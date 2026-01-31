Tvaika tīrītājs SC 5 EasyFix Iron Plug
Jaudīgais un daudzveidīgi izmantojamais tvaika tīrītājs SC 5 EasyFix ar 4,2 bāru tvaika spiedienu un gludekļa pieslēguma vietu. Tas aprīkots ar VapoHydro funkciju, jebkurā brīdī uzpildāmu ūdens tvertni un EasyFix grīdas uzgali.
Tīrīšana un gludināšana? Uz priekšu ar pilnu tvaiku! Kärcher SC 5 EasyFix to spēj tāpēc, ka jaudīgākajam tvaika tīrītājam savā klasē (4,2 bāru tvaika spiediens) var pieslēgt arī gludekli. Rūpīga tīrīšana ar Kärcher tvaika tīrītāju iznīcina 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% visu parasto, mājsaimniecībā sastopamo baktēriju²⁾, kas atrodami uz cietajām virsmām. Ar dažādiem piederumiem flīzes, plītis, nosūcēji un pat vismazākās spraugas kļūs nevainojami tīras neatkarīgi no tā, vai tajās ir viegli vai grūti noņemami netīrumi. EasyFix grīdas uzgalis ar lokanu savienojumu nodrošina ergonomisku darbu, savukārt lameļu tehnoloģija garantē perfektu tīrīšanas rezultātu. Grīdas tīrīšanas drāniņu var viegli piestiprināt pie grīdas uzgaļa un atkal noņemt no tā, nesaskaroties ar netīrumiem. VapoHydro funkcija ar karstā ūdens padevi vēl vieglāk likvidē noturīgus netīrumus. Tvaika intensitāti var pielāgot atkarībā no virsmas un netīrumiem. Noņemamo ūdens tvertni var uzpildīt jebkurā brīdī, lai nodrošinātu nepārtrauktu darbu. Papildu priekšrocības: iebūvēts kabeļu un piederumu glabāšanas nodalījums un novietne grīdas uzgalim.
Īpašības un ieguvumi
VapoHydro funkcijaPievieno tvaikam karstu ūdeni. Netīrumi tiek atmiekšķēti vieglāk un vienkāršāk nomazgāti. Vēl labākam tīrīšanas rezultātam.
EasyFix grīdas tīrīšanas komplekts: grīdas uzgalis ar lokano savienojumu un parocīgu āķu un cilpu tīrīšanas drāniņas piestiprināšanas sistēmuOptimālu tīrīšanas rezultātu uz visu veidu cietajiem grīdas segumiem nodrošina iedarbīgā lameļu tehnoloģija. Drāniņas nomaiņa bez saskares ar netīrumiem un parocīga tās nostiprināšana ar āķu un cilpu sistēmu. Kustīgais uzgaļa savienojums nodrošina ergonomisku un efektīvu grīdu uzkopšanu neatkarīgi no lietotāja auguma.
Vienmēr papildāma, noņemama ūdens tvertne.Tīrīšana bez pārtraukumiem un ērta ūdens uzpilde.
Daudzfunkcionāli piederumi
- Efektīva dažādu virsmu tīrīšana ar grīdas un rokas uzgaļiem, apaļo birstīti u. c.
Grīdas tīrīšanas drāniņa un pārvalks rokas uzgalim
- Lieliskam tīrīšanas rezultātam un uzlabotai netīrumu atmiekšķēšanai un noņemšanai.
Slēdzis bērnu drošībai uz tvaika pistoles
- Bloķēšanas sistēma nodrošina uzticamu aizsardzību pret nepareizu lietošanu, piemēram, bērni spēlējoties nevarēs nejauši ieslēgt iekārtu.
Četrpakāpju tvaika plūsmas regulācija
- Tvaika padevi var iestatīt atbilstoši virsmai un netīrumu apjomam.
Piederumu novietne un āķis grīdas uzgalim
- Praktiska piederumu novietne. Ērta grīdas uzgaļa uzāķēšana darba pārtraukumos.
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis uz iekārtas
- Iekārtu ir viegli ieslēgt un izslēgt.
Integrēts nodalījums kabelim
- Droša kabeļa un piederumu uzglabāšana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pārbaudes sertifikāts¹⁾
|Iznīcina līdz pat 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% baktēriju²⁾
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|apt. 150
|Sildīšanas jauda (W)
|2250
|Maksimālais tvaika spiediens (bar)
|maks. 4.2
|Kabeļa garums (m)
|6
|Uzsilšanas laiks (min)
|3
|Boilera tilpums (l)
|0.5
|Tvertnes tilpums (l)
|1.5
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|8.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Kā liecina testu rezultāti, tīrot attiecīgo vietu ar Kärcher tvaika tīrītāju (30 sekundes ar maksimālo jaudu tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu), no tipiskajām līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām iespējams notīrīt 99,999% apvalkoto vīrusu, piemēram, gripu ierosinošo vīrusu (izņemot B hepatīta vīrusu) (testa vīruss – modificētais Vaccinia Ankara). / ²⁾ Rūpīgi veicot tīrīšanu ar Kärcher tvaika tīrītāju, tiek iznīcināti 99,99% visu tipisko mājsaimniecībā sastopamo baktēriju, kas atrodas uz līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām, ievērojot to, ka tīrīšana tiek veikta ar maksimālo jaudu un tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu, tīrīšanas ātrumam esot 30 cm/s (testa baktērija – Enterococcus hirae).
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālā grīdas tīrīšanas drāniņa EasyFix: 1 Gabals(i)
- Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim: 1 Gabals(i)
- Atkaļķošanas pulveris: 3 Gabals(i)
- Uzgalis detalizētai tīrīšanai
- Rokas uzgalis
- Maza apaļā birste (melna): 1 Gabals(i)
- Grīdas uzgalis: EasyFix
- Tvaika cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Tvaika cauruļu garums: 0.5 m
Aprīkojums
- Bērnu drošības slēdzis
- Drošības vārsts
- Tvaika plūsmas regulators: uz iekārtas (četrpakāpju)
- Tvertne: noņemama, iespējams uzpildīt jebkurā brīdī
- Tvaika šļūtene ar pistoli: 2.3 m
- Dzelzs savienojums
- Integrēts iesl./izsl. slēdzis
- VapoHydro funkcija
- Piederumu novietne uz iekārtas
Videos
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Krāni
- Izlietnes
- Sienu flīzes
- Logiem un stikla virsmām
- Tvaika nosūcēji
- Plīts virsmas
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast SC 5 EasyFix Iron Plug rezerves daļas
