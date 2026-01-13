Iegremdējams netīrā ūdens sūknis SP 22.000 Dirt

SP 22 000 Dirt ar integrētu priekšfiltru, jaudu 22 000 l/h ir izturīgs un uzticams iegremdējamais netīrā ūdens sūknis, aprīkots ar regulējama augstuma pludiņslēdzi.

SP 22 000 Dirt ir jaudīgākais Kärcher iegremdējamais netīrā ūdens sūknis. Ar jaudu līdz 22 000 l/h tas ir lieliski piemērots īpaši sarežģītiem drenāžas darbiem, piemēram, lielos dārza dīķos, applūdušos pagrabos vai būvbedrēs. Sūkņi spēj apstrādāt netīrumu daļiņas līdz 30 mm. Ja lielākas netīrumu daļiņas var izraisīt aizsprostojumu, var novilkt integrēto nerūsējošā tērauda priekšfiltru, lai aizsargātu sūkņa lāpstiņriteni. Slīdgredzena blīvējums, kas tiek izmantots arī Professional sērijā, nodrošina īpaši ilgu kalpošanas laiku. Ir iespēja pagarināt garantiju līdz pieciem gadiem. Pludiņa slēdzis nodrošina citas praktiskas funkcijas: tas automātiski ieslēdz un izslēdz sūkni atkarībā no ūdens līmeņa, novērš sauso darbību un var regulēt vēlamo līmeni. To var arī nostiprināt tā, lai iegremdējamais sūknis nepārtrauktas darbības laikā izsūknētu līdz 35 mm atlikušo līmeni. Ātrā savienojuma savienojuma vītne ļauj arī ātri un vienkārši pievienot 1", 1 1/4" un 1 1/2" šļūtenes.

Īpašības un ieguvumi
Iegremdējams netīrā ūdens sūknis SP 22.000 Dirt: Keramiskais blīvslēgs.
Keramiskais blīvslēgs.
Īpaši ilgam kalpošanas laikam.
Iegremdējams netīrā ūdens sūknis SP 22.000 Dirt: Pludiņslēdzis ar regulējamu augstumu
Pludiņslēdzis ar regulējamu augstumu
Uzlabo sūkņa elastību iestatot tā ieslēgšanās un izslēgšanās slieksni, kā arī aizsargā sūkni pret darbību tukšgaitā.
Iegremdējams netīrā ūdens sūknis SP 22.000 Dirt: Quick Connect
Quick Connect
Savienošanas vītne ļauj ātri un viegli pievienot 1", 1 1/4" un 1 1/2" šļūtenes.
Paredzēts netīrā ūdens pārsūknēšanai
  • Uzticami izsūknēs ūdeni ar netīrumu daļiņām līdz 30 mm diametrā.
Iespēja fiksēt pludiņslēdzi
  • Ļauj pārslēgties uz nepārtrauktas darbības režīmu.
Ērts rokturis pārnēsāšanai
  • Ērts turēšanai, kā arī to var izmantot par auklas turētāju.
Izturīgs un iebūvēts nerūsējošā tērauda priekšfiltrs
  • Aizsargā sūkni pret pārmērīgu netīrumu uzkrāšanos, tādējādi pasargājot sūkņa mehānismu pret aizsērēšanos.
Specifikācijas

Tehniskie dati

nominālā ieejas jauda (W) 750
Maks. plūsmas apjoms (l/h) < 22000
Šķidruma temperatūra (°C) maks. 35
Piegādes augstums (m) 8
Spiediens (bar) maks. 0.8
Cieto daļu izmērs (mm) maks. 30
Iegremdēšanas dziļums (m) maks. 7
Min. atlikušais ūdens, manuāli (mm) 35
Minimālais atlikušā ūdens līmenis (mm) 35
Savienošanas vītne G1 1/2
Spiediena puses savienojuma vītne G1/2 iekšējā vītne
Strāvas kabelis (m) 10
Spriegums (V) 230 - 240
Frekvence (Hz) 50
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 6.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 7.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 230 x 291 x 354

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Savienojums ar šļūteni: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''

Aprīkojums

  • Ērts rokturis pārnēsāšanai
  • Vienkārša savienošana ar šļūteni Quick Connect
  • Pārslgšanās starp manuālo/automātisko režīmu: Iespēja fiksēt pludiņslēdzi
  • Elastīgs, augstumā regulējams pludinšlēdzis
  • Integrēts nerūsējošā tērauda priekšfiltrs
  • Automātiskajā režīmā (auto) sūknis automātiski pārslēdzas, pielāgojoties ūdens līmenim
  • Rokas vadības režīmā sūknis darbojas nepārtraukti, līdz ir sasniegts minimālais ūdens atlikuma līmeņa augstums
  • Keramiskais blīvslēgs.
Iegremdējams netīrā ūdens sūknis SP 22.000 Dirt
Iegremdējams netīrā ūdens sūknis SP 22.000 Dirt
Iegremdējams netīrā ūdens sūknis SP 22.000 Dirt
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ūdens izsūknēšanai no dārza dīķiem
  • Ideāli piemērots izmantošanai appludinātās platībās
  • Ēku būvbedru nosusināšanai, līdz maksimālajam tilpumam 100 m³
Piederumi
Atrast SP 22.000 Dirt rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija