. Ar maksimālo jaudu 16 000 l/h, SP 16 000 Dual ir lieliski piemērots ūdens izsūknēšanai no appludinātiem pagrabiem, dārza dīķiem un baseiniem. Blīvgredzena blīvējums – pārbaudīts un pārbaudīts risinājums no mūsu Professional klāsta – nodrošina sūkņa īpaši ilgu kalpošanas laiku. To var automātiski ieslēgt un izslēgt, izmantojot pludiņa slēdzi. Pludiņš ir arī piestiprināts pie sliedes, un to var vertikāli noregulēt, lai sūknētu zemā līmenī. 1", 1 1/4" un 1 1/2" šļūtenes var ātri un vienkārši savienot, izmantojot ātrā savienojuma vītnes.

Īpašības un ieguvumi
Iegremdējamais drenāžas sūknis netīram ūdenim un zema līmeņa sūkšanai SP 16.000 Dual: Keramiskais blīvslēgs.
Keramiskais blīvslēgs.
Īpaši ilgam kalpošanas laikam.
Iegremdējamais drenāžas sūknis netīram ūdenim un zema līmeņa sūkšanai SP 16.000 Dual: Funkcija „divi vienā"
Funkcija „divi vienā"
Netīrā ūdens sūknēšanai un var atstāt tikai 1 mm biezu slāni. Izvēlieties vajadzīgo režīmu, viegli pārslēdzot filtra grozu.
Iegremdējamais drenāžas sūknis netīram ūdenim un zema līmeņa sūkšanai SP 16.000 Dual: Pludiņslēdzis ar regulējamu augstumu
Pludiņslēdzis ar regulējamu augstumu
Uzlabo sūkņa elastību iestatot tā ieslēgšanās un izslēgšanās slieksni, kā arī aizsargā sūkni pret darbību tukšgaitā.
Quick Connect
  • Savienošanas vītne ļauj ātri un viegli pievienot 1", 1 1/4" un 1 1/2" šļūtenes vai G1 savienojumu.
Paredzēts netīrā ūdens pārsūknēšanai
  • Uzticami izsūknēs ūdeni ar netīrumu daļiņām līdz 20 mm diametrā.
Iespēja fiksēt pludiņslēdzi
  • Ļauj pārslēgties uz nepārtrauktas darbības režīmu.
Ērts rokturis pārnēsāšanai
  • Ērts turēšanai, kā arī to var izmantot par auklas turētāju.
Specifikācijas

Tehniskie dati

nominālā ieejas jauda (W) 550
Maks. plūsmas apjoms (l/h) < 16000
Šķidruma temperatūra (°C) maks. 35
Piegādes augstums (m) 9
Spiediens (bar) maks. 0.9
Cieto daļu izmērs (mm) maks. 20
Iegremdēšanas dziļums (m) maks. 7
Min. atlikušais ūdens, manuāli (mm) 1
Minimālais atlikušā ūdens līmenis (mm) 1
Savienošanas vītne G1 1/2
Spiediena puses savienojuma vītne G1/2 iekšējā vītne
Strāvas kabelis (m) 10
Spriegums (V) 230 / 240
Frekvence (Hz) 50
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 5.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 237 x 241 x 279

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Savienojums ar šļūteni: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Aprīkojums

  • Ērts rokturis pārnēsāšanai
  • Vienkārša savienošana ar šļūteni Quick Connect
  • Pārslgšanās starp manuālo/automātisko režīmu: Iespēja fiksēt pludiņslēdzi
  • Funkcija „divi vienā"
  • Elastīgs, augstumā regulējams pludinšlēdzis
  • Keramiskais blīvslēgs.
  • Automātiskajā režīmā (auto) sūknis automātiski pārslēdzas, pielāgojoties ūdens līmenim
  • Rokas vadības režīmā sūknis darbojas nepārtraukti, līdz ir sasniegts minimālais ūdens atlikuma līmeņa augstums
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ūdens izsūknēšanai no dārza dīķiem
  • Ideāli piemērots izmantošanai appludinātās platībās
  • Mājai un pagrabam, kas cietuši no applūšanas (piemēram, dēļ bojātas veļas mazgājamās mašīnas vai gruntsūdens nonākšanas pagrabā)
  • Ūdens izsūknēšanai no peldbaseiniem
Piederumi
