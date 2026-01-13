Mājas ūdens apgāde BP 3.200 Home
Jaudīgais BP 3.200 Home spiedsūknis ar integrētu spiediena kompensācijas tvertni automātiski nodrošina ūdens padevi visā mājā.
Lēts ūdens veļas mazgājamām mašīnām, tualetei utt.: Iespaidīgais BP3 Home spiedsūknis atbilst augstajiem Kärcher kvalitātes standartiem un nodrošina mājsaimniecībai uzticamu tehniskā ūdens padevi. Tas ļauj lietotājiem viegli pieslēgt un izmantot alternatīvus ūdens avotus, piemēram, akas vai cisternas – automātiski, ar pareizo spiedienu un apjomu. BP 3.200 Home automātiski ieslēdzas un izslēdzas atkarībā no nepieciešamā ūdens daudzuma. Sūknis ir aprīkots ar plašu funkciju klāstu, piemēram, pretvārstu, integrētu spiediena indikatoru, spiediena kompensācijas tvertni (19 litri) un termisko aizsardzību. Ergonomiskais pārnēsāšanas rokturis atvieglo to pārvietošanu un transportēšanu. Sūkņa pamatni var piestiprināt pie grīdas ar skrūvēm, nodrošinot, ka sūknis stāv droši. BP 3.200 Home ir viegli lietojams ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi tieši uz sūkņa. Augstas kvalitātes komponenti, piemēram, nerūsējošā tērauda atloks un dzinēja vārpsta, ne tikai izskatās pievilcīgi, bet arī garantē īpaši ilgu kalpošanas laiku.
Īpašības un ieguvumi
Izturīgs un ilgmūžīgsKärcher sniedz pagarināto piecu gadu garantiju
Integrēta termālā aizsardzībaSūkņa aizsardzība pret pārkaršanu.
Nerūsējošā tērauda flancis un vārpstaIzturīgi materiāli ilgam kalpošanas laikam.
Integrēts spiediena manometrs
- Ideāla kontrole un apkope.
Optimizēti adapteri
- Efektīva blīvējumu sistēma ērtai sūkņa pieslēgšanai bez darbarīkiem.
Atsevišķa uzpildes atvere
- Viegla uzpilde lietošanas uzsākšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|600
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|< 3200
|Piegādes augstums (m)
|maks. 36
|Spiediens (bar)
|maks. 3.6
|Darba spiediens (bar)
|1.5 - 2.8
|Maks. uzsūkšanas augstums (m)
|8
|Šķidruma temperatūra (°C)
|maks. 35
|Savienošanas vītne
|G1
|Strāvas kabelis (m)
|1
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|10.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|12.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|439 x 269 x 517
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Ietver divus savienojuma adapterus G1 sūkņiem
Aprīkojums
- Integrēts hidrofors: 19 l
- Integrēts spiediena manometrs
- Šļakatu drošs slēdzis
- Termoaizsardzība
- Nerūsējošā tērauda flancis un vārpsta
- Ietver pretvārstu
- Atsevišķa uzpildes atvere
- Ūdens noliešanas vārsts
Videos
Pielietošanas veidi
- Tehniskā ūdens padevei tualetei un veļas mašīnai.
