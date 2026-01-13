Viendiska iekārta BDS 43/150 C Classic
BDS 43/150 C Classic ir ļoti izturīga viena diska iekārta dažādiem grīdas tīrīšanas darbiem. Ar bezapkopes planetāro reduktoru un jaudīgu 1500 vatu motoru.
Mūsu izcili izturīgā viena diska mašīna BDS 43/150 C Classic sniedz lielisku cenas un veiktspējas attiecību un ir ļoti daudzpusīga rūpīgai grīdas tīrīšanai. Ar jaudīgo 1500 vatu motoru šī ierīce ir piemērota gan cietām un elastīgām grīdām, gan tekstila segumiem, gan nodilušu parketa grīdu slīpēšanai. Ar 430 mm darba platumu tas ir ideāli piemērots lielākajai daļai uzdevumu ēku tīrīšanas jomā, savukārt bezapkopes planetārais reduktors, kas ir izgatavots ar izturīgiem metāla zobratiem, nodrošina ilgu kalpošanas laiku un daudz mazāku nodilumu un zemākas uzturēšanas izmaksas, salīdzinot ar siksnu piedziņu. Komplektācijā ir iekļauts arī paliktņa piedziņas dēlis.
Īpašības un ieguvumi
Jaudīgs motorsĪpaši izturīga un stabila konstrukcija. Jaudīgs dažādiem pielietojumiem Zemas ekspluatācijas un apkalpošanas izmaksas.
Robust planet carrierMade from hard-wearing metal gear wheels. Reduced wear and tear and maintenance costs compared with belt gear. Higher torque than a conventional belt gear. Klusa, izturīga ierīce, kurai nav nepieciešama apkope.
Vienkārša darbībaĒrta un viegla vadība. Ļoti labs līdzsvars un klusa darbība.
Papildu kontaktligzda
- Sūkšanas iekārtas piederumam, lai mazinātu putekļu veidošanos.
- Paaugstināta tīrīšanas veiktspēja.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Darbināma no tīkla
|Birstu darba platums (mm)
|430
|Darba augstums (mm)
|90
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|150
|Birstes kontaktspiediens (kg)
|43
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|66
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|44.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|940 x 430 x 1105
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pada turētājs
Aprīkojums
- Tank optional: 10 l
- Darbināma no tīkla
Videos
Pielietošanas veidi
- Rūpīgai grīdas segumu tīrīšanai – no cietām grīdām līdz paklājiem