Iegremdējams netīrā ūdens sūknis SP 22.000 Flood Box

Gatava darbam iegremdējamā sūkņa sistēma
Gatava darbam iegremdējamā sūkņa sistēma
Sūkņa kastē ir viss ātru un nopietnu nosusināšanas darbu veikšanai.
Keramiskais blīvslēgs.
Keramiskais blīvslēgs.
Īpaši ilgam kalpošanas laikam.
Praktiska plastmasas kaste ar sietiem
Praktiska plastmasas kaste ar sietiem
Sūkņa kasti var izmantot ērtai sūkņa pārnēsāšanai, kā arī kā papildus priekšfiltru īpaši daudz netīrumu gadījumā.
Pludiņslēdzis ar regulējamu augstumu
  • Uzlabo sūkņa elastību iestatot tā ieslēgšanās un izslēgšanās slieksni, kā arī aizsargā sūkni pret darbību tukšgaitā.
Quick Connect
  • Savienošanas vītne ļauj ātri un viegli pievienot 1", 1 1/4" un 1 1/2" šļūtenes.
Paredzēts netīrā ūdens pārsūknēšanai
  • Uzticami izsūknēs ūdeni ar netīrumu daļiņām līdz 30 mm diametrā.
1 1/4" drenāžas šļūtene
  • Lielāks diametrs uzlabotai ūdens caurplūdei.
Iekļauta nerūsējošā tērauda šļūtenes skava ar skrūvējamu fiksatoru
  • Savienošanu var veikt bez instrumentiem.
Iespēja fiksēt pludiņslēdzi
  • Ļauj pārslēgties uz nepārtrauktas darbības režīmu.
Ērts rokturis pārnēsāšanai
  • Ērts turēšanai, kā arī to var izmantot par auklas turētāju.
Specifikācijas

Tehniskie dati

nominālā ieejas jauda (W) 750
Maks. plūsmas apjoms (l/h) < 22000
Šķidruma temperatūra (°C) maks. 35
Piegādes augstums (m) 8
Spiediens (bar) maks. 0.8
Cieto daļu izmērs (mm) maks. 30
Iegremdēšanas dziļums (m) maks. 7
Min. atlikušais ūdens, manuāli (mm) 35
Minimālais atlikušā ūdens līmenis (mm) 35
Savienošanas vītne G1 1/2
Spiediena puses savienojuma vītne G1/2 iekšējā vītne
Strāvas kabelis (m) 10
Spriegums (V) 230 - 240
Frekvence (Hz) 50
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 6.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 9.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 230 x 291 x 354

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Savienojums ar šļūteni: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
  • Komplektā ietverts 10 m auduma šļūtenes komplekts (1 ¼")
  • Komplektā ietverts nerūsējošā tērauda šļūtenes stiprinājums

Aprīkojums

  • Ērts rokturis pārnēsāšanai
  • Vienkārša savienošana ar šļūteni Quick Connect
  • Pārslgšanās starp manuālo/automātisko režīmu: Iespēja fiksēt pludiņslēdzi
  • Elastīgs, augstumā regulējams pludinšlēdzis
  • Automātiskajā režīmā (auto) sūknis automātiski pārslēdzas, pielāgojoties ūdens līmenim
  • Rokas vadības režīmā sūknis darbojas nepārtraukti, līdz ir sasniegts minimālais ūdens atlikuma līmeņa augstums
  • Keramiskais blīvslēgs.
Iegremdējams netīrā ūdens sūknis SP 22.000 Flood Box
Iegremdējams netīrā ūdens sūknis SP 22.000 Flood Box
Iegremdējams netīrā ūdens sūknis SP 22.000 Flood Box
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērots izmantošanai appludinātās platībās
  • Ūdens izsūknēšanai no dārza dīķiem
Piederumi
Atrast SP 22.000 Flood Box rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties "Atrast rezerves daļas", lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

