Sūknis Mājai un Dārzam BP 7 Home & Garden
Izturīgs un jaudīgs premium klases mājas un dārza ūdens sūknis BP 7 Home & Garden ar efektīvu 5 pakāpju motoru dārzu laistīšanai un mājsaimniecības apgādei ar ūdeni (piemēram, ar lietus ūdeni). Viegls, spēcīgs, drošs!
Neatkarīgi no tā, vai tas ir paredzēts pastāvīgai dārza laistīšanai vai ūdens padevei veļas mašīnai vai tualetei: ilgmūžīgs un un neprasošais apkopi sūknis BP 7 Home & Garden ir ideāli piemērots alternatīvu ūdens avotu izmantošanai savāktā lietus ūdens padevei. Automātiskā start/stop funkcijai pati ieslēdz un izslēdz sūkni. Ārkārtas gadījumā, lai aizsargātu no darbības bez ūdens aizsardzības funkcija izslēdz sūkni, iedegas kļūdas indikators. 5 pakāpju sūknis nodrošina augstu veiktspēju, efektivitāti un klusu darbību. BP 7 Home & Garden ir nepieciešama mazāka motora jauda nekā parastajiem viendiska sūkņiem ar tādu pašu plūsmu – aptuveni 30 procentus energoefektīvāks srisinājums. Sūknim ir ne tikai komforta aprīkojums, piemēram, iebūvēts kājas slēdzis, divas ūdens padeves izejas divu ierīču vienlaicīgai darbībai un troksni absorbējošas gumijas pēdas, bet arī ar tā drošības aprīkojumu, piemēram, standarta priekšfiltru un integrēto pretvārstu drošai darbībai. Kärcher sūknim piedāvā pagarināto garantiju uz 5 gadiem.
Īpašības un ieguvumi
Viegli lietojams mājās un dārzā
- Nepārtraukta ūdens apgāde mājās un nemainīgs spiediens dārza laistīšanai.
Ērts un izturīgs
- Standarta aprīkojumā iekļauts priekšfiltrs, pretvārsts un aizsardzība pret tukšgaitu.
Daudzpakāpju sūknis
- Ļoti energoefektīvs un kluss.
Optimāla sūknēšana
- Kvalitatīvais sūknies nodrošina ūdeni pat no 8 m dziļuma, piemēram, cisternas.
Displejs kļūdu kontrolei
- Tiek uzrādītas ar sūknēšanu un spiedienu saistītās kļūmes.
Divi ūdens izvadi
Elastīgs T-veida savienojuma adapteris
- Pielāgojami stiprinājumi efektīvai pieslēguma šļūteņu uzstādīšanai.
Ērts kājas slēdzis
- Viegli ieslēdzams un izslēdzams - saudzē Jūsu muguru.
Ergonomisks rokturis
- Ērti apieties un transportēt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1200
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|< 6000
|Piegādes augstums (m)
|60
|Spiediens (bar)
|maks. 6
|Uzsūkšanas augstums (m)
|8
|Šķidruma temperatūra (°C)
|maks. 35
|Savienošanas vītne
|G1
|Strāvas kabelis (m)
|1.85
|Spriegums (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|13.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|15.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|230 x 540 x 373
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Savienojuma adapters G1 sūkņiem
Aprīkojums
- Optimizēts savienojums
- Ērts kājas slēdzis
- Automātiskā palaišanas/apturēšanas funkcija
- Priekšfiltrs un pretvārsts standarta komplektācijā
- Aizsardzība darbībai bez ūdens
- Plaša uzpildes atvere
- Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
- Kabeļa uzglabāšana
- Displejs kļūdu kontrolei
- Divi ūdens izvadi
- Darba troksni slāpējoša gumijas pēda
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšanai no ūdens tvertnēm, cisternām akām, piemēram, ar sprinkleriem.
- Tehniskā ūdens padevei tualetei un veļas mašīnai.
Piederumi
Atrast BP 7 Home & Garden rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.