BDS 43/150 C Classic ir ļoti izturīga viena diska iekārta dažādiem grīdas tīrīšanas darbiem. Ar bezapkopes planetāro reduktoru un jaudīgu 1500 vatu motoru.

Mūsu izcili izturīgā viena diska mašīna BDS 43/150 C Classic sniedz lielisku cenas un veiktspējas attiecību un ir ļoti daudzpusīga rūpīgai grīdas tīrīšanai. Ar jaudīgo 1500 vatu motoru šī ierīce ir piemērota gan cietām un elastīgām grīdām, gan tekstila segumiem, gan nodilušu parketa grīdu slīpēšanai. Ar 430 mm darba platumu tas ir ideāli piemērots lielākajai daļai uzdevumu ēku tīrīšanas jomā, savukārt bezapkopes planetārais reduktors, kas ir izgatavots ar izturīgiem metāla zobratiem, nodrošina ilgu kalpošanas laiku un daudz mazāku nodilumu un zemākas uzturēšanas izmaksas, salīdzinot ar siksnu piedziņu. Komplektācijā ir iekļauts arī paliktņa piedziņas dēlis.

Viendiska iekārta BDS 43/150 C Classic: Jaudīgs motors
Jaudīgs motors
Īpaši izturīga un stabila konstrukcija. Jaudīgs dažādiem pielietojumiem Zemas ekspluatācijas un apkalpošanas izmaksas.
Viendiska iekārta BDS 43/150 C Classic: Robust planet carrier
Robust planet carrier
Made from hard-wearing metal gear wheels. Reduced wear and tear and maintenance costs compared with belt gear. Higher torque than a conventional belt gear. Klusa, izturīga ierīce, kurai nav nepieciešama apkope.
Viendiska iekārta BDS 43/150 C Classic: Vienkārša darbība
Vienkārša darbība
Ērta un viegla vadība. Ļoti labs līdzsvars un klusa darbība.
Papildu kontaktligzda
  • Sūkšanas iekārtas piederumam, lai mazinātu putekļu veidošanos.
  • Paaugstināta tīrīšanas veiktspēja.
Piedziņas veids Darbināma no tīkla
Birstu darba platums (mm) 430
Darba augstums (mm) 90
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 150
Birstes kontaktspiediens (kg) 43
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 66
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 44.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 940 x 430 x 1105

  • Pada turētājs

  • Tank optional: 10 l
  • Darbināma no tīkla
  • Rūpīgai grīdas segumu tīrīšanai – no cietām grīdām līdz paklājiem
