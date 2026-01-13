Mājas ūdens apgāde BP 4.900 Home
Jaudīgais mājas sūknis BP 4 900 Home ar integrētu spiediena kompensācijas tvertni automātiski sūknē ūdeni no alternatīviem avotiem, nodrošinot ūdeni visā mājā.
Mājas sūknis BP 4900 Home nodrošina uzticamu, pilnībā automatizētu tehniskā ūdens padevi sadzīves vajadzībām. Tas nodrošina spiedienu jebkurā vietā, kur vēlaties to izmantot, piemēram, veļas mašīnai vai vannas istabai. Jaudīgais BP 4900 Home Kärcher kvalitātē nodrošina ūdeni no alternatīviem avotiem, piemēram, akām vai tvertnēm. Īpaši praktiski: mājas sūkņi automātiski ieslēdzas un izslēdzas pēc vajadzības. Visaptverošajā sūkņa aprīkojumā ietilpst pretvārsts, integrēts spiediena indikators, 24 litru spiediena kompensācijas tvertne un termiskā aizsardzība. Integrētā termiskā aizsardzība nodrošina papildu drošību ārkārtas situācijās: sūknis automātiski izslēdzas, tiklīdz tas ir izžuvis. Sūknis ir arī ārkārtīgi ilgmūžīgs, pateicoties detaļām, kas izgatavotas no nerūsējošā tērauda. Un ar atbalsta kājām, kuras var piestiprināt pie zemes ar skrūvēm, tas vienmēr garantē stabilu stāvokli.
Īpašības un ieguvumi
Izturīgs un ilgmūžīgsKärcher sniedz pagarināto piecu gadu garantiju
Integrēta termālā aizsardzībaSūkņa aizsardzība pret pārkaršanu.
Nerūsējošā tērauda flancis un vārpstaIzturīgi materiāli ilgam kalpošanas laikam.
Integrēts spiediena manometrs
- Ideāla kontrole un apkope.
Optimizēti adapteri
- Efektīva blīvējumu sistēma ērtai sūkņa pieslēgšanai bez darbarīkiem.
Balsta pēdas ar iespēju tās pieskrūvēt.
- Ideāls pastāvīgai uzstādīšanai.
Atsevišķa uzpildes atvere
- Viegla uzpilde lietošanas uzsākšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1150
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|< 4900
|Piegādes augstums (m)
|maks. 50
|Spiediens (bar)
|maks. 5
|Darba spiediens (bar)
|1.5 - 3.5
|Maks. uzsūkšanas augstums (m)
|8
|Šķidruma temperatūra (°C)
|maks. 35
|Savienošanas vītne
|G1
|Strāvas kabelis (m)
|1
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|13.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|18
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|506 x 269 x 540
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Ietver divus savienojuma adapterus G1 sūkņiem
Aprīkojums
- Integrēts hidrofors: 24 l
- Integrēts spiediena manometrs
- Šļakatu drošs slēdzis
- Termoaizsardzība
- Nerūsējošā tērauda flancis un vārpsta
- Ietver pretvārstu
- Atsevišķa uzpildes atvere
- Ūdens noliešanas vārsts
Pielietošanas veidi
- Tehniskā ūdens padevei tualetei un veļas mašīnai.
Piederumi
Atrast BP 4.900 Home rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.