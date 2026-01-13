Dārza sūknis BP 4.500 Garden *EU

Spēcīgs un izturīgs: BP 4.500 Garden dārza sūknis ir ideāls sākuma līmeņa risinājums videi draudzīgai dārza laistīšanai no alternatīviem ūdens avotiem, piemēram, cisternām, tvertnēm utt.

Kompaktais, izturīgais un ilgmūžīgais dārza sūknis BP 4.500 Garden ir ideāls sākuma līmeņa modelis dārza laistīšanai ar ūdeni no alternatīviem avotiem, piemēram, tvertnēm, cisternām, akām. Sūknis var lepoties ar lielu sūkšanas jaudu un optimālu darba spiedienu. BP 4.500 Garden var ērti transportēt, pateicoties tā ergonomiskajam rokturim un mazajam svaram. Dārza sūknim arī nav nepieciešama apkope, un to var pieslēgt bez jebkādiem instrumentiem. Ierīci var ērti ieslēgt un izslēgt, izmantojot lielu kājas slēdzi, tādējādi pasargājot muguru. Augstas kvalitātes materiālu izmantošana garantē ilgu kalpošanas laiku. Kärcher piedāvā arī pagarinātu garantiju uz pieciem gadiem. Vēl vairāk: izmantojot elektronisko spiediena slēdzi, BP 4.500 Garden var uzlabot līdz sūknim ar automātisku Start/Stop funkciju. Tas nozīmē vēl lielāku komfortu dārza laistīšanas ziņā. Bet tas vēl nav viss: uzlabotais sūknis ir lieliski piemērots tehniskā ūdens apgādei mājsaimniecībā.

Īpašības un ieguvumi
Dārza sūknis BP 4.500 Garden *EU: Izturīgs un ilgmūžīgs
Izturīgs un ilgmūžīgs
Kärcher sniedz pagarināto piecu gadu garantiju
Dārza sūknis BP 4.500 Garden *EU: Ērts kājas slēdzis
Ērts kājas slēdzis
Viegli ieslēdzams un izslēdzams - saudzē Jūsu muguru.
Dārza sūknis BP 4.500 Garden *EU: Optimāla sūknēšana
Optimāla sūknēšana
Kvalitatīvais sūknis bez piepūles iegūst ūdeni pat no 8 m dziļuma, piemēram, cisternas.
Atsevišķa uzpildes atvere
  • Viegla uzpilde lietošanas uzsākšanai.
Skrūvējams korķis šķidruma iztukšošanai
  • Optimāla aizsardzība pret salu.
Optimizēti adapteri
  • Efektīva blīvējumu sistēma ērtai sūkņa pieslēgšanai bez darbarīkiem.
Ergonomisks rokturis
  • Ērti apieties un transportēt.
Specifikācijas

Tehniskie dati

nominālā ieejas jauda (W) 550
Maks. plūsmas apjoms (l/h) < 4500
Piegādes augstums (m) maks. 36
Spiediens (bar) maks. 3.6
Uzsūkšanas augstums (m) 8
Šķidruma temperatūra (°C) maks. 35
Savienošanas vītne G1
Strāvas kabelis (m) 1.5
Spriegums (V) 230 - 240
Frekvence (Hz) 50
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 6.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 7.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 372 x 186 x 231

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Savienojuma adapters G1 sūkņiem

Aprīkojums

  • Optimizēts savienojums
  • Ērts kājas slēdzis
  • Atsevišķa uzpildes atvere
  • Ūdens noliešanas vārsts
  • Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
Dārza sūknis BP 4.500 Garden *EU
Dārza sūknis BP 4.500 Garden *EU
Videos
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšanai no ūdens tvertnēm, cisternām akām, piemēram, ar sprinkleriem.
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija