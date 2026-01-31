Augstspiediena mazgātājs HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
Izturīgs un kompakts jubilejas sērijas augstspiediena mazgātājs HD 5/13 EX Plus Classic ir ideāli piemērots ikvienam, kam tīrīšanas laikā prioritāte ir veiktspēja un augstas kvalitātes materiāli.
HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition melnā krāsā pārsteidz ar savu izturīgo konstrukciju un augstas kvalitātes materiāliem. Tas ir aprīkots ar misiņa cilindra galvu un tērauda pastiprinātu augstspiediena šļūteni. Tas gādā par zemu nolietojumu, augstu izturību un izcilu tīrīšanas veiktspēju. Tas ļauj viegli un rūpīgi tīrīt transportlīdzekļus, mašīnas un instrumentus, kā arī pagalmus un dārzus. Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma aizsargā sastāvdaļas un pagarina kalpošanas laiku. Citas praktiskas priekšrocības ir šļūtenes spole ērtai šļūtenes uzglabāšanai un integrētā pamatne Home Base uzgaļu uzglabāšanai. Salīdzinot ar parastajiem skrūvējamiem vāciņiem, EASY!Lock ātrie savienojumi ir ātri un vienkārši lietojami, vienlaikus saglabājot stabilitāti un izturību. Jubilejas sērijas modeļa komplektācijā ietilpst 600 milimetru nerūsējošais tērauda stobrs, putu uzgalis un eco!Booster – tas nodrošina par 50 procentiem lielāku tīrīšanas veiktspēju salīdzinājumā ar Kärcher standarta plakano strūklu, tādējādi ietaupot ūdeni, enerģiju un laiku.
Īpašības un ieguvumi
Anniversary Editioneco!Booster saudzīgai un ātrai tīrīšanai Putu uzgalis mazgāšanas līdzekļa vieglai uzklāšanai Izturīgs nerūsējošā tērauda stobrs
Augstas kavlitātes piederumiProfesionāla, rotējoša sprausla. Izturīga gumijas šļūtene ar tērauda sieta pastiprinājumu. Profesionāla augstspiediena pistole ar nerūsējošā tērauda vārstu.
Novietnes iespējasTurētājs sprauslas uzglabāšanai. Manuālā šļūtenes spole. Integrēti kabeļu āķi.
EASY!Lock ātrais savienojums
- Īss sagatavošanas laiks (montāža un demontāža).
- Ātra piederumu nomaiņa.
- Intuitīva iekārtas lietošana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|500
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar)
|130
|Maks. spiediens (bar)
|170
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|2.7
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Sprauslas izmērs
|034
|Ūdens ieplūde
|3/4″
|Pārvietojamība
|ratiņi
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|21
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|29
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|334 x 366 x 954
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- eco!Booster
- Stobrs: 600 mm
- Pistole: Standarta
- Augstspiediena šļūtenes garums: 8 m
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: DN 6, 200 bāri
- Putu uzgalis
Aprīkojums
- Trīs virzuļu aksiālais sūknis: Ar nerūsējošā tērauda virzuļiem
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- Spiediena samazināšana
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļu tīrīšanai
- Iekārtu un darbarīku tīrīšanai būvobjektos
- Pagalmu un dārzu tīrīšanai
- Spontānai nelielu teritoriju tīrīšanai
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.