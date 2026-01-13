Dārza sūknis BP 4.500 Garden Set Plus
Lietošanai gatavs komplekts iesācējiem: BP 4.500 Garden Set Plus" dārza sūknis, sūkšanas un dārza šļūtene. Ideāli piemērots dārza laistīšanai, izmantojot alternatīvus ūdens avotus.
Šajā praktiskajā starta komplektā ir viss nepieciešamais dārza laistīšanai no ūdens mucām vai cisternām. Vissvarīgākais, protams, ir kompaktais un ilgmūžīgais dārza sūknis BP 4.500, kas pārsteidz ar savu lielisko sūkšanas jaudu un optimālo spiediena veiktspēju. Un tāpat kā visiem Kärcher dārza sūkņiem, tam nav nepieciešama apkope, to var uzstādīt bez instrumentiem, un, pateicoties lielajam kājas slēdzim, to var ērti ieslēgt un izslēgt, neradot sāpes mugurā. Turklāt laistīšanas sūkni var papildināt ar automātisko start/stop funkciju (ar elektroniskā spiediena slēdzi) – vēl lielākai ērtībai dārzā vai tehniskā ūdens apgādei mājsaimniecībā. Dārza sūkņu komplektu papildina 3,5 metrus gara vakuuma izturīga spirālveida šļūtene, kas ietver filtru un pretvārstu (G1 savienojuma vītne, 3/4" diametrs), 20 metrus gara Kärcher PrimoFlex® šļūteni (1/2" diametrs), sprauslu, savienotājus un krāna adapteri. Pateicoties augstvērtīgajiem materiāliem, šis komplekts sniegs jums prieku īpaši ilgu laiku. Turklāt Kärcher piedāvā papildu garantijas pagarinājumu līdz 5 gadiem.
Īpašības un ieguvumi
Izturīgs un ilgmūžīgsKärcher sniedz pagarināto piecu gadu garantiju
Ērts kājas slēdzisViegli ieslēdzams un izslēdzams - saudzē Jūsu muguru.
Gatavs tūlītējai lietošanaiIetverot pilnu, savienošanai gatavu spirālveida un dārza šļūteņu komplektu tūlītējai lietošanai.
Optimāla sūknēšana
- Kvalitatīvais sūknis uzreiz sūknē ūdeni no 8 metru dziļuma, piemēram, no cisternas.
Atsevišķa uzpildes atvere
- Viegla uzpilde lietošanas uzsākšanai.
Skrūvējams korķis šķidruma iztukšošanai
- Optimāla aizsardzība pret salu.
Optimizēti adapteri
- Efektīva blīvējumu sistēma ērtai sūkņa pieslēgšanai bez darbarīkiem.
Ergonomisks rokturis
- Ērti apieties un transportēt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|550
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|< 4500
|Piegādes augstums (m)
|maks. 36
|Spiediens (bar)
|maks. 3.6
|Uzsūkšanas augstums (m)
|8
|Šķidruma temperatūra (°C)
|maks. 35
|Savienošanas vītne
|G1
|Strāvas kabelis (m)
|1.5
|Spriegums (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|6.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|11.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|372 x 186 x 231
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Savienojuma adapters G1 sūkņiem
- Iekļauts Pierfect Connect uzsūkšanas komplekts
- Iekļauts dārza laistīšanas komplekts
Aprīkojums
- Optimizēts savienojums
- Ērts kājas slēdzis
- Atsevišķa uzpildes atvere
- Ūdens noliešanas vārsts
- Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
Videos
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšanai no ūdens tvertnēm, cisternām akām, piemēram, ar sprinkleriem.