Viendiska iekārta BDS 43/DUO C
Universālā viena diska mašīna BDS 43/DUO C dažādu veidu grīdu tīrīšanai, pulēšanai un slīpēšanai. Mašīna pārsteidz ar izcili vienmērīgu darbību ar 150 vai 300 apgr./min.
Ar 43 centimetru darba platumu, maināmu griešanās ātrumu (150 vai 300 apgr./min.) un jaudīgu 1500 W motoru mūsu viena diska iekārta BDS 43/DUO C ir piemērota dažādām pielietojuma jomām. Mašīna ir piemērota cietu un elastīgu grīdu, paklāju tīrīšanai, dažādu virsmu pulēšanai un pat parketa slīpēšanai. BDS 43/DUO C izceļas ar izcili vienmērīgu darbību. Arī platais rokturis nodrošina vienkāršu iekārtas vadāmību, lai nepieredzējuši vai neapmācīti lietotāji varētu ar to rīkoties bez grūtībām.
Īpašības un ieguvumi
Divi ātrumi150 un 300 apgr./min., ko var izvēlēties ar tumbleru. Slēdzi ir viegli aizsniegt uz vidējā balsteņa.
Ļoti klusa darbībaVar izmantot trokšņa jutīgās zonās (piemēram, viesnīcās, slimnīcās vai birojos).
Jaudīgs motorsĪpaši izturīga un stabila konstrukcija. Augstāks griezes moments efektīvai tīrīšanai.
Ļoti zems klājs
- Viegli pakļūst zem mēbelēm un radiatoriem.
Lieli riteņi
- Viegli transportējams, pat lielos attālumos.
- Viegli pārcelt pār kāpnēm.
Plaša piederumu klāsts
- Pieejami piederumi jebkādu tīrīšanas darbu veikšanai, piemēram, tvertnes izmērs, dažādu cietības pakāpju birstes, spilventiņu pamatnes / līdzņēmējdiski, dažādi spilventiņi, mikrošķiedras spilventiņi, spodrināšanas spilventiņi ar rombveida rakstu u.c.
- Sistemātiska tīrīšana: ideāli piederumi jebkuram uzdevumam.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Darbināma no tīkla
|Birstu darba platums (mm)
|430
|Darba augstums (mm)
|90
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|150 - 300
|Birstes kontaktspiediens (kg)
|45
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|66
|Spriegums (V)
|220
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|49.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|940 x 430 x 1070
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pada turētājs
Aprīkojums
- Tank optional: 10 l
- Darbināma no tīkla
Videos
Pielietošanas veidi
- Cieto, elastīgo un tekstila grīdas segumu tīrīšanai
- Ideāli piemērots arī parketa pulēšanai un slīpēšanai
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast BDS 43/DUO C rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.