Eskalatoru tīrītājs BR 47/35 Esc
Iekārta eskalatoru un slīdceliņu pamata un uzturēšanas tīrīšanai ar veiktspēju 2-3 eskalatori/slīdceliņi stundā.
Tīrīšana ar BR 47 35 ESC tiek veikta, eskalatoram vai slīdceliņam darbojoties. Iekārta tiek novietota eskalatora apakšā. Īpaši uzgaļi izsmidzina tīrīšanas šķīdumu uz sukām, kuras pēc tam apstrādā pakāpienus. (Pakāpieniem jāvirzās prom no mašīnas.) Vienlaikus tiek nosūkts netīrais tīrīšanas šķīdums. To palīdz paveikt savākšanas birstes, kas novirza šķīdumu uz iesūknēšanas uzgaļiem. Birstu forma un centrālais motors ļauj tām sasniegt un iztīrīt pat attālākās pakāpienu vietas. BR 47 35 ESC ir piemērota dažādu veidu eskalatoriem un slīdceliņiem. Ir pieejamas četru veidu birstes, lai varētu apmierināt visdažādākās vajadzības. Tās iekļūst pakāpiena rievās, tādējādi nodrošinot saķeri starp iekārtu un pakāpienu, lai efektīvi savāktu netīrumus.
Īpašības un ieguvumi
Teicama sūkšanas jauda
- Izmantotais ūdens uzticami tiek sasūkts atpakaļ ierīcē ar divām sūkšanas turbīnām, kurām ir četras taisnas sūkšanas caurules un atbilstoši uzgaļi
- Novērš ūdens pilēšanu eskalatora lentē
Piemērots eskalatoriem
- Sukas, kas viegli aizsniedz eskalatora spraugas un nodrošina nepieciešamo sūkšanu
- Dažādu eskalatoru veidiem ir pieejamas dažādas sukas. Tas nodrošina, ka ūdens no eskalatora tiek efektīvi izsūkts.
Viegli novietojams iekārtas priekšpusē tās darbības laikā
- Vienkāršai darbībai.
Sukas nomaiņa bez papildu rīku palīdzības
- Kad tvertnes ir iztukšotas, sukas un uzgaļi ir nomaināmi bez papildu rīku palīdzības
Izmantojot uz eskalatoriem, sukas uzgalis tiek nolaists zemāk
- Droša pārvietošana
Augsta kvalitāte
- Augstas kvalitātes sastāvdaļas līdz minimumam samazina apkopes nepieciešamību
Bez vibrācijas
- Vairāk komforta
Jaudīga sūkšanas turbīna
- Īpaši lielai sūkšanas jaudai. Izmantotais ūdens uzticami tiek sasūkts atpakaļ ierīcē ar divām sūkšanas turbīnām, kurām ir četras taisnas sūkšanas caurules un atbilstoši uzgaļi
Īss sukas uzgalis
- Tāpat piemērots 1½ pakāpiena eskalatoru tīrīšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Darbināma no tīkla
|Birstu darba platums (mm)
|470
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|35 / 35
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|870 - 1090
|Ūdens patēriņš (l/min)
|maks. 1
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|75
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1129 x 480 x 1031
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Mazgāšanas birstes
- Savācējbirstes
- Darbināma no tīkla
Aprīkojums
- Vakuuma motors: 800 W