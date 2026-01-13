Dārza sūknis BP 6.000 Garden Set
Dārza komplekts BP 6.000 satur sūkšanas komplektu, lai ilgmūžīgo un jaudīgo dārza sūkni varētu uzreiz izmantot dārza laistīšanai.
Pateicoties lielajai ražībai un optimālajam spiedienam, dārza komplekts BP 6.000 nodrošina ideālus apstākļus ērtai dārza laistīšanai, izmantojot ūdens tvertni vai aku. Dārza komplekts BP 6.000 ar 3,5 m vakuumizturīgu spirālveida šļūteni ar filtru un pretvārstu (G1" savienojuma vītne, 3/4" diametrs) ļauj nekavējoties izmantot izturīgo, vieglo sūkni. Ergonomiskais rokturis padara to viegli transportējamu. Kärcher dārza sūkņi ir jaudīgi un tiem nav nepieciešama apkope, un tos var pievienot bez jebkādiem instrumentiem. Tos var arī ērti ieslēgt un izslēgt, izmantojot kājas slēdzi, tādējādi pasargājot muguru. Izmantoti augstas kvalitātes materiāli un tas ir pamats ilgam mūžam. Ir iespējama arī pagarināta Kärcher garantija uz pieciem gadiem. Izmantojot elektronisko spiediena slēdzi, sūkni var aprīkopts ar automātisku palaišanas/izslēgšanas funkciju.
Īpašības un ieguvumi
Izturīgs un ilgmūžīgsKärcher sniedz pagarināto piecu gadu garantiju
Ērts kājas slēdzisViegli ieslēdzams un izslēdzams - saudzē Jūsu muguru.
Gatavs tūlītējai lietošanaiKomplektā iekļauta lietošanai gatava gaisa necaurlaidīga spirālveida šļūtene ar sūknēšanas filtru un pretvārstu.
Optimāla sūknēšana
- Kvalitatīvais sūknies nodrošina ūdeni pat no 8 m dziļuma, piemēram, cisternas.
Atsevišķa uzpildes atvere
- Viegla uzpilde lietošanas uzsākšanai.
Skrūvējams korķis šķidruma iztukšošanai
- Optimāla aizsardzība pret salu.
Optimizēti adapteri
- Efektīva blīvējumu sistēma ērtai sūkņa pieslēgšanai bez darbarīkiem.
Ergonomisks rokturis
- Ērti apieties un transportēt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1000
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|< 6000
|Piegādes augstums (m)
|maks. 45
|Spiediens (bar)
|maks. 4.5
|Uzsūkšanas augstums (m)
|8
|Šķidruma temperatūra (°C)
|maks. 35
|Savienošanas vītne
|G1
|Strāvas kabelis (m)
|1.5
|Spriegums (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|9.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|11.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|384 x 204 x 253
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Savienojuma adapters G1 sūkņiem
- Iekļauts Pierfect Connect uzsūkšanas komplekts
Aprīkojums
- Optimizēts savienojums
- Ērts kājas slēdzis
- Atsevišķa uzpildes atvere
- Ūdens noliešanas vārsts
- Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
Videos
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšanai no ūdens tvertnēm, cisternām akām, piemēram, ar sprinkleriem.