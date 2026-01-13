Iegremdējamais drenāžas sūknis zema līmeņa sūkšanai SP 9.000 Flat
SP 9000 Flat iegremdējamais sūknis ir kompakts sākuma līmeņa sūknis dzidram vai nedaudz netīram ūdenim līdz 1 mm līmenim ar jaudu līdz 9000 l/h.
Zemā uzsūkšanas līmeņa iegremdējamais sūknis SP 9000 Flat droši palīdz izsūknēt dzidru vai nedaudz netīru ūdeni, kas satur netīrumu daļiņas līdz 5 milimetru izmēram. Ar jaudu līdz 9000 l/h tas ir ideāli piemērots mazu baseinu vai pagrabu, kas ir appludināti gruntsūdeņu iekļūšanas vai veļas mazgājamās mašīnas noplūdes dēļ, izsūknēšanai. Izturīgais slīdgredzena blīvējums padara sūkni īpaši ilgu kalpojošu. Pagarināta garantija uz pieciem gadiem ir pieejama kā opcija. Pludiņslēdzis ieslēdz un izslēdz sūkni atkarībā no ūdens līmeņa, tādējādi novēršot arī sauso darbību. Pateicoties pludiņa fiksācijas stiprinājumam, to var arī uzturēt nepārtrauktā darbībā pat pie zema ūdens līmeņa. SP 9000 Flat ir aprīkots arī ar salokāmām atbalsta pēdām, kas ļauj palielināt caurplūdi, kad tās ir izlocītas. Salokot atbalsta pēdas, iegremdējamais tīrā ūdens sūknis sāks darboties jau pie 7 milimetru ūdens līmeņa un pat nepārtraukti sūknēs, līdz ūdens līmenis noslīdēs līdz 1 milimetram. 1", 1 1/4" un 1 1/2" šļūtenes var ātri un vienkārši savienot, izmantojot Quick Connect savienojuma vītni.
Īpašības un ieguvumi
Keramiskais blīvslēgs.Īpaši ilgam kalpošanas laikam.
PludiņslēdzisAtbilstoši ūdens līmenim tas ieslēdz un izslēdz sūkni, nodrošinot aizsardzību pret tā darbību bez ūdens.
Quick ConnectSavienošanas vītne ļauj ātri un viegli pievienot 1", 1 1/4" un 1 1/2" šļūtenes vai G1 savienojumu.
Salokāmas kājas
- Ļauj pārslēgties no darbības normālā režīmā ar lielāku jaudu uz zema līmeņa uzsūkšanu — līdz pat 1 mm atlikuma līmenim, līdz virsma ir kā uzmazgāta ar lupatu.
Automātiskā atgaisošana
- Sūknis pārslēdzas uz manuālo režīmu pie 7 mm zema ūdens līmeņa.
Iespēja fiksēt pludiņslēdzi
- Ļauj pārslēgties uz nepārtrauktas darbības režīmu.
Ērts rokturis pārnēsāšanai
- Ērts turēšanai, kā arī to var izmantot par auklas turētāju.
Izturīgs un viegli pievienojams priekšfiltrs, kas pieejams kā piederums
- Aizsargā sūkni pret pārmērīgu netīrumu uzkrāšanos, tādējādi pasargājot sūkņa mehānismu pret aizsērēšanos.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|280
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|< 9000
|Šķidruma temperatūra (°C)
|maks. 35
|Piegādes augstums (m)
|6
|Spiediens (bar)
|maks. 0.6
|Zema līmeņa uzsūkšana līdz pat (mm)
|1
|Cieto daļu izmērs (mm)
|maks. 5
|Iegremdēšanas dziļums (m)
|maks. 7
|Min. atlikušais ūdens, manuāli (mm)
|1
|Minimālais atlikušā ūdens līmenis (mm)
|1
|Savienošanas vītne
|G1 1/2
|Spiediena puses savienojuma vītne
|G1/2 iekšējā vītne
|Strāvas kabelis (m)
|10
|Spriegums (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|dzeltena
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|227 x 240 x 262
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.5
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Savienojums ar šļūteni: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Aprīkojums
- Ērts rokturis pārnēsāšanai
- Vienkārša savienošana ar šļūteni Quick Connect
- Pārslgšanās starp manuālo/automātisko režīmu: Iespēja fiksēt pludiņslēdzi
- Pārslēgties uz zemu atlikušo līmeni
- Pludiņslēdzis
- Keramiskais blīvslēgs.
- Rokas vadības režīmā sūknis darbojas nepārtraukti, līdz ir sasniegts minimālais ūdens atlikuma līmeņa augstums
Videos
Pielietošanas veidi
- Mājai un pagrabam, kas cietuši no applūšanas (piemēram, dēļ bojātas veļas mazgājamās mašīnas vai gruntsūdens nonākšanas pagrabā)
- Ūdens izsūknēšanai no peldbaseiniem