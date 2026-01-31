Iegremdējams netīrā ūdens sūknis SP 22.000 Flood Box
Īpašības un ieguvumi
Gatava darbam iegremdējamā sūkņa sistēmaSūkņa kastē ir viss ātru un nopietnu nosusināšanas darbu veikšanai.
Keramiskais blīvslēgs.Īpaši ilgam kalpošanas laikam.
Praktiska plastmasas kaste ar sietiemSūkņa kasti var izmantot ērtai sūkņa pārnēsāšanai, kā arī kā papildus priekšfiltru īpaši daudz netīrumu gadījumā.
Pludiņslēdzis ar regulējamu augstumu
- Uzlabo sūkņa elastību iestatot tā ieslēgšanās un izslēgšanās slieksni, kā arī aizsargā sūkni pret darbību tukšgaitā.
Quick Connect
- Savienošanas vītne ļauj ātri un viegli pievienot 1", 1 1/4" un 1 1/2" šļūtenes.
Paredzēts netīrā ūdens pārsūknēšanai
- Uzticami izsūknēs ūdeni ar netīrumu daļiņām līdz 30 mm diametrā.
1 1/4" drenāžas šļūtene
- Lielāks diametrs uzlabotai ūdens caurplūdei.
Iekļauta nerūsējošā tērauda šļūtenes skava ar skrūvējamu fiksatoru
- Savienošanu var veikt bez instrumentiem.
Iespēja fiksēt pludiņslēdzi
- Ļauj pārslēgties uz nepārtrauktas darbības režīmu.
Ērts rokturis pārnēsāšanai
- Ērts turēšanai, kā arī to var izmantot par auklas turētāju.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|750
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|< 22000
|Šķidruma temperatūra (°C)
|maks. 35
|Piegādes augstums (m)
|8
|Spiediens (bar)
|maks. 0.8
|Cieto daļu izmērs (mm)
|maks. 30
|Iegremdēšanas dziļums (m)
|maks. 7
|Min. atlikušais ūdens, manuāli (mm)
|35
|Minimālais atlikušā ūdens līmenis (mm)
|35
|Savienošanas vītne
|G1 1/2
|Spiediena puses savienojuma vītne
|G1/2 iekšējā vītne
|Strāvas kabelis (m)
|10
|Spriegums (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|6.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|9.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|230 x 291 x 354
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Savienojums ar šļūteni: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
- Komplektā ietverts 10 m auduma šļūtenes komplekts (1 ¼")
- Komplektā ietverts nerūsējošā tērauda šļūtenes stiprinājums
Aprīkojums
- Ērts rokturis pārnēsāšanai
- Vienkārša savienošana ar šļūteni Quick Connect
- Pārslgšanās starp manuālo/automātisko režīmu: Iespēja fiksēt pludiņslēdzi
- Elastīgs, augstumā regulējams pludinšlēdzis
- Automātiskajā režīmā (auto) sūknis automātiski pārslēdzas, pielāgojoties ūdens līmenim
- Rokas vadības režīmā sūknis darbojas nepārtraukti, līdz ir sasniegts minimālais ūdens atlikuma līmeņa augstums
- Keramiskais blīvslēgs.
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērots izmantošanai appludinātās platībās
- Ūdens izsūknēšanai no dārza dīķiem
Piederumi
Atrast SP 22.000 Flood Box rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.