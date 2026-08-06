Chain Chainsaw 35cm 36V
Katru reizi nodrošina visaugstākās kvalitātes griezumu: CNS 36-35 Battery motorzāģa ķēde uz 35 cm garas sliedes. Zems atsitiena efekts un ķēdes spriegošanas sistēma, kurai nav nepieciešami instrumenti.
CNS 36-35 Battery motorzāģa ķēdes uzstādīšana uz 35 cm garas sliedes ir ātra un vienkārša, pateicoties ķēdes spriegošanas sistēmai bez instrumentiem. Tas katru reizi sniedz optimālu griešanas veiktspēju, izturību un universālu lietojumu. Zema atsitiena ķēdes nelielā vibrācija ir vēl viena iespaidīga īpašība.
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes ķēde
- Ar Kärcher motorzāģiem vienmēr iegūstiet visaugstākās kvalitātes griezumus.
Ķēdi var nomainīt bez instrumentiem
- Ķēdes nomaiņa ir bez piepūles.
Zems atsitiena efekts
- Zems atsitiens un augsta veiktspēja vienlaikus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Sudraba
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|480 x 35 x 5
Pielietošanas veidi
- Mazu koku nozāģēšanai
- Zari
- Malka