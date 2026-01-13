Mucas sūknis BP 2.000-18 Barrel

Mucas sūknis BP 2.000-18 Barrel ļauj izmantot vērtīgo lietus ūdeni no mucas arī dārzos bez strāvas pieslēguma. Tas ne tikai ietaupa dzeramo ūdeni, bet arī naudu.

Ilgtspējīgs un lēts: Mucas sūknis BP 2.000-18 Barrel ir ideāls risinājums dārziem bez strāvas pieslēguma un parastās lejkannas nomaiņai. Tiek ietaupīts dārgais dzeramais ūdens, pateicoties bezmaksas un barības vielām bagātajam lietus ūdenim no ūdens muca. Stiprinājuma skava mucai nodrošina ne tikai perfektu stiprinājumu dažādām mucām, bet arī mugurai draudzīgu darbību, pateicoties ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim, kā arī akumulatora stiprināšanas iespējai. Pateicoties caurspīdīgajam akumulatora vāciņam, lietotājam ir lieliski redzams akumulatora reāllaika displejs. Lai nodrošinātu, ka, laistot no mucas, šļūtene neatrodas salocītā stāvoklī, tiek izmantota šļūtenes vadotne, kas garantē pastāvīgu ūdens plūsmu. Atkarībā no prasībām un pielietojuma jomas šī šļūtenes vadotne var atrasties 3 pozīcijās: vai nu noklikšķināta vietā pa kreisi vai pa labi no akumulatora mucas stiprinājuma, vai arī brīvā vietā uz mucas malas. Pateicoties tā mazajam izmēram, vieglais sūknis var ietilpt arī šaurās mucu atverēs, piemēram, IBC konteineros. Integrētais priekšfiltrs pasargā sūkni no piesārņojuma.

Īpašības un ieguvumi
Mucas sūknis BP 2.000-18 Barrel: Maināma šļūtenes izvada pozīcija 3 stāvokļos
Maināma šļūtenes izvada pozīcija 3 stāvokļos
Perfekti pielāgojams katram pielietojumam.
Mucas sūknis BP 2.000-18 Barrel: 18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
Reālā laika tehnoloģija ar LCD baterijas ekrānu: atlikušais darbības laiks, atlikušais uzlādes laiks un baterijas kapacitāte. Ilgmūžīga un jaudīga, pateicoties litija jonu elementiem. Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Mucas sūknis BP 2.000-18 Barrel: Flexible clamping device
Flexible clamping device
Perfect hold to any barrel thanks to very high fitting accuracy.
Lightweight
  • Sūkni var ievietot šaurās atverēs (piemēram, IBC konteinerā).
Adjustable hose length
  • Perfect adaptation to different barrel depths.
Akumulatora turētājs uz mucas
  • Stabils akumulatora stiprinājums.
Integrētais ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis akumulatora stiprinājumā
  • Mugurai draudzīga, ergonomiska darbība bez saliekšanās.
Šļūtenes vadīkla
  • Novērsta šļūtenes salocīšanās un līdz ar to nodrošināta pastāvīga ūdens plūsma.
Integrated prefilter
  • Protects the pump against contamination and thus increases the lifespan and functional reliability.
Caurspīdīgs vāks
  • Ideāls skats uz reāllaika tehnoloģijas LCD akumulatora displeju.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
nominālā ieejas jauda (W) 80
Maks. plūsmas apjoms (l/h) < 2000
Piegādes augstums (m) maks. 20
Spiediens (bar) maks. 2
Iegremdēšanas dziļums (m) maks. 1.8
Šķidruma temperatūra (°C) maks. 35
Spriegums (V) 18
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 25 (2,5 Ah) / maks. 50 (5 Ah)
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 1.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 173 x 135 x 316

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Akumulatora turētājs uz mucas
  • Hose, adjustable length
  • Šļūtenes vadīkla

Aprīkojums

  • Iespējama nostiprināšana
  • Ietver priekšfiltru
  • Integrēts iesl./izsl. slēdzis
  • Virsstrāvas jaudas slēdzis
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšanai no lietus ūdens mucām
