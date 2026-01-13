Iegremdējamais drenāžas sūknis zema līmeņa sūkšanai SP 17.000 Flat Level Sensor
Jaudīgs iegremdējamais sūknis SP 17 000 Flat Level Sensor ar savācēju līdz 1 mm ideāli piemērots sūknēšanai līdz 17 000 l/h ūdens stundā, aprīkots ar līmeņa sensoru, automātisko/manuālo slēdzi, priekšfiltru.
Jaudīgākais Kärcher iegremdējamais tīrā ūdens sūknis izsūknē līdz 17 000 litriem tīra vai nedaudz piesārņota ūdens stundā, un tāpēc tas ir lieliski piemērots baseiniem, drenāžas šahtām un ūdens avārijām ēkā. Smagāka piesārņojuma gadījumā un sūkņa lāpstiņriteņa aizsardzībai ieteicams izmantot piegādes komplektācijā iekļauto nerūsējošā tērauda priekšfiltru. Izturīgais nerūsējošā tērauda korpuss, kā arī slīdošā gredzena blīvējums padara sūkni īpaši izturīgu. Ir pat iespēja pagarināt garantiju līdz pieciem gadiem. Zemā uzsūkšanas līmeņa sūknis ir aprīkots ar bezpakāpju līmeņa sensoru, kas iedarbina sūkni uzreiz pēc saskares ar ūdeni. SP 17 000 Flat Level Sensor ir arī salokāmas atbalsta kājas, tādējādi iegremdējamais sūknis ieslēdzas pie 7 mm ūdens līmeņa. Ar slēdzi sūkni var iestatīt nepārtrauktai darbībai manuālajā režīmā. Tas droši sūknē ūdeni līdz 1 milimetra atlikušajam ūdens līmenim – gan nepārtrauktas darbības laikā, gan automātiskajā režīmā, kad līmeņa sensors ir attiecīgi iestatīts. Ātrā savienojuma savienojuma vītne nodrošina arī ļoti vienkāršu 1", 1 1/4" un 1 1/2" šļūteņu pievienošanu.
Īpašības un ieguvumi
Keramiskais blīvslēgs.Īpaši ilgam kalpošanas laikam.
Līmeņa sensorsViegli iestatāma sūkņa ieslēgšanās un izslēgšanās atbilstoši vēlamajam ūdens līmenim.
Quick ConnectSavienošanas vītne ļauj ātri un viegli pievienot 1", 1 1/4" un 1 1/2" šļūtenes.
Salokāmas kājas
- Ļauj pārslēgties no darbības normālā režīmā ar lielāku jaudu uz zema līmeņa uzsūkšanu — līdz pat 1 mm atlikuma līmenim, līdz virsma ir kā uzmazgāta ar lupatu.
Automātiskā atgaisošana
- Sūknis pārslēdzas uz manuālo režīmu pie 7 cm zema ūdens līmeņa.
Automātiskā/manuālā darba režīma slēdzis
- Ļauj viegli pārslēgties starp automātisko/manuālo režīmu.
Ērts rokturis pārnēsāšanai
- Ērts turēšanai, kā arī to var izmantot par auklas turētāju.
Izturīgs un viegli pievienojams nerūsējošā tērauda priekšfiltrs
- Aizsargā sūkni pret pārmērīgu netīrumu uzkrāšanos, tādējādi pasargājot sūkņa mehānismu pret aizsērēšanos.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|550
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|< 17000
|Šķidruma temperatūra (°C)
|maks. 35
|Piegādes augstums (m)
|9
|Spiediens (bar)
|maks. 0.9
|Zema līmeņa uzsūkšana līdz pat (mm)
|1
|Cieto daļu izmērs (mm)
|maks. 5
|Iegremdēšanas dziļums (m)
|maks. 7
|Pilnīgas apstāšanās laiks (s)
|15
|Min. atlikušais ūdens, manuāli (mm)
|1
|Minimālais atlikušā ūdens līmenis (mm)
|1
|Savienošanas vītne
|G1 1/2
|Spiediena puses savienojuma vītne
|G1/2 iekšējā vītne
|Strāvas kabelis (m)
|10
|Spriegums (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|dzeltena
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|238 x 293 x 356
|Svars bez piederumiem (kg)
|6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7.3
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Izņemams nerūsējošā tērauda priekšfiltrs
- Savienojums ar šļūteni: 1'', 1 1/4'', 1 1/2'', tostarp vienvirziena vārsts
Aprīkojums
- Ērts rokturis pārnēsāšanai
- Vienkārša savienošana ar šļūteni Quick Connect
- Pārslgšanās starp manuālo/automātisko režīmu: Slēdzis uz sūkņa
- Pārslēgties uz zemu atlikušo līmeni
- Līmeņa sensors: Brīva slēgšanās līmeņa izvēle
- Keramiskais blīvslēgs.
- Rokas vadības režīmā sūknis darbojas nepārtraukti, līdz ir sasniegts minimālais ūdens atlikuma līmeņa augstums
Videos
Pielietošanas veidi
- Mājai un pagrabam, kas cietuši no applūšanas (piemēram, dēļ bojātas veļas mazgājamās mašīnas vai gruntsūdens nonākšanas pagrabā)
- Ūdens izsūknēšanai no peldbaseiniem
- Piemērots uzstādīšanai drenāžas šahtās.