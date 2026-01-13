Dārza sūknis BP 7.000 Garden
Dārza sūknis BP 7.000 Garden ir ilgmūžīgs, jaudīgs un lieliski piemērots laistīšanai ar ūdeni no alternatīviem avotiem, piemēram, tvertnēm vai ūdens mucām.
Ērtā, rentablā un videi draudzīgā veidā Kärcher dārza sūknis BP 7.000 Garden var izmantot ūdeni no ūdens tvertnēm, akām utt. Kompaktais ūdens sūknis nodrošina lielu ražību un augstu spiedienu. Vieglajā, bet izturīgajā sūknī ir izmantoti augstas kvalitātes materiāli un tas garantē ilgu kalpošanas laiku. Dārza sūknim nav nepieciešama apkope, to var pieslēgt bez instrumentiem, un to var ērti transportēt, izmantojot ergonomisko rokturi. Citas praktiskas iespējas: Lielais kājas slēdzis ļauj ieslēgt un izslēgt sūkni saudzējot muguru. Iespējama arī pagarināta garantija uz pieciem gadiem. Papildus tam, uzstādot elektronisku spiediena slēdzi, BP 7.000 Garden var arī uzlabot par sūkni ar automātisku palaišanas/izslēgšanas funkciju. Tad to var izmantot arī kā tehniskā ūdens nodrošinātāju mājsaimniecībā.
Īpašības un ieguvumi
Izturīgs un ilgmūžīgsKärcher piedāvā pagarināto piecu gadu garantiju
Ērts kājas slēdzisViegli ieslēdzams un izslēdzams - saudzē Jūsu muguru.
Optimāla sūknēšanaKvalitatīvais sūknis bez piepūles iegūst ūdeni pat no 8 m dziļuma, piemēram, cisternas.
Atsevišķa uzpildes atvere
- Viegla uzpilde lietošanas uzsākšanai.
Skrūvējams korķis šķidruma iztukšošanai
- Optimāla aizsardzība pret salu.
Optimizēti adapteri
- Efektīva blīvējumu sistēma ērtai sūkņa pieslēgšanai bez darbarīkiem.
Ergonomisks rokturis
- Ērti apieties un transportēt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1100
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|< 7000
|Piegādes augstums (m)
|maks. 50
|Spiediens (bar)
|maks. 5
|Uzsūkšanas augstums (m)
|8
|Šķidruma temperatūra (°C)
|maks. 35
|Savienošanas vītne
|G1
|Strāvas kabelis (m)
|1.5
|Spriegums (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|9.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|12
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|384 x 204 x 253
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Savienojuma adapters G1 sūkņiem
Aprīkojums
- Optimizēts savienojums
- Ērts kājas slēdzis
- Atsevišķa uzpildes atvere
- Ūdens noliešanas vārsts
- Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
Videos
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšanai no ūdens tvertnēm, cisternām akām, piemēram, ar sprinkleriem.