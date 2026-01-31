Augstspiediena mazgātājs HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition

Izturīgs un kompakts jubilejas sērijas augstspiediena mazgātājs HD 5/13 EX Plus Classic ir ideāli piemērots ikvienam, kam tīrīšanas laikā prioritāte ir veiktspēja un augstas kvalitātes materiāli.

HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition melnā krāsā pārsteidz ar savu izturīgo konstrukciju un augstas kvalitātes materiāliem. Tas ir aprīkots ar misiņa cilindra galvu un tērauda pastiprinātu augstspiediena šļūteni. Tas gādā par zemu nolietojumu, augstu izturību un izcilu tīrīšanas veiktspēju. Tas ļauj viegli un rūpīgi tīrīt transportlīdzekļus, mašīnas un instrumentus, kā arī pagalmus un dārzus. Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma aizsargā sastāvdaļas un pagarina kalpošanas laiku. Citas praktiskas priekšrocības ir šļūtenes spole ērtai šļūtenes uzglabāšanai un integrētā pamatne Home Base uzgaļu uzglabāšanai. Salīdzinot ar parastajiem skrūvējamiem vāciņiem, EASY!Lock ātrie savienojumi ir ātri un vienkārši lietojami, vienlaikus saglabājot stabilitāti un izturību. Jubilejas sērijas modeļa komplektācijā ietilpst 600 milimetru nerūsējošais tērauda stobrs, putu uzgalis un eco!Booster – tas nodrošina par 50 procentiem lielāku tīrīšanas veiktspēju salīdzinājumā ar Kärcher standarta plakano strūklu, tādējādi ietaupot ūdeni, enerģiju un laiku.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition: Anniversary Edition
Anniversary Edition
eco!Booster saudzīgai un ātrai tīrīšanai Putu uzgalis mazgāšanas līdzekļa vieglai uzklāšanai Izturīgs nerūsējošā tērauda stobrs
Augstspiediena mazgātājs HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition: Augstas kavlitātes piederumi
Augstas kavlitātes piederumi
Profesionāla, rotējoša sprausla. Izturīga gumijas šļūtene ar tērauda sieta pastiprinājumu. Profesionāla augstspiediena pistole ar nerūsējošā tērauda vārstu.
Augstspiediena mazgātājs HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition: Novietnes iespējas
Novietnes iespējas
Turētājs sprauslas uzglabāšanai. Manuālā šļūtenes spole. Integrēti kabeļu āķi.
EASY!Lock ātrais savienojums
  • Īss sagatavošanas laiks (montāža un demontāža).
  • Ātra piederumu nomaiņa.
  • Intuitīva iekārtas lietošana.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 500
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Darba spiediens (bar) 130
Maks. spiediens (bar) 170
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 2.7
Barošanas kabelis (m) 5
Sprauslas izmērs 034
Ūdens ieplūde 3/4″
Pārvietojamība ratiņi
Krāsa melna
Svars bez piederumiem (kg) 21
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 29
Izmēri (G x P x A) (mm) 334 x 366 x 954

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • eco!Booster
  • Stobrs: 600 mm
  • Pistole: Standarta
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 8 m
  • Augstspiediena šļūtenes specifikācija: DN 6, 200 bāri
  • Putu uzgalis

Aprīkojums

  • Trīs virzuļu aksiālais sūknis: Ar nerūsējošā tērauda virzuļiem
  • Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
  • Spiediena samazināšana
Pielietošanas veidi
  • Transportlīdzekļu tīrīšanai
  • Iekārtu un darbarīku tīrīšanai būvobjektos
  • Pagalmu un dārzu tīrīšanai
  • Spontānai nelielu teritoriju tīrīšanai
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

