WB 100 rotējošā mazgāšanas birste

Rotējoša mazgāšanas birste ar savienojumu visu gludo virsmu tīrīšanai, piemēram, krāsai, stiklam vai plastmasai. 18° bezgalīgi regulējams savienojums uz roktura grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai.

Rotējoša mazgāšanas birste ar savienojumu ir ideāli piemērota visu gludo virsmu tīrīšanai, piemēram, krāsai, stiklam vai plastmasai. Mazgāšanas suka ar daudzām praktiskām funkcijām: rotējoši sariņi ar maigu tīrīšanas iedarbību, 180° bezgalīgi regulējams savienojums uz roktura grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai, regulējams ātrums un mazgāšanas līdzekļu dozēšana, viegli maināms suku stiprinājums, ārējais aizsarggredzens aizsardzībai pret skrāpējumiem un savienojošais uzgrieznis drošam pistoles savienojumam. Īsumā: ideāls risinājums gludām virsmām. Rotējošā mazgāšanas birste ir piemērota visiem Kärcher K 2 līdz K 7 augstspiediena mazgātājiem.

Īpašības un ieguvumi
Tīrīšanas līdzekļa lietošana
  • Labāka netīrumu atslābināšana un efektīva tīrīšana.
Tīrīšanas līdzekļa dozēšana
  • Efektīva tīrīšanas līdzekļu izmantošana.
Rotējoša sukas galva
  • Maiga, mīksta un efektīva tīrīšana.
Mainīgs savienojums noregulē 180°
  • Viegla tīrīšana grūti sasniedzamās vietās.
Rotējošs aizsarggredzens
  • Aizsargā virsmas pret skrāpējumiem.
Mīksta birstītes galva
  • Maiga un spēcīga jutīgu priekšmetu tīrīšana.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.7
Izmēri (G x P x A) (mm) 270 x 155 x 160
Videos
Pielietošanas veidi
  • Transportlīdzekļi
  • Ziemas dārzi
  • Motocikli un motorolleri
  • Garāžas durvis
  • Nodalījumu elementi
  • Palodzes
  • Balkona apšuvums
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija