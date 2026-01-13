Sūknis Mājai un Dārzam BP 4 Home & Garden
Īpašības un ieguvumi
Viegli lietojams mājās un dārzāNepārtraukta ūdens apgāde mājās un nemainīgs spiediens dārza laistīšanai.
Ērts un izturīgsStandarta aprīkojumā iekļauts priekšfiltrs, pretvārsts un aizsardzība pret tukšgaitu.
Automātiska darbības uzsākšana/apturēšanaSūknis ieslēdzas un izslēdzas pēc nepieciešamības.
Optimāla sūknēšana
- Kvalitatīvais sūknis bez piepūles iegūst ūdeni pat no 8 m dziļuma, piemēram, cisternas.
Displejs kļūdu kontrolei
- Tiek uzrādītas ar sūknēšanu un spiedienu saistītās kļūmes.
Divi ūdens izvadi
- Daudzveidīgs pielietojums, piemēram, vienlaicīga mauriņa laistīšana ar smidzinātāju un dārza laistīšana ar šļūteni.
Elastīgs T-veida savienojuma adapteris
- Pielāgojami stiprinājumi efektīvai pieslēguma šļūteņu uzstādīšanai.
Ērts kājas slēdzis
- Viegli ieslēdzams un izslēdzams - saudzē Jūsu muguru.
Ergonomisks rokturis
- Ērti apieties un transportēt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|950
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|< 3800
|Piegādes augstums (m)
|45
|Spiediens (bar)
|maks. 4.5
|Uzsūkšanas augstums (m)
|8
|Šķidruma temperatūra (°C)
|maks. 38
|Savienošanas vītne
|G1
|Strāvas kabelis (m)
|1.85
|Spriegums (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|10.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|12.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|230 x 540 x 373
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Savienojuma adapters G1 sūkņiem
Aprīkojums
- Optimizēts savienojums
- Ērts kājas slēdzis
- Automātiskā palaišanas/apturēšanas funkcija
- Priekšfiltrs un pretvārsts standarta komplektācijā
- Aizsardzība darbībai bez ūdens
- Plaša uzpildes atvere
- Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
- Kabeļa uzglabāšana
- Displejs kļūdu kontrolei
- Divi ūdens izvadi
- Darba troksni slāpējoša gumijas pēda
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšanai no ūdens tvertnēm, cisternām akām, piemēram, ar sprinkleriem.
- Tehniskā ūdens padevei tualetei un veļas mašīnai.