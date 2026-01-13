Iegremdējams netīrā ūdens sūknis SP 9.500 Dirt
Robusts un uzticams: SP 9500 Dirt iegremdējamais sūknis ar jaudu līdz 9500 l/h ir kompakts sākuma līmeņa sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai un pārvadīšanai. Aprīkots ar pludiņslēdzi.
Tā maksimālā sūkņa jauda 9500 litri stundā padara SP 9500 Dirt par ideālu sākuma līmeņa modeli ūdens ātrai izsūknēšanai un pārvadīšanai no ūdens tvertnēm un dārza dīķiem. Tas droši izsūknē tīru un netīru ūdeni, kas satur netīrumu daļiņas līdz 20 mm diametrā. Īpaši piegružota ūdens gadījumā var uzstādīt papildu priekšfiltru, kas aizsargā sūkņa lāpstiņriteni pret, piemēram, zaru radītiem aizsprostojumiem. Blīvgredzena blīvējums – pārbaudīts risinājums no mūsu Professional klāsta, kas uzstādīts visos iegremdējamajos sūkņos garantē, ka sūknim ir ārkārtīgi ilgs kalpošanas laiks. Ir arī iespēja pagarināt garantiju līdz pieciem gadiem. Iegremdējamais netīrā ūdens sūknis ir aprīkots arī ar pludiņa slēdzi, kas ieslēdz un izslēdz sūkni atkarībā no ūdens līmeņa, tādējādi novēršot arī sauso darbību. Pateicoties pludiņa slēdža fiksācijas stiprinājumam, sūkni var izmantot pat zemā ūdens līmenī līdz 25 mm atlikušā ūdens līmenim. Citas praktiskas iespējas: Ātrā savienojuma savienojuma vītne ļauj ātri un vienkārši savienot 1", 1 1/4" un 1 1/2" šļūtenes.
Īpašības un ieguvumi
Keramiskais blīvslēgs.Īpaši ilgam kalpošanas laikam.
PludiņslēdzisAtbilstoši ūdens līmenim tas ieslēdz un izslēdz sūkni, nodrošinot aizsardzību pret tā darbību bez ūdens.
Quick ConnectSavienošanas vītne ļauj ātri un viegli pievienot 1", 1 1/4" un 1 1/2" šļūtenes vai G1 savienojumu.
Paredzēts netīrā ūdens pārsūknēšanai
- Uzticami izsūknēs ūdeni ar netīrumu daļiņām līdz 20 mm diametrā.
Iespēja fiksēt pludiņslēdzi
- Ļauj pārslēgties uz nepārtrauktas darbības režīmu.
Ērts rokturis pārnēsāšanai
- Ērts turēšanai, kā arī to var izmantot par auklas turētāju.
Izturīgs un viegli pievienojams priekšfiltrs, kas pieejams kā piederums
- Aizsargā sūkni pret pārmērīgu netīrumu uzkrāšanos, tādējādi pasargājot sūkņa mehānismu pret aizsērēšanos.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|280
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|< 9500
|Šķidruma temperatūra (°C)
|maks. 35
|Piegādes augstums (m)
|6
|Spiediens (bar)
|maks. 0.6
|Cieto daļu izmērs (mm)
|maks. 20
|Iegremdēšanas dziļums (m)
|maks. 7
|Min. atlikušais ūdens, manuāli (mm)
|25
|Minimālais atlikušā ūdens līmenis (mm)
|25
|Savienošanas vītne
|G1 1/2
|Spiediena puses savienojuma vītne
|G1/2 iekšējā vītne
|Strāvas kabelis (m)
|10
|Spriegums (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|229 x 238 x 303
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Savienojums ar šļūteni: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Aprīkojums
- Ērts rokturis pārnēsāšanai
- Vienkārša savienošana ar šļūteni Quick Connect
- Pārslgšanās starp manuālo/automātisko režīmu: Iespēja fiksēt pludiņslēdzi
- Pludiņslēdzis
- Automātiskajā režīmā (auto) sūknis automātiski pārslēdzas, pielāgojoties ūdens līmenim
- Rokas vadības režīmā sūknis darbojas nepārtraukti, līdz ir sasniegts minimālais ūdens atlikuma līmeņa augstums
- Keramiskais blīvslēgs.
Videos
Pielietošanas veidi
- Ūdens izsūknēšanai no dārza dīķiem
- Ideāli piemērots izmantošanai appludinātās platībās
Piederumi
Atrast SP 9.500 Dirt rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.