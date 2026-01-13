Dārza sūknis BP 5.000 Garden Set Plus
Pateicoties sūkšanas un dārza šļūteņu komplektam, BP 5.000 Garden Set Plus ir gatavs lietošanai nekavējoties. Izturīgais un jaudīgais dārza sūknis ir ideāli piemērots laistīšanai no tvertnēm/cisternām.
Var izmantot uzreiz: Dārza sūkņa komplekts BP 5.000 Garden Set Plus ar 3,5 m vakuumizturīgu spirālveida šļūteni, ieskaitot filtru un pretvārstu (G1" savienojuma vītne, 3/4" diametrs) un dārza šļūtenes komplektu, ieskaitot 20 m Kärcher PrimoFlex šļūtene (1/2" diametrs) ir lieliski piemērota dārza laistīšanai no ūdens ņemšanas vietām vai tvertnēm. Dārza šļūteņu komplektā ietilpst arī uzgalis, savienotāji un krāna adapteris. Izturīgo sūkni ir viegli transportēt, pateicoties ergonomiskajam rokturim. Kärcher dārza sūkņi neprasa apkopi, tos var uzstādīt neizmantojot instrumentus un tos var ērti ieslēgt un izslēgt, pasargājot muguru, pateicoties lielajam kājas slēdzim. Augstas kvalitātes materiāli sola ilgu kalpošanas laiku. Kärcher piedāvā arī pagarinātu garantiju uz pieciem gadiem. Ar līdzekļiem No elektroniskā spiediena slēdža BP 5.000 Garden var uzlabot līdz sūknim ar automātisku Start/Stop funkciju – vēl lielākam komfortam dārzā vai tehniskā ūdens apgādei mājsaimniecībā.
Īpašības un ieguvumi
Izturīgs un ilgmūžīgsKärcher sniedz pagarināto piecu gadu garantiju
Ērts kājas slēdzisViegli ieslēdzams un izslēdzams - saudzē Jūsu muguru.
Gatavs tūlītējai lietošanaiKompletā iekļauta tūlītējas lietošanas spirāles un dārza šļūtenes.
Optimāla sūknēšana
- Kvalitatīvais sūknis bez piepūles iegūst ūdeni pat no 8 m dziļuma, piemēram, cisternas.
Atsevišķa uzpildes atvere
- Viegla uzpilde lietošanas uzsākšanai.
Skrūvējams korķis šķidruma iztukšošanai
- Optimāla aizsardzība pret salu.
Optimizēti adapteri
- Efektīva blīvējumu sistēma ērtai sūkņa pieslēgšanai bez darbarīkiem.
Ergonomisks rokturis
- Ērti apieties un transportēt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|650
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|< 5000
|Piegādes augstums (m)
|maks. 40
|Spiediens (bar)
|maks. 4
|Uzsūkšanas augstums (m)
|8
|Šķidruma temperatūra (°C)
|maks. 35
|Savienošanas vītne
|G1
|Strāvas kabelis (m)
|1.5
|Spriegums (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|11.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|372 x 186 x 231
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Savienojuma adapters G1 sūkņiem
- Iekļauts Pierfect Connect uzsūkšanas komplekts
- Iekļauts dārza laistīšanas komplekts
Aprīkojums
- Optimizēts savienojums
- Ērts kājas slēdzis
- Atsevišķa uzpildes atvere
- Ūdens noliešanas vārsts
- Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
Videos
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšanai no ūdens tvertnēm, cisternām akām, piemēram, ar sprinkleriem.