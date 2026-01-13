Iegremdējams netīrā ūdens sūknis SP 22.000 Dirt
SP 22 000 Dirt ar integrētu priekšfiltru, jaudu 22 000 l/h ir izturīgs un uzticams iegremdējamais netīrā ūdens sūknis, aprīkots ar regulējama augstuma pludiņslēdzi.
SP 22 000 Dirt ir jaudīgākais Kärcher iegremdējamais netīrā ūdens sūknis. Ar jaudu līdz 22 000 l/h tas ir lieliski piemērots īpaši sarežģītiem drenāžas darbiem, piemēram, lielos dārza dīķos, applūdušos pagrabos vai būvbedrēs. Sūkņi spēj apstrādāt netīrumu daļiņas līdz 30 mm. Ja lielākas netīrumu daļiņas var izraisīt aizsprostojumu, var novilkt integrēto nerūsējošā tērauda priekšfiltru, lai aizsargātu sūkņa lāpstiņriteni. Slīdgredzena blīvējums, kas tiek izmantots arī Professional sērijā, nodrošina īpaši ilgu kalpošanas laiku. Ir iespēja pagarināt garantiju līdz pieciem gadiem. Pludiņa slēdzis nodrošina citas praktiskas funkcijas: tas automātiski ieslēdz un izslēdz sūkni atkarībā no ūdens līmeņa, novērš sauso darbību un var regulēt vēlamo līmeni. To var arī nostiprināt tā, lai iegremdējamais sūknis nepārtrauktas darbības laikā izsūknētu līdz 35 mm atlikušo līmeni. Ātrā savienojuma savienojuma vītne ļauj arī ātri un vienkārši pievienot 1", 1 1/4" un 1 1/2" šļūtenes.
Īpašības un ieguvumi
Keramiskais blīvslēgs.Īpaši ilgam kalpošanas laikam.
Pludiņslēdzis ar regulējamu augstumuUzlabo sūkņa elastību iestatot tā ieslēgšanās un izslēgšanās slieksni, kā arī aizsargā sūkni pret darbību tukšgaitā.
Quick ConnectSavienošanas vītne ļauj ātri un viegli pievienot 1", 1 1/4" un 1 1/2" šļūtenes.
Paredzēts netīrā ūdens pārsūknēšanai
- Uzticami izsūknēs ūdeni ar netīrumu daļiņām līdz 30 mm diametrā.
Iespēja fiksēt pludiņslēdzi
- Ļauj pārslēgties uz nepārtrauktas darbības režīmu.
Ērts rokturis pārnēsāšanai
- Ērts turēšanai, kā arī to var izmantot par auklas turētāju.
Izturīgs un iebūvēts nerūsējošā tērauda priekšfiltrs
- Aizsargā sūkni pret pārmērīgu netīrumu uzkrāšanos, tādējādi pasargājot sūkņa mehānismu pret aizsērēšanos.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|750
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|< 22000
|Šķidruma temperatūra (°C)
|maks. 35
|Piegādes augstums (m)
|8
|Spiediens (bar)
|maks. 0.8
|Cieto daļu izmērs (mm)
|maks. 30
|Iegremdēšanas dziļums (m)
|maks. 7
|Min. atlikušais ūdens, manuāli (mm)
|35
|Minimālais atlikušā ūdens līmenis (mm)
|35
|Savienošanas vītne
|G1 1/2
|Spiediena puses savienojuma vītne
|G1/2 iekšējā vītne
|Strāvas kabelis (m)
|10
|Spriegums (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|6.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|230 x 291 x 354
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Savienojums ar šļūteni: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Aprīkojums
- Ērts rokturis pārnēsāšanai
- Vienkārša savienošana ar šļūteni Quick Connect
- Pārslgšanās starp manuālo/automātisko režīmu: Iespēja fiksēt pludiņslēdzi
- Elastīgs, augstumā regulējams pludinšlēdzis
- Integrēts nerūsējošā tērauda priekšfiltrs
- Automātiskajā režīmā (auto) sūknis automātiski pārslēdzas, pielāgojoties ūdens līmenim
- Rokas vadības režīmā sūknis darbojas nepārtraukti, līdz ir sasniegts minimālais ūdens atlikuma līmeņa augstums
- Keramiskais blīvslēgs.
Videos
Pielietošanas veidi
- Ūdens izsūknēšanai no dārza dīķiem
- Ideāli piemērots izmantošanai appludinātās platībās
- Ēku būvbedru nosusināšanai, līdz maksimālajam tilpumam 100 m³
Piederumi
Atrast SP 22.000 Dirt rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.