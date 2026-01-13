Mājas ūdens apgāde BP 3.200 Home

Jaudīgais BP 3.200 Home spiedsūknis ar integrētu spiediena kompensācijas tvertni automātiski nodrošina ūdens padevi visā mājā.

Lēts ūdens veļas mazgājamām mašīnām, tualetei utt.: Iespaidīgais BP3 Home spiedsūknis atbilst augstajiem Kärcher kvalitātes standartiem un nodrošina mājsaimniecībai uzticamu tehniskā ūdens padevi. Tas ļauj lietotājiem viegli pieslēgt un izmantot alternatīvus ūdens avotus, piemēram, akas vai cisternas – automātiski, ar pareizo spiedienu un apjomu. BP 3.200 Home automātiski ieslēdzas un izslēdzas atkarībā no nepieciešamā ūdens daudzuma. Sūknis ir aprīkots ar plašu funkciju klāstu, piemēram, pretvārstu, integrētu spiediena indikatoru, spiediena kompensācijas tvertni (19 litri) un termisko aizsardzību. Ergonomiskais pārnēsāšanas rokturis atvieglo to pārvietošanu un transportēšanu. Sūkņa pamatni var piestiprināt pie grīdas ar skrūvēm, nodrošinot, ka sūknis stāv droši. BP 3.200 Home ir viegli lietojams ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi tieši uz sūkņa. Augstas kvalitātes komponenti, piemēram, nerūsējošā tērauda atloks un dzinēja vārpsta, ne tikai izskatās pievilcīgi, bet arī garantē īpaši ilgu kalpošanas laiku.

Īpašības un ieguvumi
Izturīgs un ilgmūžīgs
Izturīgs un ilgmūžīgs
Kärcher sniedz pagarināto piecu gadu garantiju
Integrēta termālā aizsardzība
Integrēta termālā aizsardzība
Sūkņa aizsardzība pret pārkaršanu.
Nerūsējošā tērauda flancis un vārpsta
Nerūsējošā tērauda flancis un vārpsta
Izturīgi materiāli ilgam kalpošanas laikam.
Integrēts spiediena manometrs
  • Ideāla kontrole un apkope.
Optimizēti adapteri
  • Efektīva blīvējumu sistēma ērtai sūkņa pieslēgšanai bez darbarīkiem.
Atsevišķa uzpildes atvere
  • Viegla uzpilde lietošanas uzsākšanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

nominālā ieejas jauda (W) 600
Maks. plūsmas apjoms (l/h) < 3200
Piegādes augstums (m) maks. 36
Spiediens (bar) maks. 3.6
Darba spiediens (bar) 1.5 - 2.8
Maks. uzsūkšanas augstums (m) 8
Šķidruma temperatūra (°C) maks. 35
Savienošanas vītne G1
Strāvas kabelis (m) 1
Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Krāsa melna
Svars bez piederumiem (kg) 10.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 12.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 439 x 269 x 517

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Ietver divus savienojuma adapterus G1 sūkņiem

Aprīkojums

  • Integrēts hidrofors: 19 l
  • Integrēts spiediena manometrs
  • Šļakatu drošs slēdzis
  • Termoaizsardzība
  • Nerūsējošā tērauda flancis un vārpsta
  • Ietver pretvārstu
  • Atsevišķa uzpildes atvere
  • Ūdens noliešanas vārsts
Pielietošanas veidi
  • Tehniskā ūdens padevei tualetei un veļas mašīnai.
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

