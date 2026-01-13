Mājas ūdens apgāde BP 4.900 Home

Jaudīgais mājas sūknis BP 4 900 Home ar integrētu spiediena kompensācijas tvertni automātiski sūknē ūdeni no alternatīviem avotiem, nodrošinot ūdeni visā mājā.

Mājas sūknis BP 4900 Home nodrošina uzticamu, pilnībā automatizētu tehniskā ūdens padevi sadzīves vajadzībām. Tas nodrošina spiedienu jebkurā vietā, kur vēlaties to izmantot, piemēram, veļas mašīnai vai vannas istabai. Jaudīgais BP 4900 Home Kärcher kvalitātē nodrošina ūdeni no alternatīviem avotiem, piemēram, akām vai tvertnēm. Īpaši praktiski: mājas sūkņi automātiski ieslēdzas un izslēdzas pēc vajadzības. Visaptverošajā sūkņa aprīkojumā ietilpst pretvārsts, integrēts spiediena indikators, 24 litru spiediena kompensācijas tvertne un termiskā aizsardzība. Integrētā termiskā aizsardzība nodrošina papildu drošību ārkārtas situācijās: sūknis automātiski izslēdzas, tiklīdz tas ir izžuvis. Sūknis ir arī ārkārtīgi ilgmūžīgs, pateicoties detaļām, kas izgatavotas no nerūsējošā tērauda. Un ar atbalsta kājām, kuras var piestiprināt pie zemes ar skrūvēm, tas vienmēr garantē stabilu stāvokli.

Īpašības un ieguvumi
Mājas ūdens apgāde BP 4.900 Home: Izturīgs un ilgmūžīgs
Izturīgs un ilgmūžīgs
Kärcher sniedz pagarināto piecu gadu garantiju
Mājas ūdens apgāde BP 4.900 Home: Integrēta termālā aizsardzība
Integrēta termālā aizsardzība
Sūkņa aizsardzība pret pārkaršanu.
Mājas ūdens apgāde BP 4.900 Home: Nerūsējošā tērauda flancis un vārpsta
Nerūsējošā tērauda flancis un vārpsta
Izturīgi materiāli ilgam kalpošanas laikam.
Integrēts spiediena manometrs
  • Ideāla kontrole un apkope.
Optimizēti adapteri
  • Efektīva blīvējumu sistēma ērtai sūkņa pieslēgšanai bez darbarīkiem.
Balsta pēdas ar iespēju tās pieskrūvēt.
  • Ideāls pastāvīgai uzstādīšanai.
Atsevišķa uzpildes atvere
  • Viegla uzpilde lietošanas uzsākšanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

nominālā ieejas jauda (W) 1150
Maks. plūsmas apjoms (l/h) < 4900
Piegādes augstums (m) maks. 50
Spiediens (bar) maks. 5
Darba spiediens (bar) 1.5 - 3.5
Maks. uzsūkšanas augstums (m) 8
Šķidruma temperatūra (°C) maks. 35
Savienošanas vītne G1
Strāvas kabelis (m) 1
Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Krāsa melna
Svars bez piederumiem (kg) 13.9
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 18
Izmēri (G x P x A) (mm) 506 x 269 x 540

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Ietver divus savienojuma adapterus G1 sūkņiem

Aprīkojums

  • Integrēts hidrofors: 24 l
  • Integrēts spiediena manometrs
  • Šļakatu drošs slēdzis
  • Termoaizsardzība
  • Nerūsējošā tērauda flancis un vārpsta
  • Ietver pretvārstu
  • Atsevišķa uzpildes atvere
  • Ūdens noliešanas vārsts
Mājas ūdens apgāde BP 4.900 Home
Mājas ūdens apgāde BP 4.900 Home
Mājas ūdens apgāde BP 4.900 Home
Mājas ūdens apgāde BP 4.900 Home
Pielietošanas veidi
  • Tehniskā ūdens padevei tualetei un veļas mašīnai.
Piederumi
Atrast BP 4.900 Home rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

