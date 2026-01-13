Dārza sūknis BP 4.500 Garden *EU
Spēcīgs un izturīgs: BP 4.500 Garden dārza sūknis ir ideāls sākuma līmeņa risinājums videi draudzīgai dārza laistīšanai no alternatīviem ūdens avotiem, piemēram, cisternām, tvertnēm utt.
Kompaktais, izturīgais un ilgmūžīgais dārza sūknis BP 4.500 Garden ir ideāls sākuma līmeņa modelis dārza laistīšanai ar ūdeni no alternatīviem avotiem, piemēram, tvertnēm, cisternām, akām. Sūknis var lepoties ar lielu sūkšanas jaudu un optimālu darba spiedienu. BP 4.500 Garden var ērti transportēt, pateicoties tā ergonomiskajam rokturim un mazajam svaram. Dārza sūknim arī nav nepieciešama apkope, un to var pieslēgt bez jebkādiem instrumentiem. Ierīci var ērti ieslēgt un izslēgt, izmantojot lielu kājas slēdzi, tādējādi pasargājot muguru. Augstas kvalitātes materiālu izmantošana garantē ilgu kalpošanas laiku. Kärcher piedāvā arī pagarinātu garantiju uz pieciem gadiem. Vēl vairāk: izmantojot elektronisko spiediena slēdzi, BP 4.500 Garden var uzlabot līdz sūknim ar automātisku Start/Stop funkciju. Tas nozīmē vēl lielāku komfortu dārza laistīšanas ziņā. Bet tas vēl nav viss: uzlabotais sūknis ir lieliski piemērots tehniskā ūdens apgādei mājsaimniecībā.
Īpašības un ieguvumi
Izturīgs un ilgmūžīgsKärcher sniedz pagarināto piecu gadu garantiju
Ērts kājas slēdzisViegli ieslēdzams un izslēdzams - saudzē Jūsu muguru.
Optimāla sūknēšanaKvalitatīvais sūknis bez piepūles iegūst ūdeni pat no 8 m dziļuma, piemēram, cisternas.
Atsevišķa uzpildes atvere
- Viegla uzpilde lietošanas uzsākšanai.
Skrūvējams korķis šķidruma iztukšošanai
- Optimāla aizsardzība pret salu.
Optimizēti adapteri
- Efektīva blīvējumu sistēma ērtai sūkņa pieslēgšanai bez darbarīkiem.
Ergonomisks rokturis
- Ērti apieties un transportēt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|550
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|< 4500
|Piegādes augstums (m)
|maks. 36
|Spiediens (bar)
|maks. 3.6
|Uzsūkšanas augstums (m)
|8
|Šķidruma temperatūra (°C)
|maks. 35
|Savienošanas vītne
|G1
|Strāvas kabelis (m)
|1.5
|Spriegums (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|6.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|372 x 186 x 231
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Savienojuma adapters G1 sūkņiem
Aprīkojums
- Optimizēts savienojums
- Ērts kājas slēdzis
- Atsevišķa uzpildes atvere
- Ūdens noliešanas vārsts
- Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
Videos
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšanai no ūdens tvertnēm, cisternām akām, piemēram, ar sprinkleriem.