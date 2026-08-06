Viendiska iekārta BDS 43/DUO C

Universālā viena diska mašīna BDS 43/DUO C dažādu veidu grīdu tīrīšanai, pulēšanai un slīpēšanai. Mašīna pārsteidz ar izcili vienmērīgu darbību ar 150 vai 300 apgr./min.

Ar 43 centimetru darba platumu, maināmu griešanās ātrumu (150 vai 300 apgr./min.) un jaudīgu 1500 W motoru mūsu viena diska iekārta BDS 43/DUO C ir piemērota dažādām pielietojuma jomām. Mašīna ir piemērota cietu un elastīgu grīdu, paklāju tīrīšanai, dažādu virsmu pulēšanai un pat parketa slīpēšanai. BDS 43/DUO C izceļas ar izcili vienmērīgu darbību. Arī platais rokturis nodrošina vienkāršu iekārtas vadāmību, lai nepieredzējuši vai neapmācīti lietotāji varētu ar to rīkoties bez grūtībām.

Īpašības un ieguvumi
Viendiska iekārta BDS 43/DUO C: Divi ātrumi
Divi ātrumi
150 un 300 apgr./min., ko var izvēlēties ar tumbleru. Slēdzi ir viegli aizsniegt uz vidējā balsteņa.
Viendiska iekārta BDS 43/DUO C: Ļoti klusa darbība
Ļoti klusa darbība
Var izmantot trokšņa jutīgās zonās (piemēram, viesnīcās, slimnīcās vai birojos).
Viendiska iekārta BDS 43/DUO C: Jaudīgs motors
Jaudīgs motors
Īpaši izturīga un stabila konstrukcija. Augstāks griezes moments efektīvai tīrīšanai.
Ļoti zems klājs
  • Viegli pakļūst zem mēbelēm un radiatoriem.
Lieli riteņi
  • Viegli transportējams, pat lielos attālumos.
  • Viegli pārcelt pār kāpnēm.
Plaša piederumu klāsts
  • Pieejami piederumi jebkādu tīrīšanas darbu veikšanai, piemēram, tvertnes izmērs, dažādu cietības pakāpju birstes, spilventiņu pamatnes / līdzņēmējdiski, dažādi spilventiņi, mikrošķiedras spilventiņi, spodrināšanas spilventiņi ar rombveida rakstu u.c.
  • Sistemātiska tīrīšana: ideāli piederumi jebkuram uzdevumam.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Darbināma no tīkla
Birstu darba platums (mm) 430
Darba augstums (mm) 90
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 150 - 300
Birstes kontaktspiediens (kg) 45
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 66
Spriegums (V) 220
Frekvence (Hz) 50
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 49.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 940 x 430 x 1070

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pada turētājs

Aprīkojums

  • Tank optional: 10 l
  • Darbināma no tīkla
Videos
Pielietošanas veidi
  • Cieto, elastīgo un tekstila grīdas segumu tīrīšanai
  • Ideāli piemērots arī parketa pulēšanai un slīpēšanai
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast BDS 43/DUO C rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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