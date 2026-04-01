Kāpņu tīrīšanas ierīce BD 17/5 C
Kompakta ar elektrotīklu darbināma tīrīšanas iekārta ar diska mehānismu dažādu mazu virsmu, piemēram pakāpienu vai palodžu, tīrīšanai, mazgāšanai, pulēšanai un kristalizēšanai.
Pateicoties kompaktajiem izmēriem (33 cm x 17-20 cm x 29 cm), tīrīšanas iekārtu BD 17/5 C, kuru darbina ar tīkla spriegumu, var izmantot arī vietās, kur pieejamās telpas dēļ nevar izmantot klasiskās tīrīšanas mašīnas, taču tīrīšana ar rokām joprojām ir dārga. Šo iekārto izvēlas celtniecības darbuzņēmēji, uzņēmumi vai pašvaldības, kuri strādā ar nekustamajiem īpašumiem. Viegli pieejamie vadības elementi sānos garantē ātru un ērtu vadību. Izmantojot rotācijas ātruma regulatoru (0–450 apgr./min.) un atbilstošos piederumus, iekārtu var optimāli pielāgot attiecīgajai tīrīšanas situācijai, piemēram, dziļajai tīrīšanai, cieto vietu kristalizēšanai vai pulēšanai vai paklāju mazgāšanai. Kāpņu telpās tagad ir vieglāk tīrīt vertikālās un horizontālās zonas, ietaupot laiku, enerģiju un izmaksas. Mašīnas korpuss ir izgatavots no izturīgas, triecienizturīgas plastmasas. Disku suku vai spilventiņu piedziņaspamatni dažu sekunžu laikā var viegli nomainīt. Pateicoties diviem rokturiem, iekārtu, kas sver 5 kg, var droši vadīt un darbināt.
Īpašības un ieguvumi
Viegls un kompaktsPiemērota nelielām platībām, piemēram, kāpnēm vai palodzēm Vieglai transportēšanai
Caurplūdes regulēšanaĀtrumu var pielāgot tīrīšanas uzdevumam.
Pēc izvēles pieejama stūru sukaTīrīšanai stūros (Pēc izvēles pieejama stūru suka horizontālai un vertikālai izmantošanai)
Ļoti kvalitatīvas sastāvdaļas
- Ierīce ir ļoti viegli kopjama
Plaša piederumu klāsts
- Universāls.
- Pieejamas dažādas cietības un diametru birstes. Piemērota arī paklāju tīrīšanai.
- Pulēšanas spilventiņi un līdzņēmējdisks gludām grīdām.
Viegla vadība
- Skaidrs un ērti lietojams
Visus piederumus var izjaukt
- Vietu ietaupoša krātuve
Vertikāla un horizontāla izmantošana
- Daudzveidīgākai izmantošanai - horizontālu virsmu tīrīšanai (piemēram, kāpņu vai palodžu) un vertikālu virsmu tīrīšanai
Pievienojama tvertne
- Atvieglo izkraušanas darbu (pieejams pēc izvēles)
Sukas un līdzņēmējdiska nomaiņa
- Ātra un vienkārša pielāgošana, lai derētu noteiktam tīrīšanas uzdevumam
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Darbināma no tīkla
|Birstu darba platums (mm)
|170 - 200
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|450
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|69
|Spriegums (V)
|220 - 230
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|5.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|330 x 136 x 290
Aprīkojums
- Regulējams birstes griešanās
- Darbināma no tīkla
- Tank optional: 2.5 l
Pielietošanas veidi
- Rūpīgai grīdas segumu tīrīšanai – no cietām grīdām līdz paklājiem
- Tīrīšanas uzdevumiem šaurās vietās
- Dziļai tīrīšanai mazākās vietās, kurās ir paklājs