Dārza sūknis BP 7.000 Garden

Dārza sūknis BP 7.000 Garden ir ilgmūžīgs, jaudīgs un lieliski piemērots laistīšanai ar ūdeni no alternatīviem avotiem, piemēram, tvertnēm vai ūdens mucām.

Ērtā, rentablā un videi draudzīgā veidā Kärcher dārza sūknis BP 7.000 Garden var izmantot ūdeni no ūdens tvertnēm, akām utt. Kompaktais ūdens sūknis nodrošina lielu ražību un augstu spiedienu. Vieglajā, bet izturīgajā sūknī ir izmantoti augstas kvalitātes materiāli un tas garantē ilgu kalpošanas laiku. Dārza sūknim nav nepieciešama apkope, to var pieslēgt bez instrumentiem, un to var ērti transportēt, izmantojot ergonomisko rokturi. Citas praktiskas iespējas: Lielais kājas slēdzis ļauj ieslēgt un izslēgt sūkni saudzējot muguru. Iespējama arī pagarināta garantija uz pieciem gadiem. Papildus tam, uzstādot elektronisku spiediena slēdzi, BP 7.000 Garden var arī uzlabot par sūkni ar automātisku palaišanas/izslēgšanas funkciju. Tad to var izmantot arī kā tehniskā ūdens nodrošinātāju mājsaimniecībā.

Īpašības un ieguvumi
Dārza sūknis BP 7.000 Garden: Izturīgs un ilgmūžīgs
Izturīgs un ilgmūžīgs
Kärcher piedāvā pagarināto piecu gadu garantiju
Dārza sūknis BP 7.000 Garden: Ērts kājas slēdzis
Ērts kājas slēdzis
Viegli ieslēdzams un izslēdzams - saudzē Jūsu muguru.
Dārza sūknis BP 7.000 Garden: Optimāla sūknēšana
Optimāla sūknēšana
Kvalitatīvais sūknis bez piepūles iegūst ūdeni pat no 8 m dziļuma, piemēram, cisternas.
Atsevišķa uzpildes atvere
  • Viegla uzpilde lietošanas uzsākšanai.
Skrūvējams korķis šķidruma iztukšošanai
  • Optimāla aizsardzība pret salu.
Optimizēti adapteri
  • Efektīva blīvējumu sistēma ērtai sūkņa pieslēgšanai bez darbarīkiem.
Ergonomisks rokturis
  • Ērti apieties un transportēt.
Specifikācijas

Tehniskie dati

nominālā ieejas jauda (W) 1100
Maks. plūsmas apjoms (l/h) < 7000
Piegādes augstums (m) maks. 50
Spiediens (bar) maks. 5
Uzsūkšanas augstums (m) 8
Šķidruma temperatūra (°C) maks. 35
Savienošanas vītne G1
Strāvas kabelis (m) 1.5
Spriegums (V) 230 - 240
Frekvence (Hz) 50
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 9.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 12
Izmēri (G x P x A) (mm) 384 x 204 x 253

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Savienojuma adapters G1 sūkņiem

Aprīkojums

  • Optimizēts savienojums
  • Ērts kājas slēdzis
  • Atsevišķa uzpildes atvere
  • Ūdens noliešanas vārsts
  • Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
Dārza sūknis BP 7.000 Garden
Dārza sūknis BP 7.000 Garden
Videos
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšanai no ūdens tvertnēm, cisternām akām, piemēram, ar sprinkleriem.
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija