Mucas sūknis BP 2.000-18 Barrel
Mucas sūknis BP 2.000-18 Barrel ļauj izmantot vērtīgo lietus ūdeni no mucas arī dārzos bez strāvas pieslēguma. Tas ne tikai ietaupa dzeramo ūdeni, bet arī naudu.
Ilgtspējīgs un lēts: Mucas sūknis BP 2.000-18 Barrel ir ideāls risinājums dārziem bez strāvas pieslēguma un parastās lejkannas nomaiņai. Tiek ietaupīts dārgais dzeramais ūdens, pateicoties bezmaksas un barības vielām bagātajam lietus ūdenim no ūdens muca. Stiprinājuma skava mucai nodrošina ne tikai perfektu stiprinājumu dažādām mucām, bet arī mugurai draudzīgu darbību, pateicoties ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim, kā arī akumulatora stiprināšanas iespējai. Pateicoties caurspīdīgajam akumulatora vāciņam, lietotājam ir lieliski redzams akumulatora reāllaika displejs. Lai nodrošinātu, ka, laistot no mucas, šļūtene neatrodas salocītā stāvoklī, tiek izmantota šļūtenes vadotne, kas garantē pastāvīgu ūdens plūsmu. Atkarībā no prasībām un pielietojuma jomas šī šļūtenes vadotne var atrasties 3 pozīcijās: vai nu noklikšķināta vietā pa kreisi vai pa labi no akumulatora mucas stiprinājuma, vai arī brīvā vietā uz mucas malas. Pateicoties tā mazajam izmēram, vieglais sūknis var ietilpt arī šaurās mucu atverēs, piemēram, IBC konteineros. Integrētais priekšfiltrs pasargā sūkni no piesārņojuma.
Īpašības un ieguvumi
Maināma šļūtenes izvada pozīcija 3 stāvokļosPerfekti pielāgojams katram pielietojumam.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platformaReālā laika tehnoloģija ar LCD baterijas ekrānu: atlikušais darbības laiks, atlikušais uzlādes laiks un baterijas kapacitāte. Ilgmūžīga un jaudīga, pateicoties litija jonu elementiem. Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Flexible clamping devicePerfect hold to any barrel thanks to very high fitting accuracy.
Lightweight
- Sūkni var ievietot šaurās atverēs (piemēram, IBC konteinerā).
Adjustable hose length
- Perfect adaptation to different barrel depths.
Akumulatora turētājs uz mucas
- Stabils akumulatora stiprinājums.
Integrētais ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis akumulatora stiprinājumā
- Mugurai draudzīga, ergonomiska darbība bez saliekšanās.
Šļūtenes vadīkla
- Novērsta šļūtenes salocīšanās un līdz ar to nodrošināta pastāvīga ūdens plūsma.
Integrated prefilter
- Protects the pump against contamination and thus increases the lifespan and functional reliability.
Caurspīdīgs vāks
- Ideāls skats uz reāllaika tehnoloģijas LCD akumulatora displeju.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|nominālā ieejas jauda (W)
|80
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|< 2000
|Piegādes augstums (m)
|maks. 20
|Spiediens (bar)
|maks. 2
|Iegremdēšanas dziļums (m)
|maks. 1.8
|Šķidruma temperatūra (°C)
|maks. 35
|Spriegums (V)
|18
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 25 (2,5 Ah) / maks. 50 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|1.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|173 x 135 x 316
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Akumulatora turētājs uz mucas
- Hose, adjustable length
- Šļūtenes vadīkla
Aprīkojums
- Iespējama nostiprināšana
- Ietver priekšfiltru
- Integrēts iesl./izsl. slēdzis
- Virsstrāvas jaudas slēdzis
Videos
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšanai no lietus ūdens mucām