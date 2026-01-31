Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta KIRA B 50
Efektīva, laiku taupoša, viegli lietojama un pielāgojama, droša un pilnībā autonoma, kad vajadzīgs, – Kärcher grīdas mazgāšanas iekārta KIRA B 50 paredzēta ekonomiskai grīdu tīrīšanai vidēji lielās un lielās platībās.
Kärcher autonomā grīdas mazgāšanas iekārta KIRA B 50 ir praktisks papildinājums jebkurai uzkopšanas personāla komandai. Viedi un patstāvīgi nodrošinot grīdu mazgāšanas funkcionalitāti, tā efektīvi un ar nemainīgi augstiem rezultātiem veic vidēji lielu un lielu grīdu platību tīrīšanu, tādējādi atvieglojot uzkopšanas personāla darbu un ļaujot viņiem pievērsties citiem, vairāk izaicinošiem uzdevumiem. Viegli uztverami norādījumi lietotājiem un liels skārienekrāns ļauj ātri iestatīt robotu darbam. Lietošanai nav nepieciešamas nekādas profesionālās zināšanas.
Īpašības un ieguvumi
Vienkārša darbība
- Viegli uztverama un droša visu iekārtas funkciju vadība, izmantojot skārienekrānu.
- Ērta, soli pa solim veidota pamācība lietotājam darbībai ar iekārtu
- Viegli uzstādāma un lietojama pat bez profesionālām zināšanām.
Uzticama navigācijas sistēma
- Augstas veiktspējas sensori ar 360° apkārtējās vides noteikšanu un sānu uzraudzību.
- Droša šķēršļu noteikšana un izvairīšanās no tiem.
- Nonākot strupceļā, iekārta izbrauc no tā manevrēšanas režīmā.
Integrēta sānu birste
- Nodrošina rūpīgu tīrīšanu pat stūros.
- Pārvieto netīrumus tieši uzkopšanas darba ceļā.
- Samazina papildu manuālo darbu līdz minimumam.
Sertificēta drošība
- Drošības sertifikāts saskaņā ar IEC 63327.
- Iekārta ir piemērota lietošanai vietās, kurās ir liela cilvēku plūsma.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|nominālā ieejas jauda (W)
|1600
|Piedziņas motors (W)
|560
|Turbīnas jauda (W)
|630
|Slotiņu motora jauda (W)
|600
|Birstu darba platums (mm)
|550
|Birstes kontaktspiediens (g/cm²)
|80
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|1350
|Sūkšanas darba platums (mm)
|750
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|55 / 55
|Tīrīšanas līdzekļa tvertne (l)
|5
|Netīrumu tvertne (l)
|2
|Teorētiskā platības veiktspēja autonomajā režīmā (m²/h)
|maks. 2365
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|apt. 1830
|Spriegums (V)
|24
|Bateriju skaits
|2
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Baterijas spriegums/kapacitāte (V/Ah)
|24 / 160
|Baterijas darbības laiks (h)
|apt. 3.5
|Baterijas uzlādes laiks (h)
|maks. 8
|Ātrums autonomajā režīmā (km/h)
|maks. 4.3
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|maks. 6
|Ejas platums autonomajā režīmā (m)
|min. 1
|Svars, kad iekārta ir tukša (kg)
|228
|Svars bez piederumiem (kg)
|225
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|235.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|247
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Baterija un lādētājs
- Komplektā iekļauta savācējlata
- Veltnītis: 2 Gabals(i)
- Sānu birste
- Mirgojoša bākuguns
Aprīkojums
- Iesūkšanas savācējmēlīšu tips: eļļas noturīgs
- DOSE
- darba ātrumam pielāgota ūdens dozēšana
- Liels, augstas izšķirtspējas skārienekrāns
- Savietojama ar bāzes staciju
- autonoma tīrīšana
- ar manuālo braukšanas režīmu
- Viegla un intuitīva uzstādīšana, kurai nav vajadzīgas profesionālās zināšanas
- Augstas veiktspējas sensori
- šķēršļu un sadursmes noteikšana
- autonoma novirzīšanās, sastopoties ar šķēršļiem
- Serificēta drošai darbībai sabiedriskajās zonās
- tīrīšanas pārskatu izveide
- Paziņojumi Jūsu mobilajās ierīcēs
- Pludiņa tvertnes uzpildes sistēma, kas nepieļauj ūdens pārplūdi (Auto Fill)
- Krāsaini gaismas signāli, kas ataino robota darbību un statusu
- Kärcher krāsu un lietošanas koncepcija
- elektriskais un mehāniskais pludiņslēdzis
- Tīrīšanas līdzekļa dozēšana
Videos
Pielietošanas veidi
- Vidēji lielām un lielām platībām ar cietajiem vai elastīgajiem grīdas segumiem
- Var izmantot gan slēgtās telpās, gan neierobežotās platībās
- Iekārta ir piemērota izmantošanai publiskās vietās
- Lieliski der mazumtirdzniecības, veselības aprūpes un publisko iestāžu uzkopšanai
- Var izmantot transporta un rūpniecības nozarēs un ēku uzkopšanā