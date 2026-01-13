Dārza sūknis BP 5.000 Garden *EU
Izturīgais un jaudīgais dārza sūknis BP 5.000 ir lieliski piemērots ekoloģiskai un ekonomiskai dārza laistīšanai, izmantojot ūdeni no alternatīviem avotiem, piemēram, cisternām vai tvertnēm.
Gudrs dārza laistīšanas veids: Pateicoties lielajai sūkšanas jaudai un spiediena veiktspējai, kompaktais un ilgmūžīgais Kärcher dārza sūknis BP 5.000 Garden ļauj ērti, videi draudzīgi un ekonomiski izmantot ūdeni no ūdens tvertnēm, akām utt. Izturīgajam sūknim ir mazs svars, un to var ērti transportēt, pateicoties tā ergonomiskajam rokturim. Dārza sūknim nav nepieciešama apkope, un to var pieslēgt bez jebkādiem instrumentiem. Lielais kājas slēdzis ļauj ērti ieslēgt un izslēgt sūkni, saudzējot muguru. Sūknī izmantotie materiāli ir augstas kvalitātes un garantē ilgu kalpošanas laiku. Iespējama arī pagarināta garantija uz pieciem gadiem. BP 5.000 Garden var arī uzlabot līdz sūknim ar automātisku Start/Stop funkciju, uzstādot elektronisku spiediena slēdzi. Tad to var izmantot arī kā tehniskā ūdens nodrošinātāju mājsaimniecībā.
Īpašības un ieguvumi
Izturīgs un ilgmūžīgsKärcher sniedz pagarināto piecu gadu garantiju
Ērts kājas slēdzisViegli ieslēdzams un izslēdzams - saudzē Jūsu muguru.
Optimāla sūknēšanaKvalitatīvais sūknis bez piepūles iegūst ūdeni pat no 8 m dziļuma, piemēram, cisternas.
Atsevišķa uzpildes atvere
- Viegla uzpilde lietošanas uzsākšanai.
Skrūvējams korķis šķidruma iztukšošanai
- Optimāla aizsardzība pret salu.
Optimizēti adapteri
- Efektīva blīvējumu sistēma ērtai sūkņa pieslēgšanai bez darbarīkiem.
Ergonomisks rokturis
- Ērti apieties un transportēt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|650
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|< 5000
|Piegādes augstums (m)
|maks. 40
|Spiediens (bar)
|maks. 4
|Uzsūkšanas augstums (m)
|8
|Šķidruma temperatūra (°C)
|maks. 35
|Savienošanas vītne
|G1
|Strāvas kabelis (m)
|1.5
|Spriegums (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|6.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|372 x 186 x 231
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Savienojuma adapters G1 sūkņiem
Aprīkojums
- Optimizēts savienojums
- Ērts kājas slēdzis
- Atsevišķa uzpildes atvere
- Ūdens noliešanas vārsts
- Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
Videos
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšanai no ūdens tvertnēm, cisternām akām, piemēram, ar sprinkleriem.