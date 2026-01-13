Dārza sūknis BP 6.000 Garden Set

Dārza komplekts BP 6.000 satur sūkšanas komplektu, lai ilgmūžīgo un jaudīgo dārza sūkni varētu uzreiz izmantot dārza laistīšanai.

Pateicoties lielajai ražībai un optimālajam spiedienam, dārza komplekts BP 6.000 nodrošina ideālus apstākļus ērtai dārza laistīšanai, izmantojot ūdens tvertni vai aku. Dārza komplekts BP 6.000 ar 3,5 m vakuumizturīgu spirālveida šļūteni ar filtru un pretvārstu (G1" savienojuma vītne, 3/4" diametrs) ļauj nekavējoties izmantot izturīgo, vieglo sūkni. Ergonomiskais rokturis padara to viegli transportējamu. Kärcher dārza sūkņi ir jaudīgi un tiem nav nepieciešama apkope, un tos var pievienot bez jebkādiem instrumentiem. Tos var arī ērti ieslēgt un izslēgt, izmantojot kājas slēdzi, tādējādi pasargājot muguru. Izmantoti augstas kvalitātes materiāli un tas ir pamats ilgam mūžam. Ir iespējama arī pagarināta Kärcher garantija uz pieciem gadiem. Izmantojot elektronisko spiediena slēdzi, sūkni var aprīkopts ar automātisku palaišanas/izslēgšanas funkciju.

Īpašības un ieguvumi
Dārza sūknis BP 6.000 Garden Set: Izturīgs un ilgmūžīgs
Izturīgs un ilgmūžīgs
Kärcher sniedz pagarināto piecu gadu garantiju
Dārza sūknis BP 6.000 Garden Set: Ērts kājas slēdzis
Ērts kājas slēdzis
Viegli ieslēdzams un izslēdzams - saudzē Jūsu muguru.
Dārza sūknis BP 6.000 Garden Set: Gatavs tūlītējai lietošanai
Gatavs tūlītējai lietošanai
Komplektā iekļauta lietošanai gatava gaisa necaurlaidīga spirālveida šļūtene ar sūknēšanas filtru un pretvārstu.
Optimāla sūknēšana
  • Kvalitatīvais sūknies nodrošina ūdeni pat no 8 m dziļuma, piemēram, cisternas.
Atsevišķa uzpildes atvere
  • Viegla uzpilde lietošanas uzsākšanai.
Skrūvējams korķis šķidruma iztukšošanai
  • Optimāla aizsardzība pret salu.
Optimizēti adapteri
  • Efektīva blīvējumu sistēma ērtai sūkņa pieslēgšanai bez darbarīkiem.
Ergonomisks rokturis
  • Ērti apieties un transportēt.
Specifikācijas

Tehniskie dati

nominālā ieejas jauda (W) 1000
Maks. plūsmas apjoms (l/h) < 6000
Piegādes augstums (m) maks. 45
Spiediens (bar) maks. 4.5
Uzsūkšanas augstums (m) 8
Šķidruma temperatūra (°C) maks. 35
Savienošanas vītne G1
Strāvas kabelis (m) 1.5
Spriegums (V) 230 - 240
Frekvence (Hz) 50
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 9.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 11.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 384 x 204 x 253

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Savienojuma adapters G1 sūkņiem
  • Iekļauts Pierfect Connect uzsūkšanas komplekts

Aprīkojums

  • Optimizēts savienojums
  • Ērts kājas slēdzis
  • Atsevišķa uzpildes atvere
  • Ūdens noliešanas vārsts
  • Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
  • Dārza laistīšanai no ūdens tvertnēm, cisternām akām, piemēram, ar sprinkleriem.
Piederumi
