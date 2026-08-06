Chain Chainsaw 35cm 36V

Katru reizi nodrošina visaugstākās kvalitātes griezumu: CNS 36-35 Battery motorzāģa ķēde uz 35 cm garas sliedes. Zems atsitiena efekts un ķēdes spriegošanas sistēma, kurai nav nepieciešami instrumenti.

CNS 36-35 Battery motorzāģa ķēdes uzstādīšana uz 35 cm garas sliedes ir ātra un vienkārša, pateicoties ķēdes spriegošanas sistēmai bez instrumentiem. Tas katru reizi sniedz optimālu griešanas veiktspēju, izturību un universālu lietojumu. Zema atsitiena ķēdes nelielā vibrācija ir vēl viena iespaidīga īpašība.

Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes ķēde
  • Ar Kärcher motorzāģiem vienmēr iegūstiet visaugstākās kvalitātes griezumus.
Ķēdi var nomainīt bez instrumentiem
  • Ķēdes nomaiņa ir bez piepūles.
Zems atsitiena efekts
  • Zems atsitiens un augsta veiktspēja vienlaikus.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa Sudraba
Svars (kg) 0.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 480 x 35 x 5
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Mazu koku nozāģēšanai
  • Zari
  • Malka
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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