Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta KIRA B 50

Efektīva, laiku taupoša, viegli lietojama un pielāgojama, droša un pilnībā autonoma, kad vajadzīgs, – Kärcher grīdas mazgāšanas iekārta KIRA B 50 paredzēta ekonomiskai grīdu tīrīšanai vidēji lielās un lielās platībās.

Kärcher autonomā grīdas mazgāšanas iekārta KIRA B 50 ir praktisks papildinājums jebkurai uzkopšanas personāla komandai. Viedi un patstāvīgi nodrošinot grīdu mazgāšanas funkcionalitāti, tā efektīvi un ar nemainīgi augstiem rezultātiem veic vidēji lielu un lielu grīdu platību tīrīšanu, tādējādi atvieglojot uzkopšanas personāla darbu un ļaujot viņiem pievērsties citiem, vairāk izaicinošiem uzdevumiem. Viegli uztverami norādījumi lietotājiem un liels skārienekrāns ļauj ātri iestatīt robotu darbam. Lietošanai nav nepieciešamas nekādas profesionālās zināšanas.

Īpašības un ieguvumi
Vienkārša darbība
  • Viegli uztverama un droša visu iekārtas funkciju vadība, izmantojot skārienekrānu.
  • Ērta, soli pa solim veidota pamācība lietotājam darbībai ar iekārtu
  • Viegli uzstādāma un lietojama pat bez profesionālām zināšanām.
Uzticama navigācijas sistēma
  • Augstas veiktspējas sensori ar 360° apkārtējās vides noteikšanu un sānu uzraudzību.
  • Droša šķēršļu noteikšana un izvairīšanās no tiem.
  • Nonākot strupceļā, iekārta izbrauc no tā manevrēšanas režīmā.
Integrēta sānu birste
  • Nodrošina rūpīgu tīrīšanu pat stūros.
  • Pārvieto netīrumus tieši uzkopšanas darba ceļā.
  • Samazina papildu manuālo darbu līdz minimumam.
Sertificēta drošība
  • Drošības sertifikāts saskaņā ar IEC 63327.
  • Iekārta ir piemērota lietošanai vietās, kurās ir liela cilvēku plūsma.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Baterija
nominālā ieejas jauda (W) 1600
Piedziņas motors (W) 560
Turbīnas jauda (W) 630
Slotiņu motora jauda (W) 600
Birstu darba platums (mm) 550
Birstes kontaktspiediens (g/cm²) 80
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 1350
Sūkšanas darba platums (mm) 750
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 55 / 55
Tīrīšanas līdzekļa tvertne (l) 5
Netīrumu tvertne (l) 2
Teorētiskā platības veiktspēja autonomajā režīmā (m²/h) maks. 2365
Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²) apt. 1830
Spriegums (V) 24
Bateriju skaits 2
Baterijas tips Litija jonu baterija
Baterijas spriegums/kapacitāte (V/Ah) 24 / 160
Baterijas darbības laiks (h) apt. 3.5
Baterijas uzlādes laiks (h) maks. 8
Ātrums autonomajā režīmā (km/h) maks. 4.3
Maksimālais pārvaramais slīpums (%) maks. 6
Ejas platums autonomajā režīmā (m) min. 1
Svars, kad iekārta ir tukša (kg) 228
Svars bez piederumiem (kg) 225
Svars (ar piederumiem) (kg) 235.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 247
Izmēri (G x P x A) (mm) 1100 x 750 x 1200

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Baterija un lādētājs
  • Komplektā iekļauta savācējlata
  • Veltnītis: 2 Gabals(i)
  • Sānu birste
  • Mirgojoša bākuguns

Aprīkojums

  • Iesūkšanas savācējmēlīšu tips: eļļas noturīgs
  • DOSE
  • darba ātrumam pielāgota ūdens dozēšana
  • Liels, augstas izšķirtspējas skārienekrāns
  • Savietojama ar bāzes staciju
  • autonoma tīrīšana
  • ar manuālo braukšanas režīmu
  • Viegla un intuitīva uzstādīšana, kurai nav vajadzīgas profesionālās zināšanas
  • Augstas veiktspējas sensori
  • šķēršļu un sadursmes noteikšana
  • autonoma novirzīšanās, sastopoties ar šķēršļiem
  • Serificēta drošai darbībai sabiedriskajās zonās
  • tīrīšanas pārskatu izveide
  • Paziņojumi Jūsu mobilajās ierīcēs
  • Pludiņa tvertnes uzpildes sistēma, kas nepieļauj ūdens pārplūdi (Auto Fill)
  • Krāsaini gaismas signāli, kas ataino robota darbību un statusu
  • Kärcher krāsu un lietošanas koncepcija
  • elektriskais un mehāniskais pludiņslēdzis
  • Tīrīšanas līdzekļa dozēšana
Pielietošanas veidi
  • Vidēji lielām un lielām platībām ar cietajiem vai elastīgajiem grīdas segumiem
  • Var izmantot gan slēgtās telpās, gan neierobežotās platībās
  • Iekārta ir piemērota izmantošanai publiskās vietās
  • Lieliski der mazumtirdzniecības, veselības aprūpes un publisko iestāžu uzkopšanai
  • Var izmantot transporta un rūpniecības nozarēs un ēku uzkopšanā
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

