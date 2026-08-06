Elektriskais ģenerators PGG 3/1

Benzīna darbināts sinhronais ģenerators PGG 3/1. Jauda 2.8 kW, ar aprīkots ar necaurduramiem riteņiem un 15 litru degvielas tvertni: līdz 12 stundām neatkarības no ārējiem strāvas avotiem.

Kompakts, ļoti mobils un tajā pašā laikā jaudīgs sinhronais ģenerators PGG 3/1 ar 2,8 kW jaudu neatkarībai no barošanas avotiemm, piemēram, būvlaukumos, lauksaimniecībā vai pašvaldību darbībā. Uzticamais 4-taktu benzīna dzinējs nodrošina drošu darbību nodrošina pastāvīgu jaudu, kā arī aprīkots ar īpaīs izstrādātu drošības tehnoloģiju aizsardzībai pret pārslodzi un eļļas trūkumu, kā arī vienkāršu lietotājam draudzīgu mašīnas transportēšanas risinājumu, necaurduramiem riteņiem un salokāmam stumšanas rokturim. Divas maiņstrāvas iezemētās kontaktligzdas ir aprīkotas ar automātisko sprieguma regulatoru (AVR) un tāpēc ir piemērotas arī jutīgu elektronisku ierīču darbināšanai. Lietojot līdz 12 stundām (pie pilnas slodzes 6,5 stundas) ar 15 litru tvertni, var viegli nodrošināt pilnu darba dienu.

Īpašības un ieguvumi
Elektriskais ģenerators PGG 3/1: Neierasti vienkārša lietošana
Neierasti vienkārša lietošana
Augsta mobilitāte, pateicoties saliekamajam rokturim un necaurduramiem riteņiem. Elektrostarteris vienkāršai un ātrai dzinēja iedarbināšanai.
Elektriskais ģenerators PGG 3/1: Īpaši uzticams un drošs
Īpaši uzticams un drošs
Ar pārslodzes un zema eļļas līmeņa aizsardzību un cauruļu rāmi maksimālai drošībai. Ar automārisko sprieguma regulatoru (AVR) sensitīvu elektronisku iekārtu darbināšanai.
Elektriskais ģenerators PGG 3/1: Kärcher augstspiediena tīrītāju darbība
Kärcher augstspiediena tīrītāju darbība
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 230
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 74
Nominālā veiktspēja (kW) 2.8
Jauda (kW) 3
Piedziņas veids Benzīns
Tilpums (cm³) 208
Dzinēja jauda (kW/ZS) 4 / 5.4
Degvielas patēriņš (l/h) 2.3
Tvertnes tilpums (l) 15
Darba laiks pie 50% slodzes (h) 12
Darba laiks pie 100% slodzes (h) 6.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 56.1
Svars bez piederumiem (kg) 51.7
Izmēri (G x P x A) (mm) 645 x 622 x 549

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Darba režīma displejs
  • Līdzstrāvas ligzda (12 V)
  • Aizsardzības klase IP 23
  • Aizsardzība pret zemu eļļas līmeni
  • Degvielas līmeņa rādītājs
  • Vienfāzes kontaktligzda F tips (Schuko)
  • Automātiskais sprieguma regulators (AVR)
Elektriskais ģenerators PGG 3/1
Elektriskais ģenerators PGG 3/1
Videos
Pielietošanas veidi
  • Neatkarīgs strāvas avots municipālam pielietojumam, piemēram, putekļu sūcējiem
  • Neatkarīgs strāvas avots celtniecībā, piemēram, leņķa slīpmašīnām
  • Neatkarīgs strāvas avots lauksaimniecībā, piemēram, augstspiediena tīrītājiem
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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