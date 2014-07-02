WB 100 rotējošā mazgāšanas birste
Rotējoša mazgāšanas birste ar savienojumu visu gludo virsmu tīrīšanai, piemēram, krāsai, stiklam vai plastmasai. 18° bezgalīgi regulējams savienojums uz roktura grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai.
Rotējoša mazgāšanas birste ar savienojumu ir ideāli piemērota visu gludo virsmu tīrīšanai, piemēram, krāsai, stiklam vai plastmasai. Mazgāšanas suka ar daudzām praktiskām funkcijām: rotējoši sariņi ar maigu tīrīšanas iedarbību, 180° bezgalīgi regulējams savienojums uz roktura grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai, regulējams ātrums un mazgāšanas līdzekļu dozēšana, viegli maināms suku stiprinājums, ārējais aizsarggredzens aizsardzībai pret skrāpējumiem un savienojošais uzgrieznis drošam pistoles savienojumam. Īsumā: ideāls risinājums gludām virsmām. Rotējošā mazgāšanas birste ir piemērota visiem Kärcher K 2 līdz K 7 augstspiediena mazgātājiem.
Īpašības un ieguvumi
Tīrīšanas līdzekļa lietošana
- Labāka netīrumu atslābināšana un efektīva tīrīšana.
Tīrīšanas līdzekļa dozēšana
- Efektīva tīrīšanas līdzekļu izmantošana.
Rotējoša sukas galva
- Maiga, mīksta un efektīva tīrīšana.
Mainīgs savienojums noregulē 180°
- Viegla tīrīšana grūti sasniedzamās vietās.
Rotējošs aizsarggredzens
- Aizsargā virsmas pret skrāpējumiem.
Mīksta birstītes galva
- Maiga un spēcīga jutīgu priekšmetu tīrīšana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|270 x 155 x 160
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļi
- Ziemas dārzi
- Motocikli un motorolleri
- Garāžas durvis
- Nodalījumu elementi
- Palodzes
- Balkona apšuvums