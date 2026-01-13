Iegremdējams netīrā ūdens sūknis SP 22.000 Dirt Level Sensor

Iegremdējamais netīrā ūdens sūknis SP 22 000 Dirt Level Sensor ar līmeņa sensoru un integrētu priekšfiltru - izaicinošiem drenāžas uzdevumiem spēj izsūknēt netīro ūdeni ar ātrumu līdz 22 000 l/h.

Individuāli regulējams līmeņa sensors iedarbina netīrā ūdens sūkni SP 22 000 Dirt Level Sensor uzreiz pēc saskares ar ūdeni. Ja ūdens līmenis atkal nokrītas zem līmeņa sensora, sūknis automātiski apstājas pēc 15 sekundēm. Īpaši jaudīgais iegremdējamais sūknis ir ideāli piemērots, piemēram, lielu dārza dīķu, applūdušu pagrabu vai būvbedres nosusināšanai, jo tas var droši izsūknēt netīro ūdeni (netīrumu daļiņas līdz 30 mm) ar ātrumu līdz 22 000 l/h. Vēl piegružotāka ūdens gadījumā integrētais nolaižamais nerūsējošā tērauda priekšfiltrs aizsargā pret aizsprostojumu. Iegremdējamo sūkni var arī pārslēgt uz nepārtrauktu darbību, izmantojot automātisko/manuālo slēdzi. Tas var droši atsūknēt ūdeni līdz 35 milimetru atlikušajam ūdens līmenim – gan nepārtrauktā režīmā, gan automātiskajā režīmā, kad līmeņa sensors ir attiecīgi iestatīts. Ar Quick Connect savienojuma vītni bez sarežģījumiem var pievienot 1", 1 1/4" un 1 1/2" šļūtenes. Pateicoties nerūsējošā tērauda korpusam un izturīgajam slīdgredzena blīvējumam, sūknim ir īpaši ilgs kalpošanas laiks. Pagarināta garantija uz pieciem gadiem ir pieejama kā opcija.

Īpašības un ieguvumi
Iegremdējams netīrā ūdens sūknis SP 22.000 Dirt Level Sensor: Keramiskais blīvslēgs.
Keramiskais blīvslēgs.
Īpaši ilgam kalpošanas laikam.
Iegremdējams netīrā ūdens sūknis SP 22.000 Dirt Level Sensor: Līmeņa sensors
Līmeņa sensors
Viegli iestatāma sūkņa ieslēgšanās un izslēgšanās atbilstoši vēlamajam ūdens līmenim.
Iegremdējams netīrā ūdens sūknis SP 22.000 Dirt Level Sensor: Quick Connect
Quick Connect
Savienošanas vītne ļauj ātri un viegli pievienot 1", 1 1/4" un 1 1/2" šļūtenes.
Paredzēts netīrā ūdens pārsūknēšanai
  • Uzticami izsūknēs ūdeni ar netīrumu daļiņām līdz 30 mm diametrā.
Automātiskā/manuālā darba režīma slēdzis
  • Pārslēgšanās no automātiskā režīma uz manuālo režīmu.
Ērts rokturis pārnēsāšanai
  • Ērts turēšanai, kā arī to var izmantot par auklas turētāju.
Izturīgs un iebūvēts nerūsējošā tērauda priekšfiltrs
  • Aizsargā sūkni pret pārmērīgu netīrumu uzkrāšanos, tādējādi pasargājot sūkņa mehānismu pret aizsērēšanos.
Specifikācijas

Tehniskie dati

nominālā ieejas jauda (W) 750
Maks. plūsmas apjoms (l/h) < 22000
Šķidruma temperatūra (°C) maks. 35
Piegādes augstums (m) 8
Spiediens (bar) maks. 0.8
Cieto daļu izmērs (mm) maks. 30
Iegremdēšanas dziļums (m) maks. 7
Pilnīgas apstāšanās laiks (s) 15
Min. atlikušais ūdens, manuāli (mm) 35
Minimālais atlikušā ūdens līmenis (mm) 35
Savienošanas vītne G1 1/2
Spiediena puses savienojuma vītne G1/2 iekšējā vītne
Strāvas kabelis (m) 10
Spriegums (V) 230 - 240
Frekvence (Hz) 50
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 6.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 7.7
Izmēri (G x P x A) (mm) 238 x 293 x 354

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Savienojums ar šļūteni: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''

Aprīkojums

  • Ērts rokturis pārnēsāšanai
  • Vienkārša savienošana ar šļūteni Quick Connect
  • Pārslgšanās starp manuālo/automātisko režīmu: Slēdzis uz sūkņa
  • Līmeņa sensors: Brīva slēgšanās līmeņa izvēle
  • Integrēts nerūsējošā tērauda priekšfiltrs
  • Automātiskajā režīmā (auto) sūknis automātiski pārslēdzas, pielāgojoties ūdens līmenim
  • Rokas vadības režīmā sūknis darbojas nepārtraukti, līdz ir sasniegts minimālais ūdens atlikuma līmeņa augstums
  • Keramiskais blīvslēgs.
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ūdens izsūknēšanai no dārza dīķiem
  • Ideāli piemērots izmantošanai appludinātās platībās
  • Ēku būvbedru nosusināšanai, līdz maksimālajam tilpumam 100 m³
Piederumi
