Dziļurbuma sūknis BP 6 Deep Well
"BP 6 Deep Well" iegremdējamais sūknis ar 30 m garu savienojuma kabeli ir ideāls, lai izmantotu gruntsūdeni no (dziļām) akām. Tam ir izturīgs nerūsošā tērauda korpuss, kāja, kas atvieglo uzstādīšanu, un atsevišķs ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis.
Pateicoties tā 30 m garajam savienojuma kabelim, "BP 6 Deep Well" iegremdējamais sūknis ir paredzēts, lai izmantotu ūdeni no dziļām akām. Vai tas tiek izmantots dārza laistīšanai vai iekšējā saimniecības ūdens padevei kopā ar spiediena slēdzi - izmantojot gruntsūdeni no savas (dziļās) akas, jūs mājā un dārzā varat ietaupīt litriem īpaši vērtīgā dzeramā ūdens. Sūkņa korpuss un vītņsavienojumi ir izgatavoti no nerūsošā tērauda un tādējādi ir īpaši izturīgi. Integrēts priekšfiltrs un kāja pasargā sūkņa ūdens ieplūdi no piesārņojuma - uzstādīšanas laikā un arī pēc tam. Komplektācijā iekļauto 30 m garā virvi var pievienot sūknim un tādējādi sūkni var droši nolaist lejā ar virvi. Pateicoties atsevišķajam ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim kabeļa galā, sūkni var darbināt ērti un droši. Pateicoties pievienotajam šļūteņu savienotāju komplektam, sūknim bez grūtībām var pievienot 3/4" un 1" vītnes šļūtenes. Tāpat komplektācijā ietilpst integrēts pretvārsts.
Īpašības un ieguvumi
Nerūsošā tērauda sūkņa korpuss un vītņsavienojumiPaildzināts darbmūžs un triecienizturība
30 m savienojuma vadsDroši izmantojams pat dziļākos līmeņos
Iekļauts sūkņa savienojums un pretvārstsĀtrais savienojums šļūtenēm ar 3/4" un 1" vītņu savienojumiem
Kāja vienkāršākai uzstādīšanai
- Uzticama drošība pret netīrumiem, sūkņa iegremdēšanas un uzstādīšanas laikā.
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis vada galā
- Ērta un droša sūkņa lietošana.
Ietilpst 30 m gara stiprinājuma virve
- Nodrošina drošu sūkņa stiprināšanu,
Integrated prefilter
- Pasargā sūkni no piesārņojuma un tādējādi paildzina tā darbmūžu un funkcionālo uzticamību.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1000
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|< 5000
|Piegādes augstums (m)
|55
|Spiediens (bar)
|maks. 5.5
|Iegremdēšanas dziļums (m)
|maks. 27
|Minimālais caurules diametrs (mm)
|150
|Šķidruma temperatūra (°C)
|maks. 35
|Savienošanas vītne
|G1
|Strāvas kabelis (m)
|30
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|Sudraba
|Svars bez piederumiem (kg)
|8.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|14.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|105 x 105 x 810
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Šļūtenes savienojums 1″, ¾″ ar šļutenes
- Ietver 30 metrus garu nostiprināšanas virvi
Aprīkojums
- Integral non-return valve
- Nerūsošā tērauda sūkņa korpuss un vītņsavienojumi
- Kāja vienkāršākai uzstādīšanai
- Integrated prefilter
- Iespēja izmantot stiprinājuma trosi
- Atsevišķs ieslēgt/izslēgt slēdzis vada galā
- Vada garums 30 m
Piederumi
Atrast BP 6 Deep Well rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.